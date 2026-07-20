“เซนดายา” เผยเคยขู่เลิก “ทอม ฮอลแลนด์” ถ้าไม่รับเล่น “The Odyssey”

ถึงขั้นขู่แยกทางกันเลยทีเดียวสำหรับคู่รักไอ้แมงมุมอย่าง “เซนดายา” กับ “ทอม ฮอลแลนด์” ที่ฝ่ายหญิงยื่นคำขาดถ้าไม่รับเล่นภาพยนตร์ล่าสุดของ “คริสโตเฟอร์ โนแลน” อย่าง “The Odyssey” มีอันต้องขาดกัน
นักแสดงหนุ่มวัย 30 ปี ใช้เวลา “คิดหนัก” หลังจากที่ผู้กำกับ เซอร์ คริสโตเฟอร์ โนแลน ติดต่อให้เขามารับบทเทเลมาคัส บุตรชายของโอดิสซีอุส (แมตต์ เดมอน) และเพเนโลเป (แอนน์ แฮทธาเวย์) ในภาพยนตร์ดัดแปลงจากมหากาพย์กรีกโบราณของโฮเมอร์
ทอม ฮอลแลนด์ วัย 30 ปี ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร People ฉบับล่าสุด โดยมี คริสโตเฟอร์ และ แมตต์ วัย 55 ปี และแอนน์ วัย 43 ปี ร่วมอยู่ด้วยว่า “บอกตรงๆหลังจากที่ผมกลับบ้านจากการประชุม ผมก็ไปนั่งคุยกับแซด แล้วบอกว่า ‘ผมได้รับข้อเสนอให้เล่นหนังเรื่องนี้’
แล้วเธอก็ถามว่า ‘ใคร?’ ผมก็บอกว่า ‘เบอร์ใหญ่เลยล่ะ’ เธอก็เลยถามว่า ‘คริสเหรอ?’ ผมก็เลยพูดว่า ‘ใช่ มันคือคริส โนแลน’”
ทอม กังวลเรื่องตารางงานที่ทับซ้อนกันระหว่าง The Odyssey และ Spider-Man: Brand New Day
แต่เซนดายา วัย 29 ปี ผู้รับบทเป็นเทพีเอเธน่าใน The Odyssey และเอ็มเจใน Spider-Man: Brand New Day ได้ให้กำลังใจเขาให้รับข้อเสนอของ คริสโตเฟอร์
ทอม ระบุ “แล้วเราก็มี Spider-Man ที่กำหนดฉายวันเดียวกับที่เราจะเริ่มถ่ายทำ เซนดายา บอกว่า ‘ฉันจะเลิกถ้าคุณไม่รับเล่น The Odyssey’”
หลังจากที่แมตต์ แอนน์ และคริสโตเฟอร์ พากันหัวเราะคริสโตเฟอร์ ก็พูดติดตลกว่า “ใช่ ขอบคุณเธอจริงๆ”
คริสโตเฟอร์ ระบุว่าอยากร่วมงานกับ ทอม มานานแล้ว โดยไปขอให้ ทอม รอธแมน ประธานและซีอีโอของโซนี่ พิคเจอร์ส โมชั่น พิคเจอร์ กรุ๊ป วัย 71 ปี เลื่อนการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man: Brand New Day ซึ่ง เพื่อที่เขาจะได้มาถ่ายทำ The Odyssey ได้
คริสโตเฟอร์ อธิบายว่า “ผมไม่เคยร่วมงานกับ ทอม มาก่อน แต่ผมชื่นชมผลงานของเขามาหลายปีแล้ว และอยากร่วมงานกับเขาจริงๆ ดังนั้นเราจึงได้พบกัน และผมก็โน้มน้าวให้เขาตกลง”
“มันไม่ง่ายเลยที่จะต้องทำงานนี้ท่ามกลางงานอื่นๆ อีกมากมาย เขาเป็นคนหนุ่มที่ยุ่งมาก แต่ครอบครัวนี้ก็ร่วมมือกัน และแน่นอนว่าแอนน์ นี่เป็นครั้งที่สามที่เราได้ร่วมงานกัน และผมดีใจมากที่ทุกคนตกลงที่จะมาร่วมงาน”
คริสโตเฟอร์ กล่าวต่อว่า “ผมชอบพูดว่ามันเป็นการถ่ายทำที่ยาก แต่ยากในแบบที่ถูกต้อง พวกเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยม”
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เซนดายา บอกว่าการได้ร่วมแสดงกับ ทอม ในภาพยนตร์เรื่อง The Odyssey นั้นเหมือน “ฝัน”
เธอให้สัมภาษณ์กับ Extra ว่า “ฉันจำได้ว่าตอนที่เขาได้รับโทรศัพท์ ฉันดีใจมาก ตื่นเต้นและภูมิใจสุดๆ แล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโทรศัพท์เข้ามาอีก คุณเข้าใจไหม? มันพิเศษมากจริงๆ
และใช่ค่ะ การได้แบ่งปันอะไรแบบนั้นและได้เห็นเขาทำงานในบริบทนี้... มันคือความฝัน... มันคือความฝันอย่างแท้จริง ฉันมีความสุขมาก”
ในการสัมภาษณ์อีกครั้ง เซนดายา เปิดเผยว่าเธอ “มีความสุขสุดๆ” อยู่แล้วเมื่อสามีของเธอได้รับโทรศัพท์นั้น
เธอเล่าในพอดแคสต์ Happy, Sad, Confused ว่า “แล้วเขาก็กลับบ้านมาบอกว่า ‘ฉันอยากให้เธออ่านอะไรบางอย่าง’ ฉันก็เลยถามว่า ‘ใช่เล่มที่เราเพิ่งอ่านเมื่อคืนหรือเปล่า?’ แล้วเขาก็พยักหน้าแล้วพูดว่า ‘แต่คราวนี้ให้อ่านโดยนึกถึงตัวละครตัวนี้ [เอเธน่า]’
ฉันก็เลยพูดว่า 'ไม่จริง! คุณล้อเล่นใช่ไหม!' มันเจ๋งมากเลย”