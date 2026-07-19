"สมิทธิ์" สโตรกรอบ 4 เพื่อนนักดนตรีเตรียมระดมทุนช่วย

แฟนเพจ Pongprom Snitwong's Fan Page ของ "ปุ้ม" พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักร้อง นักแต่งเพลง และนักดนตรี อดีตสมาชิกวงแมคอินทอชและวงตาวันแจ้งข่าวอาการป่วยของ "สมิทธิ์ บัณฑิตย์" อดีตนักร้องนักดนตรีดัง โดยระบุว่า...
"วันนี้คุณพ่อของพี่สมิทธิ์ บัณฑิต ได้แจ้งข่าวว่า พี่สมิทธ์มีอาการสโตรก และขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
นับเป็นครั้งที่ 4 นับตั้งแต่พี่สมิธประสบภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อ 10 ปีก่อน ขณะนี้พี่สมิทธ์ออกจากห้อง ICU แล้ว และย้ายมาพักฟื้นเพื่อเฝ้าดูอาการ ขอความเมตตาจากทุกท่านร่วมส่งกำลังใจ และอธิษฐานให้พี่สมิธผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย และมีอาการดีขึ้นในเร็ววัน"
แอดมินจะคอยอัปเดตความคืบหน้าจากคุณพ่อของพี่สมิทธ์ให้ทุกท่านทราบเป็นระยะ ทั้งนี้ ในเร็ว ๆ นี้ อาจจะมาขอเปิดระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและการดูแลพี่สมิทธ์ต่อไป ขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจและทุกความเมตตาที่มอบให้มาโดยตลอด"
"สมิทธิ์ บัณฑิตย์" เริ่มหัดเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็ก เคยเป็นแชมป์อิเล็กโทนของประเทศไทยในการประกวดหลายรายการ, เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันอิเล็กโทนในงาน เซาท์อีสต์เอเชีย อิเล็กโทน เฟสติวัล South East Asian Electone Festival (ชื่องานในสมัยนั้น) รวมถึงเป็น 1 ใน 3 ของตัวแทนภูมิภาคเอเชียเข้าแข่งขันงานระดับโลก อินเตอร์เนชันแนล อิเล็กโทน เฟสติวัล International Electone Festival
เขาเคยมีผลงานเพลงร่วมกับ "เชน เมืองครุธ" ในชื่อ "สมิธแอนด์เชน" ถือเป็นศิลปินดูโอ้ชื่อดังในยุค 90s คู่หนึ่ง กับแนวเพลงอะคูสติกป๊อป มีเพลงที่เป็นที่รู้จักจนถึงวันนี้ อาทิ เก็บไว้ในใจ, เพราะผูกพัน, ขอเพียงเท่านี้ ฯลฯ
วันที่ 19 กันยายน 2557 เจ้าตัวถูกพาตัวส่งไปรักษาหลังมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบร่างกายซีกซ้ายไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ โดยการรักษาในช่วงระยะแรกๆ เหมือนจะไปได้ดีเจ้าตัวเริ่มกลับมาเดินและเล่นดนตรีได้
ทว่าในระยะหลังๆ เนื่องจากขาดรายได้ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่องจนเจ้าตัวอาการแย่ลงและยังมาเกิดอาการเส้นเลือดแตกซ้ำในหลายครั้ง ปัจจุบันอดีตนักร้องนักดนตรีชื่อดังกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีอาการหลงๆ ลืม อาศัยอยู่กับผู้เป็นบิดาโดยมีพี่น้องรวมถึงแฟนเพลงคนรู้จักบางส่วนคอยช่วยเหลือรวมถึงบริจาคเงินในการรักษาตั