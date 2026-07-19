Pet Us จับมือพันธมิตรแบรนด์อาหารสัตว์ชั้นนำ จัดกิจกรรม “Pet Us ตลาดทาสใจบุญ”  เปิดพื้นที่ชวนคนรักสัตว์ส่งต่อสิ่งดีๆให้มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์เลี้ยง

Pet Us (เพ็ทอัส) ธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงครบวงจรของ ‘โลตัส’ ผู้นำธุรกิจค้าปลีก ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)จับมือพันธมิตรแบรนด์อาหารสัตว์ชั้นนำ จัดกิจกรรม “ Pet Us ตลาดทาสใจบุญ” 17-19 ก.ค. 2569 ณ โลตัส สาขาพัฒนาการ สานต่อความมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ครบวงจรให้กับสัตว์เลี้ยง พร้อมย้ำจุดยืนในการให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงทุกรูปแบบ พร้อมร่วมส่งเสริมการส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ( Soi dog ) ,ป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจร , มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร ด้วยการเปิดพื้นที่ให้บรรดาคนรักสัตว์ ได้ซื้อสินค้าราคาพิเศษจากแบรนด์พันธมิตรเพื่อบริจาคอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง มอบให้แก่มูลนิธิฯผ่านร้านเพ็ทอัส นอกจากนี้ยังมีบริการหยอดเห็บหมัดฟรีให้แก่สุนัขและแมวในชุมชนที่มาร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้เชิญ Pet Influencer คุณมณี แก๊งมอณอ น้องเหมียวชอบเที่ยว และเหมยลี่ สุนัขจรจากจีน มาร่วมรณรงค์และเป็นตัวแทนส่งมอบน้ำใจให้เพื่อนสี่ขา
ทั้งนี้ ‘เพ็ทอัส’ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเทรนด์ธุรกิจสัตว์เลี้ยง และสร้างเสริมคอมมูนิตี้ของคนรักสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพ ผ่านกิจกรรมดีๆ ตลอดทั้งปี ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของทาง Pet Us ได้ที่เพจ Pet Us (https://www.facebook.com/PetUs.th)