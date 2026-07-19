“เป็กกี้” ขอบคุณ “คิว” ให้พิงในช่วงเวลาที่แย่ แม้ตอนแรกคิดว่าไปกันไม่รอด ฝ่ายชายลั่นพร้อมแต่งตลอด

“เป็กกี้ ศรีธัญญา” เปิดใจรัก “คิว” หวานใจข้างกาย เคยคิดว่าต่างจนไปไม่รอด แต่ฝ่ามรสุมจนเจอความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์ ลั่นตอนนี้ลงตัวและแฮปปี้ที่สุด ฝ่ายชายเผยพร้อมแต่งตลอด
เรียกว่าเดินหน้ามีความสุขแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับ “เป็กกี้ ศรีธัญญา” โดยในรายการคุยแซ่บโชว์ “คิว” หวานใจเป็กกี้ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงรักครั้งนี้ว่าตอนนี้มีความสุขมาก ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้เป็นแฟนกัน ขณะที่เป็กกี้ยอมรับคิดว่าคงไปกันไม่รอด เพราะหลายๆ อย่างของหนุ่มคิวไม่ตอบโจทย์ แต่ตอนนี้กลับเป็นความสบายใจของกันและกัน
เรื่องที่ทำให้ดีขึ้นมา ทุกอย่างเป็นสีชมพู คือความรักที่สวีตมากๆ เลย คือคุณคิว มานั่งในสตูฯ ด้วย?
เป็กกี้ : “เขาขี้อายมาก คนอินโทรเวิร์ตไม่รู้จะมองไปทางไหน คนเป็นแพนิกอยู่โน่นแล้วตอนนี้(หัวเราะ)”
คิวให้กำลังใจเขายังไง?
คิว : “หลักๆ เวลาเขาเครียด อยู่ข้างๆ คอยให้คำปรึกษาเขาไม่ให้เครียด ไม่ว่าคุณทำอะไร ผมจะอยู่ข้างๆ ไม่สบายใจก็ให้ระบายออกมาได้ เพราะไม่ได้คาดหวัง ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าต้องเป็นแฟนหรือมาดูแล แค่คาดหวังให้เขามีความสุขในสิ่งที่เขาควรจะเป็น เพราะเขาเจอเรื่องอะไรมาเยอะแล้ว แค่อยู่ข้างๆ ให้เขาแฮปปี้ ให้เขาใช้ชีวิตในปัจจุบันให้โอเคก็พอแล้ว แค่นั้นเลย”
มีทะเลาะกันบ้างมั้ย?
คิว : “มีทะเลาะอยู่แล้ว แต่เราคุยกันแบบผู้ใหญ่ เคลียร์กันเลย อันไหนปรับได้ก็ปรับกัน”
เป็กมีเสียงสอง สาม สี่?
คิว : “ก็มีครับ ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน เขาจะมีอีกตัวตนนึงเวลาอยู่ด้วยกัน”
คิวล่ะมีเสียงเล็กเสียงน้อยด้วยมั้ย?
คิว : “ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ (หัวเราะ) ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าป่ะป๊า”
เป็กกี้ : “อยู่ที่บ้านเราอ่อนโยน แบบที่รัก อยากกินอันนี้”
คิวเรียกอะไร?
คิว : “เรียกที่รักครับ (หัวเราะเขิน)”
เป็กกี้ : “เขาเสียงนุ่มอยู่แล้ว อยู่ที่บ้านเป็กคุย 100 คำ เขาคุยครึ่งคำเท่านั้นเอง ก็ขอบคุณด้วยที่เข้ามาในช่วงเวลาที่แย่มากๆ ขอบคุณที่เข้ามาให้พิง ตอนแรกคิดว่าจะแค่พิงเขาให้เราดีขึ้น แล้วเราจะไปต่อ คิดว่าเราน่าจะไปไม่รอด เพราะคู่เราแตกต่างกันมาก เขาก็รู้นะ เขาก็ยินดีเข้ามาให้เราพิง ด้วยความต่างทางสังคม ทางอะไรก็ตาม คิดว่าเราคงไปด้วยกันได้ไม่ยืด แต่ไปๆ มาๆ กลายเป็นว่าอยู่ด้วยกันแล้วเป็กรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วเราสบายใจ มีความสุข ทำให้เป็กเจอความสุขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ รู้สึกว่าเฮ้ย ความสุขเรากลับมาแล้ว ความสุขแบบเรียบง่าย ไม่หวือหวา ถ้าเราอยากไปกินข้าวข้างนอกก็ไปกัน แต่เวลาอยู่ในบ้าน ไม่ว่าเราจะโฉบเฉี่ยวในโซเชียลแค่ไหน แต่ถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วเป็นความสุขจริงๆ เราจะสัมผัสได้เลยว่าเนี่ยคือความสุข”
ทำอะไรกันอยู่บ้าน?
