"จีน่า" เปิดใจหลังเงียบ 10 ปี คดีค้าประเวณี! ย้ำไม่ได้พูด ไม่ได้หมายความว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริง

จีน่าออกมาเปิดใจถึงช่วงเวลาที่หายจากวงการนานเกือบ 10 ปี หลังเผชิญคดีค้าประเวณี ยืนยันเหตุผลที่เลือกเงียบมาตลอด ไม่ใช่เพราะยอมรับว่าเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นความจริง แต่เป็นเพราะในเวลานั้นยังไม่พร้อมออกมาเล่าเรื่องด้วยเสียงของตัวเอง
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม จีน่า หรือ G.NA นักร้องสาวชาวเกาหลี ได้เผยแพร่วิดีโอสั้นชื่อ “Hi Again. Chapter 2. Find My Voice” เพื่อพูดถึงชีวิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังหายหน้าไปจากวงการบันเทิงนับตั้งแต่เกิดคดีอื้อฉาวเมื่อปี 2016
จีน่ากล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เธอเฝ้ามองผู้คนสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเธอจากระยะไกล ทั้งที่เรื่องเหล่านั้นไม่ได้บอกถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ อย่างไรก็ตาม เธอเลือกที่จะไม่ออกมาพูดเป็นเวลานาน ไม่ใช่เพราะคำพูดเหล่านั้นเป็นความจริง แต่เพราะเธอยังไม่พร้อมเผชิญหน้ากับทุกอย่าง
“หลายคนมักคิดว่า การที่ใครสักคนเงียบ แปลว่าไม่มีอะไรจะพูด แต่บางครั้งความเงียบคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ เพื่ออดทนและเอาตัวรอด มันเป็นพื้นที่สำหรับรักษาบาดแผล และรอจนถึงวันที่เราพร้อมจะพูดด้วยเสียงของตัวเองจริง ๆ” จีน่ากล่าว
นักร้องสาวยังพูดถึงการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ในช่วงที่กำลังเข้าสู่วัย 40 ปี โดยยอมรับว่าการได้มายืนอยู่ในจุดนี้มีความหมายกับเธอมากเกินกว่าจะอธิบายออกมาได้ทั้งหมด พร้อมย้ำว่าเธอไม่ได้ต้องการย้อนกลับไปเป็นคนเดิมในอดีต เพียงแค่อยากแนะนำให้ทุกคนรู้จักตัวตนของเธอในวันนี้
จีน่าบอกด้วยว่า ปัจจุบันเธอเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้น และเริ่มสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้สึกที่ตรงกับตัวตน โดยไม่ได้กลับมาเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้คนแปลกหน้าเห็น แต่กลับมาเพราะดนตรีเป็นเหมือนบ้านของเธอมาโดยตลอด
“การถ่ายภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงงานถ่ายภาพอีกหนึ่งงาน แต่มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ฉันเฝ้าฝันถึงมาเป็นเวลานาน” เธอกล่าว พร้อมส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาทำงานในวงการอีกครั้ง
จีน่ายังระบุว่า เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แฟน ๆ จะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของเธอเอง ไม่ใช่ผ่านพาดหัวข่าวที่พยายามสร้างความตกใจ หรือข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริง
“เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ทุกคนจะได้ฟังเรื่องของฉันจากตัวฉันเอง ด้วยเสียงของฉันเอง ไม่ใช่ผ่านพาดหัวข่าวรุนแรงหรือการคาดเดาที่ไม่มีหลักฐาน” จีน่ากล่าว
จีน่าเปิดตัวในวงการเพลงเมื่อปี 2010 ด้วยดิจิทัลซิงเกิล Things I’d Like to Do with My Lover ก่อนสร้างชื่อจากเพลงดังอย่าง I’ll Back Off So You Can Live Better และ Black & White จนกลายเป็นหนึ่งในนักร้องหญิงเดี่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงต้นทศวรรษ 2010
อย่างไรก็ตาม เส้นทางในวงการของเธอต้องหยุดชะงักในปี 2015 หลังถูกกล่าวหาว่ารับเงินเพื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักธุรกิจชาวเกาหลี-อเมริกัน ขณะนั้นจีน่าปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่มีต่อกัน
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2016 จีน่าถูกศาลสั่งปรับเป็นเงิน 2 ล้านวอน จากการละเมิดกฎหมายเกาหลีใต้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เธอยุติกิจกรรมในวงการบันเทิงและย้ายกลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศแคนาดา
หลังหายจากสาธารณชนไปเป็นเวลาหลายปี จีน่าเริ่มส่งสัญญาณถึงการกลับมาอีกครั้งผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนพฤษภาคม โดยระบุว่า ยังมีเรื่องราวอีกมากที่อยากพูด และหวังว่าวันหนึ่งจะสามารถเล่าเรื่องทั้งหมดได้อย่างครบถ้วน