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มันส์หลุดโลก! “ณเดชน์” สลัดเสื้อโชว์ซิกแพ็กแน่นอาฟเตอร์ปาร์ตี้ “ญาญ่า” รีบเบรกเกือบถอดกางเกงโชว์ (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่าน้ำตาลท่วมงานจนคนโสดไม่มีที่ยืน สำหรับคู่รักซุปตาร์ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่ล่าสุดทำเอาโลกโซเชียลแทบแตก หลังมีคลิปและภาพหลุดความมันส์ปนความหวานจากช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี้ของงานฉลองมงคลสมรสออกมาให้แฟนๆ ได้กรี๊ดสลบ

งานนี้บอกเลยว่ากรีดเลือดออกมาคงเป็นน้ำเชื่อม เพราะดีกรีความคลั่งรักของทั้งคู่พุ่งทะลุปรอ เริ่มต้นความแซ่บด้วยฝั่งเจ้าบ่าวอย่างหนุ่มณเดชน์ ทีสลัดเสื้อโชว์แผงอกล่ำซิกแพ็กแน่นๆ ขึ้นไปโชว์ร้องเพลงและลีลาสุดเหวี่ยงบนเวที งานนี้ความขี้เล่น ถึงกับทำท่าจะถอดกางเกงด้วย แต่ศรีภรรยารีบเข้ามาห้ามเสียก่อน
 
ส่วนไฮไลต์กรีดหัวใจคนโสด คือช็อตเอะอะจูบ เอะอะหอม ของคู่นี้ หลังจากฟังเพลงรักสุดซึ้งจาก “เจฟ ซาเตอร์” บอกได้คำเดียวว่าเป็นอาฟเตอร์ปาร์ตี้ที่แซบเกินเบอร์จริงๆ




































มันส์หลุดโลก! “ณเดชน์” สลัดเสื้อโชว์ซิกแพ็กแน่นอาฟเตอร์ปาร์ตี้ “ญาญ่า” รีบเบรกเกือบถอดกางเกงโชว์ (คลิป)
มันส์หลุดโลก! “ณเดชน์” สลัดเสื้อโชว์ซิกแพ็กแน่นอาฟเตอร์ปาร์ตี้ “ญาญ่า” รีบเบรกเกือบถอดกางเกงโชว์ (คลิป)
มันส์หลุดโลก! “ณเดชน์” สลัดเสื้อโชว์ซิกแพ็กแน่นอาฟเตอร์ปาร์ตี้ “ญาญ่า” รีบเบรกเกือบถอดกางเกงโชว์ (คลิป)
มันส์หลุดโลก! “ณเดชน์” สลัดเสื้อโชว์ซิกแพ็กแน่นอาฟเตอร์ปาร์ตี้ “ญาญ่า” รีบเบรกเกือบถอดกางเกงโชว์ (คลิป)
มันส์หลุดโลก! “ณเดชน์” สลัดเสื้อโชว์ซิกแพ็กแน่นอาฟเตอร์ปาร์ตี้ “ญาญ่า” รีบเบรกเกือบถอดกางเกงโชว์ (คลิป)
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