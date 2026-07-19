“กฤษณ์” มั่นใจ! เป็นเจลาโต้อร่อยที่สุดในโลก เตรียมขาย 900 บาท (คลิป)

“กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” ขอโทษ ไม่ได้ดูถูกคนไทยอยู่ในกะลาเปลี่ยนเป็นกะละมังก็ได้ ยันราคาขายสมเหตุสมผล ทุกคนตั้งสติให้ดี เตรียมออกเจลาโต้ราคายัน 900 บาท! ประกาศตัวเป็นเจลาโต้อร่อยที่สุดในโลก ดรามาไม่มีผลต่อยอดขาย
ทำเอาทัวร์ลงยับ จนต้องแถลงข่าวแบบด่วนๆ สำหรับ “กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” หลังก่อนหน้านี้ออกมาฟาดคนไทยว่า ต้องเปลี่ยนมายด์เซ็ต ไม่งั้นจะได้กินแต่ของแย่ๆ อยู่ในกะลา โดยล่าสุดวันนี้ (19 ก.ค. 69) เจ้าตัวได้เชิญสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ทุกแขนง มาร่วมฟังคำชี้แจง ยืนยันว่าไม่มีเจตนาดูถูกใคร พร้อมขอโทษทุกคนที่รู้สึกไม่สบายใจ ส่วนคลิปที่เปรียบตัวเองเป็น “เมสซี่แห่งวงการเจลาโต้” เป็นเพียงคอนเทนต์ขำๆ แต่ที่บอกว่าเจลาโต้ร้านตัวเองเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั้น พูดเรื่องจริง
“ผมขอพูดเรื่องของการกินก่อน ที่ผมอธิบายไปว่าอยากให้ไม่เคี้ยว อยากให้ตักคำเล็ก เวลากินแล้วอย่าถ่ายรูป เพราะเดี๋ยวมันจะละลาย ผมพูดจริงนะ คือรสชาติของตัวเจลาโต้ผมมัน intense มากๆ เวลากินผมอยากให้กินแบบพอดีๆ อันนี้คือสิ่งที่ผมตั้งใจจริงๆ เพราะเจลาโต้ถ้วยหนึ่ง 400-500 บาท ผมอยากให้ลูกค้ารับไปแล้ว เขาได้กินโดยที่ไม่ละลาย แล้วทุกช้อนที่เอาเข้าไป อร่อยทุกช้อน สมบูรณ์แบบทุกช้อน แต่ถามว่าเราจะไปบังคับลูกค้าได้ไหม มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว มันไม่ได้มี พ.ร.บ. ห้ามถ่ายรูป"
"และสิ่งที่ทำไป ผมทำเพื่ออธิบาย แต่ว่าทุกวันนี้ลูกค้าก็มาถ่ายรูปหน้าร้าน ถามได้เลยนะครับ ไม่มีใครมาร้าน PARAMETER ถ่ายรูปกับผมแล้ว ผมไม่ได้ถ่ายรูปด้วย ทุกคนถ่ายรูปแล้วก็แกล้งผมด้วยซ้ำ พี่ละลายแล้วนี่ ผมเคี้ยว แกล้งอยู่อย่างนี้ เราก็สนุกไปกับลูกค้า แต่ว่าถ้าจะให้ผมอธิบายจริงๆ มันคือเหตุผลนี้ มันเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับ เวลาเราถ่ายรูปอาหาร เราทิ้งไว้เรายังไม่กิน คุณภาพมันก็ไม่เท่ากัน แต่ว่าพอมันเป็นอาหารและเป็นอย่างอื่นน่ะมันโอเค แต่พอมันเป็นแบบเจลาโต้ของผม ซึ่งราคามันสูง ผมอยากให้ลูกค้ากินแล้วดี ผมมีเท่านี้เลยครับ เรื่องนี้นะ”