เป็กกี้ : “ไลฟ์ขายของ (หัวเราะ) คิวจากคนไม่พูดกับใครเลย จากอินโทรเวิร์ต ตอนนี้ขายของเก่งมาก เรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม วันไหนมีแบ็กอัปศิลปินก็ไปเหมือนเดิม ทำงานมากยิ่งขึ้น”
เหนื่อยมั้ย?
คิว : “ไม่เหนื่อยครับ”
เห็นสวีตกันแบบนี้ เอะอะจูบ เอะอะหอมแก้ม เคยผ่านจุดที่เกือบไปกันไม่รอด?
เป็กกี้ : “จูนกันไม่ติด ตัวเป็กเองเคยมีแฟนที่ตัวติดกัน ไปไหนไปกันตลอด พออยู่มาวันนึงไม่มีเขาแล้ว รู้สึกว่าตรงนั้นมันขาดหาย พอพี่คิวเข้ามา ก็คิดว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่เลย ตัวติดกันแน่เลย แต่เปล่า ทำไม่ได้ เขาทำงาน เขาเป็นแบ็กอัปศิลปิน เขาก็ไปกับศิลปินหลายคน บางทีไปต่างประเทศ ไปลาว เขาไปหลายวัน จนเรารู้สึกว่า เฮ้ย เราเหมือนโดนทิ้ง เรากำลังต้องการใครสักคนมาให้เราพิง เรารู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ เราก็งอแง เราบอกกับเขา”
มีช่วงทะเลาะกัน คุณคิวก็หนีออกจากบ้านไปเลย?
เป็กกี้ : “เขากลับไปอยู่คอนโดเขา คุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่อยากคุยแล้ว เราไม่เคยทะเลาะกันแรงค่ะ ส่วนใหญ่เราคุยกันด้วยเหตุผล แต่มีความตึง เขารู้สึกว่ามันอึดอัด การที่เขากลับไปอยู่ที่คอนโดอาจทำให้เป็กเย็นลงและกลับมาค่อยคุยกัน แต่กลายเป็นว่าเรารู้สึกแย่ไปกว่าเดิม”
สุดท้ายปรับจูนกันยังไง?
เป็กกี้ : “ก็คุยกัน เขาบอกว่าคิดว่าไปแล้วจะดีขึ้น ถ้ารู้ว่าไปแล้วไม่ดีขึ้นก็ไม่ไปแล้ว จะอยู่กันจนกว่าจะเคลียร์ให้ดีขึ้น”
ทลายกำแพงเรื่องความกังวลใจเรื่องมือที่สามมั้ย?
เป็กกี้ : “เดิมทีไม่มีความกังวลใจเรื่องมือที่สามอะไรเลย ตอนเริ่มคบก็เหมือนกัน ความกังวลใจของเป็กมีแค่เรื่องเดียว คือไม่โอเคกับการอยู่คนเดียว แค่นั้นเลย ต้องการคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ ไม่งั้นประสาทกินแน่เลย ทั้งแพนิกทั้งอะไรไม่รู้ตอนนั้น แทนที่เราจะเยียวยาตัวเองรักษาคนอื่น แต่กลายเป็นว่าเราอยากอาศัยคนอื่นเพื่อทำให้เราดีขึ้น นั่นคือปัญหาของเป็ก ที่เป็กไม่รู้ตัวว่าเป็นแบบนั้น”
ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว?
เป็กกี้ : “โอ้ย ดีที่สุด เขาจะไปไหน ไปทำอะไร เป็กจะไปสปา ทำเล็บ ต่างคนต่างไป แล้วกลับมาเจอกันที่บ้าน บางทีเป็กมาคุยแซ่บฯ เจอแขกรับเชิญ อย่างคุณพี่โยล่าสุด เป็กกลับตี 1 เขาก็ไม่ได้ว่า เป็กไปกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข ทุกอย่างลงตัว”
กำลังมีแพลนจะแต่งงาน?
คิว : “อันนี้ถ้ามีโอกาสก็แต่งแน่นอนครับ แต่ตอนนี้อยากให้ซัคเซสในเรื่องธุรกิจก่อน อยากให้ประสบความสำเร็จก่อน แต่จริงๆ คุยกันแล้วว่าการแต่งงานก็ไม่ได้ซีเรียส หลักๆ คืออยากอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก่อน อนาคตจะแต่งยังไง พร้อมตลอดอยู่แล้วครับ ตอนนี้ขอให้ธุรกิจซัคเซสก่อนครับ (หัวเราะ)”