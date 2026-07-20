“ลิซ่า” ยืนยันสถานะโสดด้วยเคสโทรศัพท์?

แม้จะมีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องว่า “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” น่าจะกลับมาเป็นสาวโสดแซ่บ คาดกันว่าน่าจะเลิกรากับมหาเศรษฐีหนุ่ม ”เฟเดอร์ริก อาร์โนลต์“ แล้ว เพราะไม่ค่อยไปไหนมาไหนด้วยกัน ล่าสุดมีคนจับสังเกตเคสโทรศัพท์มือถือ ที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปจนคาดว่าโสดแน่แล้ว
แม้ข่าวลือการเลิกราของซุปตาร์สาวและทายาทเครือ LVMH จะยังไม่มีการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการ แต่แฟนๆก็ยังตามติดความเคลื่อนไหวพร้อมจับสังเกตว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่แค่ห่างหรือเลิกรา
ก่อนหน้านี้ ลิซ่า เคยคลั่งรักแบบเปิดเผย เมื่อเดือน ก.ย.2024 ลิซ่า เคยใช้เคสโทรศัพท์มือถือที่มีตัวอักษรปรากฏอยู่ด้านหลังเป็นตัวย่อว่า “F.A.” จนหลายคนคาดว่ามาจากชื่อของ Frédéric Arnault ( เฟรเดอริก อาร์โนลต์ ) แม้เวลาเซลฟีจะพยายามใช้มือปิดตัวอักษรด้านหลังเคส แต่ก็มีภาพหลุดเผยตัวอักษรออกมาให้คนจับโป๊ะได้อยู่บ่อยๆ
ทางด้าน เฟรเดอริก ก็ใช้เคสลักษณะเดียวกันโดยเชื่อว่าใช้เคสที่มีอักษรย่อ L.M. ที่เป็นชื่อของ ลลิษา มโนบาล
แต่ในงานแต่งงานของ ญาญ่า อุรัสยา สเปอร์บันด์ กับ ณเดชน์ คูกิมิยะ ที่ ลิซ่า ไปร่วมแสดงความยินดีด้วย ก็ได้ปรากฏภาพเซลฟีที่ ลิซ่า ถ่ายหน้ากระจกร่วมกับ 2 เพื่อนซี้ ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง และ เดียร์นา ฟลีโป เผยให้เห็นเคสโทรศัพท์ที่ ลิซ่า กลับมาใช้ชื่อย่อ L.M. ของตนเองแล้ว จนลือกันว่าน่าจะเป็นสัญญาณบ่งบอกสถานะโสดของเธออย่างชัดเจน
ทำเอาชาวเน็ตที่จับสังเกตขอโพสต์ถามกันเลยทีเดียวว่า
“ไม่เอานิ้วปิดตัวอักษรแล้วเพราะ…”
“โสดแล้วใช่มั้ยคะ”