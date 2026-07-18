มันส์หลุดโลก! “ณเดชน์” สลัดเสื้อโชว์ซิกแพ็กแน่นอาฟเตอร์ปาร์ตี้ “ญาญ่า” รีบเบรกเกือบถอดกางเกงโชว์ (คลิป)

เรียกว่าน้ำตาลท่วมงานจนคนโสดไม่มีที่ยืน สำหรับคู่รักซุปตาร์ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่ล่าสุดทำเอาโลกโซเชียลแทบแตก หลังมีคลิปและภาพหลุดความมันส์ปนความหวานจากช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ของงานฉลองมงคลสมรสออกมาให้แฟนๆ ได้กรี๊ดสลบ
งานนี้บอกเลยว่ากรีดเลือดออกมาคงเป็นน้ำเชื่อม เพราะดีกรีความคลั่งรักของทั้งคู่พุ่งทะลุปรอ เริ่มต้นความแซ่บด้วยฝั่งเจ้าบ่าวอย่างหนุ่มณเดชน์ ทีสลัดเสื้อโชว์แผงอกล่ำซิกแพ็กแน่นๆ ขึ้นไปโชว์ร้องเพลงและลีลาสุดเหวี่ยงบนเวที งานนี้ความขี้เล่น ถึงกับทำท่าจะถอดกางเกงด้วย แต่ศรีภรรยารีบเข้ามาห้ามเสียก่อน
ส่วนไฮไลต์กรีดหัวใจคนโสด คือช็อตเอะอะจูบ เอะอะหอม ของคู่นี้ หลังจากฟังเพลงรักสุดซึ้งจาก “เจฟ ซาเตอร์” บอกได้คำเดียวว่าเป็นอาฟเตอร์ปาร์ตี้ที่แซบเกินเบอร์จริงๆ
อยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหว 🔥🔥🔥 ฮอตอะไรขนาดนี้ กรี๊ดดดดดดด#NYเขยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่น pic.twitter.com/o5GoCy2m06— aoikotori | อาโออิโคโทริ | 青い小鳥 (@aoikotori) July 18, 2026
อ๊าฟเตอร์ปาร์ตี้เจ้าบ่าวเริ่มม่วนละ แต่โดนเจ้าสาวสั่งห้ามก่อน5555555#NYเขยนอร์เวย์สะใภ้ขอนแก่น pic.twitter.com/LJ37NQ8Jpl— Babybxnz | บ บ บ | |สำรอง | (@Bn_bn04) July 18, 2026