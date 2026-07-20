The Odyssey เปิดตัวถล่มทลาย กวาดทั่วโลก 264.1 ล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดของ "คริสโตเฟอร์ โนแลน"

The Odyssey ภาพยนตร์มหากาพย์เรื่องใหม่ของ คริสโตเฟอร์ โนแลน เปิดตัวเหนือความคาดหมาย กวาดรายได้ทั่วโลกกว่า 264.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรก ขึ้นแท่นเป็นผลงานที่ทำเงินเปิดตัวสูงที่สุดในอาชีพผู้กำกับชื่อดัง
The Odyssey เปิดตัวในโรงภาพยนตร์อย่างร้อนแรงด้วยรายได้ทั่วโลก 264.064 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 8,300 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ในอเมริกาเหนือ 124.5 ล้านดอลลาร์ และจากตลาดต่างประเทศอีก 139.564 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขดังกล่าวทำให้ The Odyssey กลายเป็นภาพยนตร์ของ คริสโตเฟอร์ โนแลน ที่ทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกสูงที่สุด แซงหน้า The Dark Knight Rises ซึ่งเคยเปิดตัวด้วยรายได้ 249 ล้านดอลลาร์ และ The Dark Knight ที่ทำไว้ 198 ล้านดอลลาร์
ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส ออกแถลงการณ์ว่า บริษัทรู้สึกยินดีที่ได้เห็นความตื่นเต้นของผู้ชมภายในโรงภาพยนตร์ พร้อมชื่นชมว่า โนแลนสามารถสร้างภาพยนตร์ผจญภัยขนาดใหญ่ในระดับที่แทบไม่ค่อยพบเห็น และได้รับการตอบรับที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านรายได้และเสียงวิจารณ์
ก่อนเข้าฉาย มีการประเมินว่า The Odyssey น่าจะเปิดตัวในอเมริกาเหนือประมาณ 90-100 ล้านดอลลาร์ และทำรายได้ทั่วโลกประมาณ 257.8 ล้านดอลลาร์ แต่ตัวเลขจริงกลับสูงกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะรายได้ในประเทศที่พุ่งถึง 124.5 ล้านดอลลาร์
มีรายงานว่าภาพยนตร์ใช้ทุนสร้างประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ และใช้งบประชาสัมพันธ์อีก 125 ล้านดอลลาร์ รวมต้นทุนเบื้องต้นประมาณ 375 ล้านดอลลาร์ แม้รายได้เปิดตัวจะสูงกว่าทุนสร้างแล้ว แต่ยังต้องทำรายได้ต่อเนื่องในอีกหลายสัปดาห์จึงจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเริ่มทำกำไรอย่างชัดเจน
The Odyssey เป็นภาพยนตร์ขนาดยาวลำดับที่ 13 ที่กำกับโดย โนแลน เข้าฉายเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พร้อมทีมนักแสดงชื่อดังจำนวนมาก นำโดย แมตต์ เดมอน ในบทโอดิสเซียส, แอนน์ แฮทาเวย์ ในบทเพเนโลพี, ทอม ฮอลแลนด์ ในบทเทเลมาคัส และ เซนดายา ในบทเทพีอะธีนา
นักแสดงสมทบยังประกอบด้วย โรเบิร์ต แพตทินสัน ในบทแอนตินูส, เอลเลียต เพจ ในบทไซนอน และ ลูพิตา นยองโก ซึ่งรับบทเฮเลนและไคลเทมเนสตรา ภาพยนตร์มีความยาวเกือบ 3 ชั่วโมง และสร้างขึ้นเพื่อรองรับการฉายในระบบไอแมกซ์โดยเฉพาะ
ผลงานเรื่องนี้ดัดแปลงจากมหากาพย์กรีกของโฮเมอร์ เล่าเรื่องการเดินทางกลับบ้านของโอดิสเซียสหลังสงครามกรุงทรอย โดยโนแลนนำเรื่องราวมาตีความใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์ผจญภัยขนาดใหญ่ ผสมบรรยากาศสยองขวัญ ความกดดันทางจิตใจ และอารมณ์ขันบางส่วน
การเปิดตัวของ The Odyssey ยังสูงกว่า Oppenheimer ผลงานก่อนหน้าของโนแลน ซึ่งเคยทำรายได้เปิดตัวทั่วโลก 180.4 ล้านดอลลาร์ ก่อนปิดโปรแกรมด้วยรายได้รวม 975.8 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก
ด้วยตัวเลขเปิดตัวกว่า 264 ล้านดอลลาร์ หลายฝ่ายจึงเริ่มจับตาว่า The Odyssey อาจกลายเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องของโนแลนที่ทำรายได้ทั่วโลกเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับการรักษารายได้ในสัปดาห์ต่อไป รวมถึงกระแสตอบรับจากผู้ชมในตลาดต่างประเทศ