คลิปเคี้ยวเจลาโต้ เป็นคอนเทนต์ที่เล่นกับลูกค้า
“แล้วน้องที่เขามาเคี้ยวเจลาโต้ ตอนนี้คนดูเป็นล้าน แล้วก็หาว่าผมไปแบนเขา คือเราเล่นกัน เขาบอกพี่ไปยืนตรงนั้นนะ เดี๋ยวผมยืนตรงนี้ เดี๋ยวผมเคี้ยวเจลาโต้แกล้งพี่ เราก็อ่ะๆ ยังไง ให้กูทำอะไร แล้วพอเสร็จผมก็เอาวิดีโอน้องเข้ามาโพสต์ ผมเล่นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะ ตั้งแต่ผมเปิดร้าน คือมันมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาที่ร้านผมทุกวัน แล้วก็มาเล่น ผมไม่เล่นด้วยก็ไม่ได้ พี่ถ่ายคลิปหน่อยดิ ทั้งวัน แล้วพอเล่นเสร็จ คือร้านมันดังขึ้นๆ คนมันก็มามากขึ้น ตอนนี้กลายเป็นผมทำอะไรก็ล้านวิว ผมก็รู้สึกแบบตกใจนะครับ จริงๆ แล้ว”
แจงโพสต์แรง มายเซ็ตคนไทยไม่พัฒนา อยู่ในกะลา ความตั้งใจแค่อยากชี้ให้เห็น ว่าประเทศที่มีแต่คนตั้งใจผลิตแต่ของดีๆ มีแต่จะทำให้เจริญ
“ความตั้งใจผมเลยนะฮะ ผมอธิบายแบบง่ายมากเลย สมมติเรามีประเทศ 2 ประเทศ ประเทศหนึ่งมีแต่คนตั้งใจที่จะทำอะไรให้ดีๆ ของดีๆ ผลิตแต่ของดีๆ ประเทศนั้นมันก็จะเจริญไหมครับ คุณอยู่ในบรรยากาศที่เขาทำแต่ของดีๆ แต่กับอีกประเทศหนึ่งทำมาแล้วก็แบบ เฮ้ย อันนี้ไม่ได้นะ มันก็ทำให้คนที่คิดอยากจะทำอะไรที่มีคุณภาพ มันไม่ทำ อันนี้คือความคิดผมจริงๆ นะ คุณลองนึกดูนะครับ คุณอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะ ทุกคนฟังแบบว่า ไม่ดรามานะครับ คุณอยู่ในบ้านของคุณนะครับ พ่อแม่พี่น้องคุณวันๆ เนี่ย ทำอะไรก็คือแบบว่า เฮ้ย ไม่ได้ ต้องเอาให้ต่ำที่สุด นั่นที่สุด แยกเรื่องจน รวย ออกนะ ผมกำลังจะบอกว่า ถ้าเกิดว่าเรามีคนที่รวมอยู่ด้วยกัน แล้วมีมายเซ็ตในการที่อยากจะพัฒนาในทุกๆ เรื่อง ทุกๆ โปรดักส์ ทุกๆ บริการ มันไม่ดีเหรอครับ”
ยันไม่ได้พูดดูถูกคนไทย แค่ไปเห็นอะไรดีๆ ที่ต่างประเทศ แล้วอยากเอากลับมาบอก
“ผมคิดว่าถ้าคนที่ดูคลิปผมนะ แล้วดูแบบวิเคราะห์ช็อตต่อช็อต ผมไม่มีการดูถูกเลยนะครับ ผมพูดเรื่องจริง คำไหนที่ผมดูถูก บอกได้เลยครับ มีคำไหนที่ผมดูถูก เปิดคลิปได้เลยตอนนี้เลยครับ (คำว่าอยู่ในกะลา คนไทยมายเซ็ตไม่พัฒนา?) เปลี่ยนก็ได้ เป็นกะละมัง (หัวเราะ) คือเข้าใจๆ คำว่า กะลา มันก็รู้สึกแบบว่า อุ๊ย ตายแล้ว ฉันอยู่ในกะลา แต่ว่าความรู้สึกผม ผมรู้สึกว่าผมไปเห็นอะไรมาแล้วมันดี แบบไปเมืองนอกบ้านเมืองมันดีหมด เราอยากจะเอาสิ่งนี้ กลับมาบอกคนไทย เรารู้สึกว่าเราไปอยู่ที่อิตาลีมา เราไปทำเจลาโต้ แล้วมันดี เราอยากกลับมาบอกคนไทย นี่คือความตั้งใจผมนะ ไม่ได้ว่าใครครับ คือผมอาจจะใช้ศัพท์ที่มันแบบรุนแรง แต่ว่าเจตนาก็คือว่า คนที่ดูคลิปผมแล้ว คุณจะเห็นเลยว่าผมตั้งใจดี ไม่ได้ด่าใคร”
สู้มือ! ใครว่าอะไรตอบกลับได้หมด
“ผมเข้าไปตอบจริงๆ ครับ ยอมรับเลยตอนแรกที่ตอบ ผมไม่ได้คิดอะไรนะ ผมก็คิดแค่แบบเอ้ย มันไม่ถูกก็ไปตอบ ข้อมูลนี้ผิดนะครับ พอตอบไป คนมันเริ่มตอบกลับ แต่ผมไปดูมามันไม่ใช่ ก็เลยตอบไปเรื่อย แต่ไม่ฉุนเลย ผมอยู่มาแบบ 30 กว่าปีแล้ว ผมไม่ฉุนหรอก แฉแต่เช้าเดือดกว่านี้อีกสมัยก่อน ไม่เบรกแตก สลิ้งไม่แตก”
คนมองปั่นกระแสเป็นแผนการตลาด
“แยกเป็นสองเรื่องแล้วกัน คลิปที่ผมทำเนี่ย ผมทำอยู่แล้ว แต่ว่าตอนนี้ร้านมันดัง แล้วคนมาแบบวุ่นวาย ข้างหน้าร้านเยอะมาก ทำคอนเทนต์ มันก็เลยทำให้สิ่งที่ผมทำนั้นคนมันดูเยอะ เลยกลายเป็นไปกระทบกับคนที่เขาอาจจะไม่เข้าใจ ไปดูในอินสตาแกรมผมนะ ตอนนี้คนเขามาหน้าร้าน แล้วก็มาแกล้งผม แล้วก็เอาไอศกรีมร้านอื่นมา แล้วผมก็เล่นกับน้องๆ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนต่างจังหวัดที่ผมเห็นนะ ต่างจังหวัดที่ไม่เคยได้เข้ามา มาดูคลิป แล้วผมก็แบบ เฮ้ย เอาตายละ แล้วกูทำยังไงดีวะเนี่ย”
คลิปเปรียบเทียบตัวเองเป็น “เมสซี่” แห่งวงการเจลาโต้ แค่ทำตลกๆ แต่คนซีเรียสกันไปเอง
“ผมตลก บางคลิปอ่ะนะ ดูคลิปเมสซีป่ะ ถามจริงนั่นคิดว่าผมจริงจังเหรอ คือตลก แล้วผมก็ทำแบบเป็นเมสซี คือผมดูบอลอยู่วันนั้น แล้วเห็นเมสซี่ลง ก็ทำคลิปนี้ดีกว่า ผมไม่ได้คิดอะไรเลย ผมว่าเราแบบซีเรียสกันกันไปเอง ซีเรียสกันมากไป แต่เรื่องการเคี้ยวเจลาโต้ ถ่ายรูป หรืออะไร ผมซีเรียสนะ (หัวเราะ) แล้วของผม 400-500 คนก็ด่าอยู่แล้วว่าแพง ผมก็คอยแบบว่า เฮ้ย กินเร็วๆ ดิ ถ่ายรูปอยู่ นั่นแหละ แล้วคนก็คือกวนผมนะ บอกซื้อแล้ว เรื่องของกู คือเด็กมันแบบกวนประสาท”
