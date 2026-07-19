อาดิดาส ต่อเนื่องความฟินนักกอล์ฟสายแฟฯ เปิดรันเวย์คอลเลคชั่นล่าสุด “Originals Golf Fall Winter 2026 Collection Showcase" ชู “Endless Summer” และ “Reciprocal” โฉบเฉี่ยวและแตกต่าง

อาดิดาส กอล์ฟ จัดงานอับเดทความปังของ “Originals Golf” เปลี่ยนพื้นที่กลางสยามพารากอนให้เป็นรันเวย์สุดอลังการกับงาน “Originals Golf Fall Winter 2026 Collection Showcase" อวดคอลเล็คชั่นใหม่ประจำซีซั่นโดยทีมเดอะเฟซไทยแลนด์ ถึง 2 คอลเล็คชั่น “Endless Summer” ฤดูร้อนที่ไม่มีวันจบสิ้น เติมความสดใหม่รับฤดูกาลใหม่ และ “Reciprocal” โทนสีขาว-ดำ ที่จะพานักกอล์ฟหวนคืนสู่แก่นแท้ เงียบสงบและความต่างที่เข้ากันอย่างลงตัว โดยได้รับความสนใจจากอาดิดาส กอล์ฟแบรนด์แอมบาซาเดอร์และเหล่าเซเลปคนดัง อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล, โทมัส ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์, เต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ ,หญิง รฐา โพธิ์งาม และมายด์ ณภศศศิ สุรวรรณ ,สงกรานต์ เตชะณรงค์ เข้าร่วมงาน ณ Sports Mall สยามพารากอน ชั้น 2 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ท่านนักกอล์ฟสามารถพบกับ Originals Golf FallWinter 2026 ได้แล้ววันนี้ที่ adidas Brand Center ชั้น 3 Central World และชั้น 2 Siam Paragon, adidas Golf Core Store Bangkok ชั้น 2 ธนิยะพลาซ่า และ www.adidas.co.th/th/originals-กอล์ฟ เท่านั้น!
แฟชั่นและวัฒนธรรมของกีฬากอล์ฟมีการวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมยามว่างของชนชั้นสูง ไปสู่กิจกรรมระดับโลกที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ในขณะที่กีฬากอล์ฟขยายตัวไปทั่วโลก อิทธิพลด้านแฟชั่นและวัฒนธรรมของกีฬานี้จึงปรากฏให้เห็นทั้งในสนามกอล์ฟ บนท้องถนน และบนรันเวย์ Originals Golf คือผู้นำเทรนด์ด้านวัฒนธรรมและสไตล์ของกีฬากอล์ฟ ล่าสุดต่อเนื่องเอาใจนักกอล์ฟผู้รักแฟชั่นกับคอลเล็คชั่นใหม่ “Originals Golf Fall Winter 26” ตระกูลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่เน้นสื่อสารและแสดงอัตลักษณ์ของแบรนด์อาดิดาส
ในฤดูกาลนี้นอกจาก Originals Golf จะมีการอับเดทสีใหม่ๆ ให้กับเสื้อผ้าที่มีอยู่เดิมแล้ว ทีมดีไซน์เนอร์ยังสร้างสรรค์ดีไซน์ใหม่เอี่ยมให้นักกอล์ฟสายแฟชั่นได้เลือกฟินกันถึง 2 คอลเล็คชั่น นั่นคือ “Endless Summer”และ “Reciprocal” ที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมของกีฬากอล์ฟ สะท้อนความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับอิทธิพลจากโลกแฟชั่น ให้ทั้ง 2 คอลเล็คชั่นใหม่นี้โดดเด่นสะดุดตาทั้งรูปทรงเสื้อผ้าที่โฉบเฉี่ยวและกล้าที่จะแตกต่าง
Endless Summer เป็นการต่อยอดจากคอลเล็คชั่น SS26 โดยเนรมิตบรรยากาศแห่งฤดูร้อน ผ่านแนวคิดการหลีกหนีจากความวุ่นวายและกลิ่นอายสไตล์ Mid-Century (ยุคกลาง) ที่ถือเป็นตัวกำหนดนิยามของงานดีไซน์และวิถีชีวิตแบบมินิมอลสมัยใหม่ โดยเหล่าไอคอนในยุคนั้นต่างหลีกหนีจากเมืองใหญ่เพื่อปลีกตัวจากความอึกทึกของผู้คน เช่นเดียวกับนักกอล์ฟที่เลือกใช้สนามกอล์ฟทั่วโลกเป็นพื้นที่แห่งการหลีกเร้นเช่นกัน แนวคิดนี้ถูกสะท้อนผ่านเสื้อผ้ารูปทรงดีไซน์ใหม่ๆ ขยายขอบเขตของการใช้สีสันโทนอบอุ่น และลวดลายพิมพ์ไปพร้อมกัน เติมความสดใหม่รับฤดูกาลใหม่
ด้าน Reciprocal ใช้แนวคิดที่ต้องการดึงนักกอล์ฟกลับสู่แก่นแท้ โฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นและเรียบง่าย โดยใช้โทนสีขาวและดำ แสดงให้เห็นถึงสไตล์ที่เหนือกาลเวลา ไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อวิ่งไล่ตามกระแส ความโดดเด่นนี้ไม่จำเป็นต้องตะโกนเพื่อให้ใครมองเห็น แต่เลือกที่สร้างตนเองให้เป็นที่จดจำ สีดำช่วยขจัดความวุ่นวาย สีขาวช่วยขับดันจุดสำคัญให้คมชัด เมื่อผสานกัน ต่างฝ่ายต่างจึงช่วยนิยามตัวตนของอีกฝ่าย นี่คือแก่นแท้ที่ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างประณีต เรียบง่ายในแบบมินิมอลสู่สไตล์กอล์ฟยุคใหม่
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