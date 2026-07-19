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"อิงฟ้า" เคลียร์คิวเช็คร่างกายด่วน หลังวูบคากอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อิงฟ้า" งานแน่น ยังไม่ได้ไปเช็คร่างกาย หลังจากวูบคากอง กำลังปรึกษาทีมงานแก้ไขคิวงานต่างๆ แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ลาดพร้าว 

ตั้งแต่เกิดอาการหน้ามืดวูบกลางงานบวงสรวงภาพยนตร์ "อิงฟ้า วราหะ" ก็ยังไม่ได้ไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาล เพราะทำงานหนักยังไม่มีคิวว่าง เกรงใจลูกค้าไม่กล้าเลื่อนงาน ยอมรับว่าหนักสุด ปรึกษาทีมงานหาแนวทางแก้ไข

"ก็น่าจะหนักสุดตั้งแต่ที่เราควบคุมสติตัวเองได้ ณ ตอนนั้น มันเป็นอาการเหมือนตัวชา เท้าชา จะอาเจียน ปวดมวนท้อง เขาเรียกว่าธาตุแตกเหรอ (หัวเราะ) เป็นฟีลนั้น มันในเวลาเดียวกัน ซึ่งตอนนั้นคือคอนโทรลตัวเองไม่ได้ แล้วก็รู้แค่ว่าตอนจังหวะที่เขาขอถ่ายรูป ทุกอย่างมันค่อยๆ​ จางๆ แต่ยังไม่ได้ไปเช็กร่างกายเลยค่ะ​ ยังไม่มีวันที่จะได้ไปเช็กเต็มๆ กำลังขอคิวกันอยู่ค่ะ​ ทั้งฝน ทั้งแดด คือตั้งแต่กลับมาจากรำเราก็ยัง ยังไม่ได้หยุดลุยเลย"

"ก็มีการพูดคุยกับทางทีมงานกันว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงดี แต่เราก็เข้าใจทั้งลูกค้าแล้วก็ทางผู้ใหญ่หลายๆ ท่านที่รอคิวเรามานาน บางงานมันก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนหรือว่าแคนเซิลได้ แต่แฟนๆ สบายใจได้ค่ะ (หัวเราะ) หนูยังอยู่อีกนาน (หัวเราะ) แต่ก็ขอโทษด้วยที่ทำให้หลายๆ คนเป็นห่วง เขาก็รู้แหละว่าเราทำงานหนัก ตัวฟ้าเองก็เห็นแฟนคลับบางทีหน้างานสู้ไปด้วยกัน ตากแดดตากฝนเราก็ไปด้วยกัน ก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วย ดูพี่ฟ้าเป็นตัวอย่างแล้วกัน ก่อนหน้านั้นเจอน้องเก่งกับน้องปิง เห็นน้องทำงานหนักมาก ยังไปเตือนเขาว่าระวังเป็นลมเป็นแล้งไปนะ พอวันที่เราเป็นลมน้องก็ทักมา (หัวเราะ) บอกว่าเจ๊ไปก่อนละ (หัวเราะ) คนเตือนไปก่อน (หัวเราะ) ก็ขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะ"

"อิงฟ้า" ร่วมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ไฟไหม้ล่าสุด​ บอกทำให้ทุกคน​ ทุกฝ่ายตระหนักกันมากขึ้น​ และดีใจที่ได้เห็นหลายๆ​ ร้านออกมาทำคลิปให้เห็นถึงการเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น​ พร้อมเผยอาการวูบของตนล่าสุดน่าจะหนักสุดที่เคยเป็นมา​ และตอนนี้ก็คุยกับทีมงานเพื่อหาทางแก้ไขแล้ว​

"ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจก่อนค่ะ กับทางผู้เสียชีวิต แล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมถึงสำหรับใครที่ได้รับบาดเจ็บก็ขอให้หายไวๆ​ นะคะ​ เป็นกำลังใจให้​ มันก็เป็นเหตุการณ์สะเทิอนใจ​ ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น​ แต่อย่างที่บอกมันเป็นสถานที่เป็นแหล่งประกอบอาชีพของศิลปินด้วย​ และใครหลายๆ​ คนที่ทำงานอยู่ตรงนั้น​ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต่างๆ​ หลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น หลายๆ สถานบันเทิง เขาก็ออกมาทำคลิปที่เป็นลักษณะว่ามีสปริงเกอร์ หรือมีอะไรที่ทำให้เห็นความปลอดภัยมากขึ้น และหลายๆ ร้านก็น่าจะตระหนักมากขึ้น รวมถึงคนที่จะไปเที่ยว ขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันสำหรับสถานที่บันเทิง ก็ต้องรู้จักเซฟตัวเอง มองหาทางออก เวลาที่เราเข้าไปในร้าน มันก็ทำให้คนตระหนักมากขึ้น"

เวลาไปที่ไหนอิงฟ้าจะเช็คเรื่องความปลอดภัยของสถานที่เป็นอันดับ 1
"อย่างฟ้าเวลาไปคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆ​ ก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับตรงนี้​มากค่ะ โดยเฉพาะเรื่องทางเข้าทางออก เป็นสิ่งแรกเลย ต่อให้ ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงหรือว่าไปทำงานที่ไหนนอกสถานที่ จะดูเรื่องของทางเข้า ทางออก เวลามันเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้น มันเป็นเรื่องความปลอดภัย เพราะว่าทุกอย่างมันมีมูลค่าหมด เราควรจะดักไว้ก่อน​ เพราะถ้ามานั่งแก้ทีหลัง มันก็จะเป็นอย่างเคสที่เราเห็น ซึ่งตัวฟ้าเองให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยอันดับหนึ่ง ไม่ว่าเราจะทำงานหรืออะไร มันเต็มที่กันอยู่แล้ว​ ถ้าจะถูกมองว่าเรื่องเยอะ ก็อาจจะไม่ใช่"








"อิงฟ้า" เคลียร์คิวเช็คร่างกายด่วน หลังวูบคากอง
"อิงฟ้า" เคลียร์คิวเช็คร่างกายด่วน หลังวูบคากอง
"อิงฟ้า" เคลียร์คิวเช็คร่างกายด่วน หลังวูบคากอง
"อิงฟ้า" เคลียร์คิวเช็คร่างกายด่วน หลังวูบคากอง