บอกใครทำมาเหมือนกัน แล้วได้ราคาเท่ากัน ให้มาขายแข่งได้เลย หลังมีเชฟหลายคนบอกไปเรียนมาเหมือนกัน ไม่เห็นต้องขายแพงขนาดนี้
“ผมไปดูกระบวนการมา ผมตอบไปเลยว่าถ้าคุณทำแล้วเหมือนผมนะ ราคาได้เท่าผมนะ ทำเลย ขายเลย ผมขายเนี่ยกะหน่ำเลย คุณทำออกมาขายแข่งกับผมเลย เงียบ (หัวเราะ) มันมีรายละเอียดของมันเยอะไปหมด และคือถ้าทำได้เหมือนผมอะ ผมก็บอกว่าทำเลย ซึ่งผมมั่นใจว่ามันทำยาก คือนอกจากส่วนผสมแล้ว มันมีอุปกรณ์อย่างอื่น มันมีวิธีการอย่างอื่น มันทำยากมาก”
มั่นใจขายราคานี้สมเหตุสมผลแล้ว
“สมเหตุสมผลครับ ผมไม่สามารถขายราคาต่ำกว่านี้ได้ครับ เมนู 519 บาท ที่ด่าผมเนี่ย หมดนะครับ มันไม่ได้มีให้กินนะครับ มันประมูลมานะครับ แล้วให้ผมขายเท่าไหร่ ไร่ก็ขายผมมาน้อย แล้วให้ผมทำยังไง เขาให้มา 10 โล แล้วคนที่มากินคือคนที่เขารู้คุณค่า อ้าว เดี๋ยวดรามาอีก หาว่าไม่รู้คุณค่าอีก กูแม่งทำตัวไม่ถูกไอ้ห่x”
วัตถุดิบมีต้นทุนสูง สามารถไปเช็กราคาได้
“ต้นทุนสูงครับ เช็กเลยครับ คนอื่นก็ขาย ขายราคาแบบเกือบเท่าผมด้วยซ้ำ แล้วคุณภาพไม่ได้เหมือนผมด้วยซ้ำ ไม่มีแก้วด้วยนะ เป็นแก้วพลาสติก ช้อนไม้ ด้วยซ้ำนะฮะ แต่ว่าไม่มีคนไปโจมตี เพราะมันอาจจะไม่ได้ดัง”
ราคาที่อิตาลีถูกกว่า เพราะเป็นเจลาโต้คนละแบบ
“ถูกต้องครับ อิตาลีราคาจะถูกกว่านี้ เพราะว่าเป็นโมเดิร์นเจลาโต้ แต่ว่าของผมเป็นคลาสสิก รีไฟน์ เจลาโต้ มันจะมีการทำที่ยากกว่า กระบวนการมันยากกว่า ต้นทุนมันสูงกว่า”
หลายคนบอกราคานี้ เปิดได้ไม่นานหรอก
“อยากตอบอีกแบบหนึ่งเลย (หัวเราะ) ผมเข้าใจครับ แต่เรื่องแรกก่อนนะ มากินแล้วไม่อร่อย คุณไม่มาอยู่แล้วครับ จะบ้าเหรอ ถ้วยละสองสามร้อย แต่มันมีเหตุผลที่มันเป็นราคาเท่านี้ และผมยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการที่ขายอยู่พารากอน ไม่อยู่ในพารากอน ผมก็จะขายราคาเท่านี้ครับ คนชอบมาบอกว่าไปบวกนู่น บวกนี่ ไม่เกี่ยวเลยครับ”
ดรามาไม่มีผล คนยังมาซื้อเต็มหน้าร้าน
