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“หนิง ปณิตา” เปิดใจรู้สึกผิดต่อ “เอ๋ พรทิพย์” ที่เคยไม่สนิทเพราะฟังคนอื่น!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หนิง ปณิตา” สารภาพ รู้สึกผิดต่อ “เอ๋ พรทิพย์” มาตลอด เผยเคยมีกำแพงเพราะหลงเชื่อคำพูดคนอื่นนาน 6 ปี จนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงซึ่งตรงกันข้ามสิ้นเชิง

กลายเป็นมุมอบอุ่นและเป็นกันเองกลางรายการ คุยแซ่บโชว์ เมื่อ “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนสนิทอย่าง “เอ๋ พรทิพย์ สกิดใจ” โดยมี “โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์” ร่วมสร้างสีสัน

แม้ทั้งคู่จะร่วมงานเป็นพิธีกรด้วยกันมานานกว่า 5-6 ปี แต่หนิงยอมรับว่าในอดีตเคยมีช่องว่างระหว่างกัน ไม่สนิทใจเหมือนที่คุยกับเพื่อนสนิทคนอื่นๆ เพราะเคยเลือกฟังเรื่องราวจากคนอื่นโดยไม่ได้เปิดใจถามเอ๋ตรงๆ แต่พอได้มาสนิทและรู้จักตัวตนจริงๆ ของเอ๋ สิ่งที่เคยได้ยินมาทั้งหมดกลับ “สวนทางกันแบบขั้วบวกขั้วลบ” ไม่มีความจริงเลยแม้แต่นิดเดียว
 
หนิงกับเอ๋ทำพิธีกรด้วยกัน แต่ไม่ซี้กัน?
โอ๋ : “มันดูร้ายใช่ไหม (หัวเราะ)”

เห็นบอกว่าหนิงยังรู้สึกผิดกับเอ๋อยู่เลย?
หนิง : “จริง พอช่วงที่สนิทกัน หนิงจะพูดกับเอ๋บ่อยมากว่ามีบางเรื่องที่หนิงรู้สึกผิดกับเอ๋ตลอดว่าทำไมหนิงถึงเลือกฟังอะไรบางอย่าง แล้วไม่เปิดใจถามทางนี้บ้าง แล้วก็เชื่ออะไรบางอย่าง แต่พอสนิทกันจริงๆ แล้ว สิ่งที่เราได้ยินมาทั้งหมด มันสวนทางกันขั้วบอกขั้วลบเลย ไม่เป็นเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่มีเหตุการณ์เหมือนที่เราได้ยินมา เราทำงานด้วยกัน 5-6 ปี แต่มีช่องว่างนิดๆ ที่เราวางตัว ไม่เหมือนเบนซ์ (พรชิตา ณ สงขลา) ที่เราคุยกันทุกเรื่อง แต่นี่คือแค่เพื่อนร่วมงาน”

เอ๋ : “แต่เอ๋ไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทำงานเสร็จก็กลับบ้านไป ตอนนั้นท้องเภาด้วย”

โอ๋ : “ใครนินทา”

หนิง : “แกก็รู้ แหม ทำเป็นในรายการ หยุดเลย”

โอ๋ : “อ๋อ (หัวเราะ) เพิ่งโป๊ะแตกเนี่ยเหรอ”

หนิง : “อย่าเผลอโป๊ะแตกพูดชื่อมาล่ะ มันก็เริ่มจากอันนั้น แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมวะ พอสนิทกัน เอ๋เป็นคนที่รับฟังอะไรก็ได้ เป็นคนในกลุ่มที่พวกเราถ้าคุยกันถ้าไม่มีเอ๋ เราคิดว่าทำอะไรต้องคิดถึงเอ๋เยอะๆ นะ เพราะเอ๋เป็นคนเซนซิทีฟ คิดมาก กลัวว่าทำอย่างนี้ไปแล้วเพื่อนจะชอบไหม เอ๋เป็นคนอ่อนไหว”










“หนิง ปณิตา” เปิดใจรู้สึกผิดต่อ “เอ๋ พรทิพย์” ที่เคยไม่สนิทเพราะฟังคนอื่น!
“หนิง ปณิตา” เปิดใจรู้สึกผิดต่อ “เอ๋ พรทิพย์” ที่เคยไม่สนิทเพราะฟังคนอื่น!
“หนิง ปณิตา” เปิดใจรู้สึกผิดต่อ “เอ๋ พรทิพย์” ที่เคยไม่สนิทเพราะฟังคนอื่น!
“หนิง ปณิตา” เปิดใจรู้สึกผิดต่อ “เอ๋ พรทิพย์” ที่เคยไม่สนิทเพราะฟังคนอื่น!
“หนิง ปณิตา” เปิดใจรู้สึกผิดต่อ “เอ๋ พรทิพย์” ที่เคยไม่สนิทเพราะฟังคนอื่น!