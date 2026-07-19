คุณแม่ลูก 2 “ก้อย ไพรินทร์” ภรรยา “ซาบอล” ยูทูปเบอร์ชื่อดัง “โอฮาน่า” คว้ามง “มิสยูนิเวิร์สอุทัยธานี 2026” มั่นใจยืนรอ Top5

ถือเป็นครั้งที่ 2 ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด ของ 2 เวทีชื่อดังของประเทศไทย สำหรับมี๊จูน สร้อยลัดดา แก้วไพฑูรย์ กับการจัดงานล่าสุด ในฐานะ Provincial Director ผู้ถือลิขสิทธิ์ และผู้จัดงานประกวด มิสยูนิเวิร์สอุทัยธานี 2026 Presented By LEGENDEARY (เลเจนเดียร์รี่) ที่ได้เนรมิตร CDC Ballrom ให้กลายเป็นเวทีประกวดสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ "More Than A Beauty Queen. More Than A Performance" เมื่อเวทีนางงาม ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่แห่งการค้นพบตัวตน และการสร้างแรงบันดาลใจผ่านศิลปะแห่งการแสดง" เพื่อค้นหาสาวงามคุณภาพ "จากสายน้ำสะแกกรัง...สู่เส้นทางแห่งดวงดาวที่จะส่องประกายบนจักรวาล" ไปเมื่อช่วงค่ำ ของวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมี คุณอรวรรณ จิวสืบดงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มิสยูนิเวิร์ส อุทัยธานี 2026, คุณวรวัชร ทิพยโกศัย ผู้จัดการกองประกวด มิสยูนิเวิร์ส อุทัยธานี 2026 พร้อมด้วยเหล่าสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สอุทัยธานี 2026 และแขกรับเชิญคนพิเศษ อาทิ คุณเทเรซ่า (Teresa Chaivisut) Vice President of Miss Gand International Organization, ดร.ทพ.สุนิล พล และ คุณแคธี่ พล จาก Dr. Sunil Dental Clinic, นพ. สุรการ กาญจนสุกร์ จาก DR.KARN CLINIC, แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง 1st Runner Up Miss Universe Thailand 2025, ปิงปอง ธราดล ชาติสังข์ ศิลปิน นักแสดง จำดีฟิล์ม และเจ้าของตำแหน่ง หนุ่มหล่อรักษ์โลก อุทัยธานี 2026 และรุ่นพี่นางงาม เข้าร่วมงาน โดยมี คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น นักแสดง นายแบบ และเจ้าของตำแหน่ง มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 รับหน้าที่พิธีกร
โดยเปิดประเดิมความจึ้ง ด้วยโชว์สุดพิเศษ จากน้องๆ Legendeary ที่มาร่วม Opening Show เปิดตัวมงกุฎเพชร จากเรือนคุณชาย พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวด ก่อนต่อด้วยการเดินในรอบชุดว่ายน้ำ และชุดราตรี พร้อมตอบคำถาม และประกาศผู้เข้ารอบ 3 คนสุดท้าย ได้แก่ MUUT 11 ไอซ์ มิณฑวดี วรรณะ, MUUT 10 ก้อย ไพรินทร์ ศรีแก้ว และ MUUT 02 ออมสิน สุชัญญา สนามทอง
ต่อด้วยการตอบคำถามในรอบ 3 คนสุดท้าย และสาวงามผู้พิชิตมงกุฎ คว้าตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์สอุทัยธานี รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท และรางวัลพิเศษจาก ดร.ทพ.สุนิล พล จาก Dr. Sunil Dental Clinic มูลค่า 500,00 บาท, รางวัล Gift Voucher จาก Doctor Karn Clinic และ Gift Set จาก พิชา โปรดักส์ ตกเป็นของ MUUT 10 ก้อย ไพรินทร์ ศรีแก้ว ด้านรางวัลรองชะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ MUUT 11 ไอซ์ มิณฑวดี วรรณะ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ MUUT 02 ออมสิน สุชัญญา สนามทอง
แฟนๆสามารถติดตาม และให้กำลังใจ ทีมผู้ชนะ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ มิสยูนิเวิร์สอุทัยธานี 2026
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