“ไม่เลยครับ ผมบอกเลยนะครับ ด้วยความจริงใจเลย ก่อนที่ผมจะมาสัมภาษณ์ มีคนบอกผมเยอะมากว่าซอฟต์ๆ นะ เดี๋ยวสังคมเขาจะนั่นนะเว้ย คนโทร.มาเยอะมาก แต่ผมต้องตอบแบบเรื่องจริง คือถ้ามันไม่อร่อย มันไม่ดี คนไม่ซื้ออยู่แล้ว คุณตั้งสติให้ดีนะครับ ของผมนี่ 299, 419, 519, 559 นะครับ เดี๋ยวกำลังจะออกตัวใหม่ 700 มันไม่ใช่ว่าผมออกไปเรื่อยนะ มันเป็นของที่มัน Exceptional มากๆ อธิบายไงดี เอาเป็นกระเพาะปลา บอย ท่าพระจันทร์ ทำไมถึงเป็นล้าน มึงต่างกับเยาวราชยังไง มึงบ้าหรือเปล่า ไอ้เหี้ยกระเพาะปลาเหมือนกัน คุณเข้าใจผมปะ นี่ผมตอบแบบจริงใจเลยนะ ไม่อยากมาเฟกแอ๊บ”
เตรียมออกใหม่ ราคา 700-900 บาท
“ผมเตรียมอยู่แล้ว ผมมีแบบ 700 800 900 บาท”
ลูกค้าวีนปริมาณแต่ละถ้วยไม่เท่ากัน ถึงขั้นอยากแจ้ง สคบ.
“เราไม่สามารถที่จะตวงให้มันเป๊ะได้ คือผมก็ตอบไปในโซเชียลมีเดียแล้ว ไอศกรีมขายสดที่มันตวงเป๊ะ มันไม่มี มันจะมีก็ต่อเมื่อผลิตแล้วก็อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ปกติมันไม่มีทางอยู่แล้ว คุณจะบ้าเหรอ มันจะไปวัดได้ยังไงอะ การที่ผมอะ ทำ 90 ถึง 100 กรัม ผมมีแก๊ปแล้วนะ จริงๆ ถ้าผมจะ Tricky ผมไม่ชั่งโชว์คุณก็ได้ แต่ที่ผมทำเพราะผมอยากจะจริงใจ ถ้าเกิน 101 กรัม ผมจะให้ตักออก เพราะว่ามันเยอะเกินไป ผมไม่อยากให้คนกินเยอะเกินไป มันไม่อร่อยครับ ผมจริงใจผมโชว์ เลยซวย มันเป็นมาตรฐานของเราครับ เราจะเสิร์ฟเท่านี้”
“คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนี้ เมืองไทยจะอะไรกับเจลาโต้นักหนา (หัวเราะ) อันนี้เอาเรื่องจริงเลยนะ ผมอยู่ของผมมาตั้งนานแล้ว มันจะอะไรกับการที่แบบผมมาสอนทำเจลาโต้ คือคนน่าจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่น คนก็มาวุ่นวายกับผม แต่ผมไม่ไปตอบโต้อะไรหรอกครับ”
จะซอฟต์ลงแล้ว เพราะวุ่นวายมาก เตรียมเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบ๊วๆ แทน
“จะซอฟต์แล้วครับ วุ่นวายมาก ยุ่งมากเลย เดี๋ยวแบ๊วๆ เลยฮะ ใส่เอฟเฟกต์การ์ตูนเลย เข้าใจแล้ว เอาจริงๆ ตอนนี้คนมากินผมมีสองประเภท หนึ่งมากินซ้ำ ส่วนมากเป็นน้องๆ เด็กๆ ที่ลากคุณพ่อคุณแม่มา สองคือชาวต่างชาติ ที่เหลืออาจจะมีคนที่มาทำคอนเทนต์หรืออะไรก็ตาม เขาก็มาแล้วเขาก็ไป อันนี้ผมเข้าใจอยู่แล้วครับ แต่ว่าผมมั่นใจว่าโปรดักส์ของผมมันดี