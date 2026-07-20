"รยูจิน" ITZY ขอโทษ หลังคลิปจัดชุดบนเวทีถูกแชร์ ยอมรับทำไปเพราะเจ็บและไม่ทันคิด

รยูจิน สมาชิกวง ITZY ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เธอใช้มือดึงชุดระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตในกรุงมะนิลา หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ พร้อมยอมรับว่าภาพที่ออกมาดูไม่เหมาะสม และขอโทษแฟน ๆ ที่ทำเช่นนั้นบนเวที
ระหว่างการถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม รยูจินได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตของ ITZY ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ หลังมีผู้สังเกตเห็นว่าเธอใช้มือจัดชุดจัมป์สูทของตัวเองระหว่างการแสดง
รยูจินอธิบายว่า ชุดที่สวมอยู่เลื่อนขึ้นไปจนทำให้รู้สึกเจ็บระหว่างการแสดง เธอจึงดึงชุดลงโดยไม่ได้คิดอะไรมากในขณะนั้น
“ตอนนั้นมันเจ็บมากจริง ๆ ฉันเลยดึงชุดลงไปโดยไม่ทันคิด แต่พอกลับมาดูวิดีโอทีหลัง แม้แต่ฉันเองก็รู้สึกว่าภาพที่ออกมาดูไม่ดี” รยูจินกล่าว
นักร้องสาวยังกล่าวขอโทษแฟน ๆ โดยยอมรับว่าการจัดเสื้อผ้าในลักษณะดังกล่าวบนเวทีต่อหน้าสาธารณชนเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
“ฉันขอโทษแฟน ๆ ที่ทำแบบนั้นบนเวที ฉันคิดว่าตัวเองทำผิดพลาดไป” เธอกล่าว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างคอนเสิร์ตของ ITZY เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ SM Mall of Asia Arena ก่อนคลิปจะถูกนำไปเผยแพร่ต่ออย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย จนทำให้รยูจินตัดสินใจออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง