ฮือฮาตาแตก! “ลิซ่า” บินตรงร่วมงานแต่ง “ญาญ่า-ณเดชน์”

เรียกได้ว่าเป็นงานมงคลสมรสแห่งปีที่รวบรวมคนดังไว้มากที่สุด สำหรับพิธีฉลองวิวาห์สุดหวานของคู่รักซุปเปอร์สตาร์ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่นอกจากความโรแมนติกของคู่บ่าวสาวแล้ว ไฮไลต์สำคัญที่ทำเอาโลกออนไลน์แตกตื่นคือการปรากฏตัวของศิลปินระดับโลกอย่าง “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ ลิซ่า BLACKPINK ที่เคลียร์คิวทองบินตรงมาร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วยตัวเอง
งานนี้ ลิซ่า สลัดลุคสตรีทแวร์สุดเท่มาอยู่ในชุดราตรีสีทองเรียบหรูดูแพง สะกดสายตาคนทั้งงาน โดยลิซ่าไม่ได้มาคนเดียว แต่ยังแท็กทีมมากับแก๊งเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงไทยอย่าง “เดียร์น่า ฟลีโป” และ “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง” กลายเป็นโมเมนต์การรวมตัวของเหล่านางฟ้า
ทันทีที่ภาพและคลิปวิดีโอของแก๊งสามสาวถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียล แฮชแท็กเกี่ยวกับงานแต่งของณเดชน์-ญาญ่าก็พุ่งทะยานติดเทรนด์อย่างรวดเร็ว แฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยออร่ากระจายของลิซ่าและเพื่อนๆ ที่เรียกว่าสวยสับจนทำเอาบรรยากาศในงานแต่งรอบนี้ทวีความพิเศษและเอ็กซ์คลูซีฟขึ้นไปอีกขั้น