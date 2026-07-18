อบอุ่นหัวใจ! “ณเดชน์” บรรจงผูกเนคไทให้ “คุณพ่อโยชิโอ” ในงานฉลองมงคลสมรส ทำ “แม่แก้ว” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ (คลิป)

กลายเป็นภาพความประทับใจที่ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตซาบซึ้งไปตามๆ กัน สำหรับบรรยากาศงานฉลองมงคลสมรส ของพระเอกหนุ่มฮอต “ณเดชน์ คูกิมิยะ” กับ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่นอกจากความหวานชื่นของคู่บ่าวสาวแล้ว อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงและสร้างความอบอุ่นหัวใจอย่างมาก คือภาพความรักความใส่ใจของลูกชายที่มีต่อคุณพ่อ
โดย “แม่แก้ว” คุณแม่ของพระเอกหนุ่ม ได้โพสต์ภาพสุดประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นนาทีที่ณเดชน์กำลังตั้งใจบรรจงผูกเนคไทให้กับ “คุณพ่อโยชิโอ คูกิมิยะ” ด้วยตัวเองอย่างประณีต เพื่อให้คุณพ่อหล่อและสมบูรณ์แบบที่สุดในวันสำคัญของลูกชาย
พร้อมกันนี้ แม่แก้วยังได้ระบุข้อความสุดซึ้งที่อ่านแล้วสัมผัสได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวว่า
“ความรักของลูกที่ห่วงใยพ่อ…จัดให้สมบูรณ์แบบ…กับพ่อโยชิโอต้องหล่อที่สุดในวันสำคัญของลูกชายสุดที่รัก…แม่เห็นแล้วกลั้นน้ำตาไม่อยู่…ที่สุดของลูกที่ใส่ใจทุกรายละเอียด…จัดเตรียมเนคไทมาเอง…ผูกให้พ่อเอง…ซาบซึ้งตื้นตันเหลือเกินครับพ่อ…แม่ขอให้ลูกเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นล้านเท่าทวีคูณนะครับพ่อ รักลูกที่สุดในจักรวาลครับ และขอบคุณลูกที่สุดครับพ่อ ❤️❤️❤️❤️ @kugimiyas”
หลังจากภาพและข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนๆ และคนบันเทิงเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความชื่นชมในความกตัญญูและอบอุ่นของณเดชน์กันอย่างล้นหลาม ถือเป็นอีกหนึ่งภาพจำสุดประทับใจในวันแห่งความสำเร็จและความสุขของครอบครัวคูกิมิยะอย่างแท้จริง