มันแตกต่าง ไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณกินมาแน่นอน พอมาลองแล้วเขาก็ว้าว อันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด มันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ผมต้องการที่จะทำ มีคนบอกว่าถ้าเขาไม่ถ่ายรูปร้านก็ไม่ดัง คือถ้าคุณมาแล้วคุณไม่ถ่ายรูปเลย ผมจะดีใจเลย จะได้กินแบบสมบูรณ์ เคยมีคนอิสราเอลมากิน กินปั๊บโทร.FaceTime หาเมียเลย บอกนี่คือเจลาโต้ที่ดีที่สุดในโลก ผมโคตรดีใจเลย”
ขอโทษทุกคนที่ฟังแล้วทรมานใจ แต่เจตนาไม่ได้ตั้งใจดูถูก
“ถ้าเกิดว่าทุกคนฟังแล้ว ดูแล้ว แล้วรู้สึกว่าทรมานใจมากเลย ตีความหัวใจของมันผิดเพี้ยนไป อันนี้ผมขอโทษด้วย แต่เจตนาของผม ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูถูกหรืออะไรแน่นอนครับ ไปดูอีกทีก็ได้ครับ แต่ก็ขอโทษครับ ขอโทษจากใจเลยครับ ที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิด แล้วก็รู้สึกแย่ แต่ความตั้งใจไม่ได้ไม่ดีเลยครับ”
“ไม่อร่อย เดี๋ยวก็เจ๊งครับ ถ้ามันมันไม่ดี เดี๋ยวมันก็ไปครับ ร้านอาหาร ร้านขนม ทุกวันนี้ปิด 70-80 เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดมันไม่ดี มันไปอยู่แล้วครับ ผมรู้อยู่แล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาในธุรกิจนี้ แล้วผมก็ต้องตั้งใจทำให้มันอร่อยแบบสุดๆ แบบไม่มีเบอร์สอง นี่ความตั้งใจผมนะ ผมมีอีโก้อย่างนี้ผมผิดเหรอ ทำไมเราไม่ตั้งใจจะทำให้มันดีล่ะ ผมผิดด้วยเหรอที่อยากให้มันอร่อยที่สุดในโลก ผมพูดตรงๆ แบบไม่ต้องมาเกรงใจ คุณจะหมั่นไส้ก็หมั่นไส้”
อุบตอบประเด็น “ทราย สมุทร” หลังทรายเผยมีการชวนมาทำคอนเทนต์ แบบไม่มีค่าตัว
“อันนี้ผมไม่ตอบดีกว่าครับ ผมไม่ขอพูดถึงพาดพิงอะไรเลย ขออนุญาตนะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นบุคคลสาธารณะมากๆ ผมขอไม่พูดถึงเลย”
ไม่โกรธคนคอมเมนต์ด่าปากไม่ดี
“ไม่โกรธเลย ผมเข้าใจมากเลย ตอนที่เปิดขายตอนแรก ผมขาย 299 โห คนด่ายับเลย ด่าเยอะกว่านี้อีก ด่าไปแล้วก็มากิน กินแล้วก็ชอบ ชอบแล้วก็กลับมากิน คนที่ไม่มากินก็ไม่มากิน เป็นอย่างนี้ครับ ไม่โกรธเลยครับ”
ประกาศเป็นเจลาโต้อันดับหนึ่งของโลก!
