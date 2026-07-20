“หนิง ปณิตา” เปิดใจรู้สึกผิดต่อ “เอ๋ พรทิพย์” ที่เคยไม่สนิทเพราะฟังคนอื่น!

“หนิง ปณิตา” สารภาพ รู้สึกผิดต่อ “เอ๋ พรทิพย์” มาตลอด เผยเคยมีกำแพงเพราะหลงเชื่อคำพูดคนอื่นนาน 6 ปี จนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงซึ่งตรงกันข้ามสิ้นเชิง
กลายเป็นมุมอบอุ่นและเป็นกันเองกลางรายการ คุยแซ่บโชว์ เมื่อ “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนสนิทอย่าง “เอ๋ พรทิพย์ สกิดใจ” โดยมี “โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์” ร่วมสร้างสีสัน
แม้ทั้งคู่จะร่วมงานเป็นพิธีกรด้วยกันมานานกว่า 5-6 ปี แต่หนิงยอมรับว่าในอดีตเคยมีช่องว่างระหว่างกัน ไม่สนิทใจเหมือนที่คุยกับเพื่อนสนิทคนอื่นๆ เพราะเคยเลือกฟังเรื่องราวจากคนอื่นโดยไม่ได้เปิดใจถามเอ๋ตรงๆ แต่พอได้มาสนิทและรู้จักตัวตนจริงๆ ของเอ๋ สิ่งที่เคยได้ยินมาทั้งหมดกลับ “สวนทางกันแบบขั้วบวกขั้วลบ” ไม่มีความจริงเลยแม้แต่นิดเดียว
หนิงกับเอ๋ทำพิธีกรด้วยกัน แต่ไม่ซี้กัน?
โอ๋ : “มันดูร้ายใช่ไหม (หัวเราะ)”
เห็นบอกว่าหนิงยังรู้สึกผิดกับเอ๋อยู่เลย?
หนิง : “จริง พอช่วงที่สนิทกัน หนิงจะพูดกับเอ๋บ่อยมากว่ามีบางเรื่องที่หนิงรู้สึกผิดกับเอ๋ตลอดว่าทำไมหนิงถึงเลือกฟังอะไรบางอย่าง แล้วไม่เปิดใจถามทางนี้บ้าง แล้วก็เชื่ออะไรบางอย่าง แต่พอสนิทกันจริงๆ แล้ว สิ่งที่เราได้ยินมาทั้งหมด มันสวนทางกันขั้วบอกขั้วลบเลย ไม่เป็นเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่มีเหตุการณ์เหมือนที่เราได้ยินมา เราทำงานด้วยกัน 5-6 ปี แต่มีช่องว่างนิดๆ ที่เราวางตัว ไม่เหมือนเบนซ์ (พรชิตา ณ สงขลา) ที่เราคุยกันทุกเรื่อง แต่นี่คือแค่เพื่อนร่วมงาน”
เอ๋ : “แต่เอ๋ไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทำงานเสร็จก็กลับบ้านไป ตอนนั้นท้องเภาด้วย”
โอ๋ : “ใครนินทา”
หนิง : “แกก็รู้ แหม ทำเป็นในรายการ หยุดเลย”
โอ๋ : “อ๋อ (หัวเราะ) เพิ่งโป๊ะแตกเนี่ยเหรอ”
หนิง : “อย่าเผลอโป๊ะแตกพูดชื่อมาล่ะ มันก็เริ่มจากอันนั้น แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมวะ พอสนิทกัน เอ๋เป็นคนที่รับฟังอะไรก็ได้ เป็นคนในกลุ่มที่พวกเราถ้าคุยกันถ้าไม่มีเอ๋ เราคิดว่าทำอะไรต้องคิดถึงเอ๋เยอะๆ นะ เพราะเอ๋เป็นคนเซนซิทีฟ คิดมาก กลัวว่าทำอย่างนี้ไปแล้วเพื่อนจะชอบไหม เอ๋เป็นคนอ่อนไหว”