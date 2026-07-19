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อาดิดาส ต่อเนื่องความฟินนักกอล์ฟสายแฟฯ เปิดรันเวย์คอลเลคชั่นล่าสุด “Originals Golf Fall Winter 2026 Collection Showcase" ชู “Endless Summer” และ “Reciprocal” โฉบเฉี่ยวและแตกต่าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อาดิดาส กอล์ฟ จัดงานอับเดทความปังของ “Originals Golf” เปลี่ยนพื้นที่กลางสยามพารากอนให้เป็นรันเวย์สุดอลังการกับงาน “Originals Golf Fall Winter 2026 Collection Showcase" อวดคอลเล็คชั่นใหม่ประจำซีซั่นโดยทีมเดอะเฟซไทยแลนด์ ถึง 2 คอลเล็คชั่น “Endless Summer” ฤดูร้อนที่ไม่มีวันจบสิ้น เติมความสดใหม่รับฤดูกาลใหม่ และ “Reciprocal” โทนสีขาว-ดำ ที่จะพานักกอล์ฟหวนคืนสู่แก่นแท้ เงียบสงบและความต่างที่เข้ากันอย่างลงตัว โดยได้รับความสนใจจากอาดิดาส กอล์ฟแบรนด์แอมบาซาเดอร์และเหล่าเซเลปคนดัง อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์, เข้ม หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล, โทมัส ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์, เต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ ,หญิง รฐา โพธิ์งาม และมายด์ ณภศศศิ สุรวรรณ ,สงกรานต์ เตชะณรงค์ เข้าร่วมงาน ณ Sports Mall สยามพารากอน ชั้น 2 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2569  ท่านนักกอล์ฟสามารถพบกับ Originals Golf FallWinter 2026 ได้แล้ววันนี้ที่ adidas Brand Center ชั้น 3 Central World และชั้น 2 Siam Paragon, adidas Golf Core Store Bangkok ชั้น 2 ธนิยะพลาซ่า และ www.adidas.co.th/th/originals-กอล์ฟ เท่านั้น! 
 
แฟชั่นและวัฒนธรรมของกีฬากอล์ฟมีการวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมยามว่างของชนชั้นสูง ไปสู่กิจกรรมระดับโลกที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ในขณะที่กีฬากอล์ฟขยายตัวไปทั่วโลก อิทธิพลด้านแฟชั่นและวัฒนธรรมของกีฬานี้จึงปรากฏให้เห็นทั้งในสนามกอล์ฟ บนท้องถนน และบนรันเวย์ Originals Golf คือผู้นำเทรนด์ด้านวัฒนธรรมและสไตล์ของกีฬากอล์ฟ ล่าสุดต่อเนื่องเอาใจนักกอล์ฟผู้รักแฟชั่นกับคอลเล็คชั่นใหม่ “Originals Golf Fall Winter 26” ตระกูลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่เน้นสื่อสารและแสดงอัตลักษณ์ของแบรนด์อาดิดาส
 
ในฤดูกาลนี้นอกจาก Originals Golf จะมีการอับเดทสีใหม่ๆ ให้กับเสื้อผ้าที่มีอยู่เดิมแล้ว ทีมดีไซน์เนอร์ยังสร้างสรรค์ดีไซน์ใหม่เอี่ยมให้นักกอล์ฟสายแฟชั่นได้เลือกฟินกันถึง 2 คอลเล็คชั่น นั่นคือ “Endless Summer”และ “Reciprocal” ที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมของกีฬากอล์ฟ สะท้อนความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับอิทธิพลจากโลกแฟชั่น ให้ทั้ง 2 คอลเล็คชั่นใหม่นี้โดดเด่นสะดุดตาทั้งรูปทรงเสื้อผ้าที่โฉบเฉี่ยวและกล้าที่จะแตกต่าง
 
Endless Summer เป็นการต่อยอดจากคอลเล็คชั่น SS26 โดยเนรมิตบรรยากาศแห่งฤดูร้อน ผ่านแนวคิดการหลีกหนีจากความวุ่นวายและกลิ่นอายสไตล์ Mid-Century (ยุคกลาง) ที่ถือเป็นตัวกำหนดนิยามของงานดีไซน์และวิถีชีวิตแบบมินิมอลสมัยใหม่ โดยเหล่าไอคอนในยุคนั้นต่างหลีกหนีจากเมืองใหญ่เพื่อปลีกตัวจากความอึกทึกของผู้คน เช่นเดียวกับนักกอล์ฟที่เลือกใช้สนามกอล์ฟทั่วโลกเป็นพื้นที่แห่งการหลีกเร้นเช่นกัน แนวคิดนี้ถูกสะท้อนผ่านเสื้อผ้ารูปทรงดีไซน์ใหม่ๆ ขยายขอบเขตของการใช้สีสันโทนอบอุ่น และลวดลายพิมพ์ไปพร้อมกัน เติมความสดใหม่รับฤดูกาลใหม่
 
ด้าน Reciprocal ใช้แนวคิดที่ต้องการดึงนักกอล์ฟกลับสู่แก่นแท้ โฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นและเรียบง่าย โดยใช้โทนสีขาวและดำ แสดงให้เห็นถึงสไตล์ที่เหนือกาลเวลา ไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อวิ่งไล่ตามกระแส ความโดดเด่นนี้ไม่จำเป็นต้องตะโกนเพื่อให้ใครมองเห็น แต่เลือกที่สร้างตนเองให้เป็นที่จดจำ สีดำช่วยขจัดความวุ่นวาย สีขาวช่วยขับดันจุดสำคัญให้คมชัด เมื่อผสานกัน ต่างฝ่ายต่างจึงช่วยนิยามตัวตนของอีกฝ่าย นี่คือแก่นแท้ที่ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างประณีต เรียบง่ายในแบบมินิมอลสู่สไตล์กอล์ฟยุคใหม่

#adidasthailand #originalsgolf #SportsMall #SiamParagon















อาดิดาส ต่อเนื่องความฟินนักกอล์ฟสายแฟฯ เปิดรันเวย์คอลเลคชั่นล่าสุด “Originals Golf Fall Winter 2026 Collection Showcase" ชู “Endless Summer” และ “Reciprocal” โฉบเฉี่ยวและแตกต่าง
อาดิดาส ต่อเนื่องความฟินนักกอล์ฟสายแฟฯ เปิดรันเวย์คอลเลคชั่นล่าสุด “Originals Golf Fall Winter 2026 Collection Showcase" ชู “Endless Summer” และ “Reciprocal” โฉบเฉี่ยวและแตกต่าง
อาดิดาส ต่อเนื่องความฟินนักกอล์ฟสายแฟฯ เปิดรันเวย์คอลเลคชั่นล่าสุด “Originals Golf Fall Winter 2026 Collection Showcase" ชู “Endless Summer” และ “Reciprocal” โฉบเฉี่ยวและแตกต่าง
อาดิดาส ต่อเนื่องความฟินนักกอล์ฟสายแฟฯ เปิดรันเวย์คอลเลคชั่นล่าสุด “Originals Golf Fall Winter 2026 Collection Showcase" ชู “Endless Summer” และ “Reciprocal” โฉบเฉี่ยวและแตกต่าง
อาดิดาส ต่อเนื่องความฟินนักกอล์ฟสายแฟฯ เปิดรันเวย์คอลเลคชั่นล่าสุด “Originals Golf Fall Winter 2026 Collection Showcase" ชู “Endless Summer” และ “Reciprocal” โฉบเฉี่ยวและแตกต่าง
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