“ของโลกครับ ใช่ครับ อันดับ 1 ของโลก ผมมั่นใจครับ พิสตาชิโอ เฮเซลนัท ช็อกโกแลต กาแฟ เท่าที่ผมกินมาหมดเลยนะ อันดับหนึ่งของโลก ผมเคยกินมิชลิน 3 ดาวครับ ผมว่าผมอร่อยกว่า อ้างอิงจากตัวเรานี่แหละ ฟังผมก่อนนะครับ เจลาโต้นอกอิตาลีไม่ต้องพูดถึงครับ คุณอย่ามาแข่งต้มยำกับส้มตำที่เมืองไทยครับ เจลาโต้อิตาลีเบอร์หนึ่งครับ ตอนที่ผมไปที่โน่น ผมมีร้านที่ผมชอบมากๆ แล้วก่อนที่ผมจะเปิดร้าน ที่ผมหายไป 5 ปีเนี่ย ผมทำแข่งกับไอ้ร้านนี้ ผมบินไปกิน กลับมาทำ บินไปกิน จนผมรู้สึกว่าผมอร่อยกว่า แต่ผมไม่ได้กินแค่ที่นี่นะครับ ผมมากิน ไปกินมาหมดแล้วครับ"
"คือก่อนที่ผมจะไปวัดว่าเขาอร่อย ผมจะต้องไปคุยกับคนที่นั่นก่อน อาจารย์ผมคอนเฟิร์ม เชฟคอนเฟิร์มว่าร้านนี้ดี แล้วผมก็ทำแล้วผมก็ไปกิน ของเขาจะหวานกว่า คนไทยกินไม่ได้แน่นอน แต่ของเขาสำหรับผมคืออร่อยมาก แต่ผมคิดว่าผมอร่อยกว่าเขาตอนนี้ ผมเลยกลับมาเปิดร้าน เพราะว่าผมมั่นใจว่าผมอร่อยกว่าเขาแล้ว ผมมั่นใจมากของผมอร่อยครับ ผมพูดตรงไปตรงมาเลย คลิปที่ลงไปผมกวนตีน ผมแซวเล่น ผมเล่นกับเด็ก แล้วคุณเข้ามาในตอนที่ผมเล่นกับเด็กอยู่ มันก็เลยกลายเป็นกระแสวุ่นวาย แต่ของผมที่อร่อย ที่สุดในโลกเนี่ย ผมพูดจริงๆ พาดหัวได้เลย มั่นใจอร่อยที่สุดในโลก มีเจลาโต้ที่อร่อยกว่าผม คุณบอกเลย ผมจะบินไปกิน”
ขอซื้อแฟรนไชส์ต่อ 50 ล้านก็ไม่ขาย
“ไม่ขาย (หัวเราะ) ไม่ขาย”
ไม่โกรธคนเปรียบเทียบกับไอศกรีมแบรนด์อื่น
“ผมว่าอื้อหือ ตอบตรงก็เดี๋ยวซวย (หัวเราะ) ผมไม่โกรธหรอกครับ ผมเข้าใจ ไม่โกรธเลย ถามว่าทำไมผมถึงอยากให้ทุกคนมาลองกิน มีอันหนึ่งผมไปพิมพ์บอกเขา ว่ามากินแล้วเดี๋ยวมายเซ็ตคุณจะดีขึ้น เพราะผมอยากให้คุณรู้ ว่ามันมีสิ่งที่มันพิเศษแบบนี้อยู่ คุณตัดเรื่องราคาออกไปก่อนนะ คุณอย่าเอาเรื่องราคามา คุณอย่าไปเทียบกับ 20 บาท อย่าไปเทียบ คุณอย่าไปเทียบอย่างงั้น ผมอยากรู้แค่ว่ามันดี และอร่อยกว่าสิ่งที่คุณเคยกินมาหรือเปล่า"
"ถ้าเกิดมันดีและอร่อยกว่าสิ่งที่คุณเคยกินมา คุณสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ มันทำให้มันปลุกกระแสของการทำของดีๆ ขึ้นมา และไม่ต้องเป็นเรื่องของไอศกรีมเจลาโต้ซอฟต์เสิร์ฟนะ เป็นเรื่องอื่นคุณก็สามารถทำได้ มันจะทำให้คุณมีกำลังใจ ในการที่คุณพยายามทำเรื่องอะไรอยู่ แบบเฮ้ย มันมีของเจ๋งๆ แบบนี้ว่ะ ต่างชาติแม่งต่อกินกันเต็มเลยว่ะ แม่งอร่อยมากเลยว่ะ เราไปทำอะไรของเราบ้างดีกว่า ผมเชื่อว่าหลายคนที่มาดูมากินของผม หลายคนกลับไปแล้วไปพัฒนาโปรดักส์ตัวเองเยอะมาก ผมมั่นใจครับ”