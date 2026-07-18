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อบอุ่นหัวใจ! “ณเดชน์” บรรจงผูกเนคไทให้ “คุณพ่อโยชิโอ” ในงานฉลองมงคลสมรส ทำ “แม่แก้ว” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นภาพความประทับใจที่ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตซาบซึ้งไปตามๆ กัน สำหรับบรรยากาศงานฉลองมงคลสมรส ของพระเอกหนุ่มฮอต “ณเดชน์ คูกิมิยะ” กับ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่นอกจากความหวานชื่นของคู่บ่าวสาวแล้ว อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงและสร้างความอบอุ่นหัวใจอย่างมาก คือภาพความรักความใส่ใจของลูกชายที่มีต่อคุณพ่อ

โดย “แม่แก้ว” คุณแม่ของพระเอกหนุ่ม ได้โพสต์ภาพสุดประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นนาทีที่ณเดชน์กำลังตั้งใจบรรจงผูกเนคไทให้กับ “คุณพ่อโยชิโอ คูกิมิยะ” ด้วยตัวเองอย่างประณีต เพื่อให้คุณพ่อหล่อและสมบูรณ์แบบที่สุดในวันสำคัญของลูกชาย

พร้อมกันนี้ แม่แก้วยังได้ระบุข้อความสุดซึ้งที่อ่านแล้วสัมผัสได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวว่า

“ความรักของลูกที่ห่วงใยพ่อ…จัดให้สมบูรณ์แบบ…กับพ่อโยชิโอต้องหล่อที่สุดในวันสำคัญของลูกชายสุดที่รัก…แม่เห็นแล้วกลั้นน้ำตาไม่อยู่…ที่สุดของลูกที่ใส่ใจทุกรายละเอียด…จัดเตรียมเนคไทมาเอง…ผูกให้พ่อเอง…ซาบซึ้งตื้นตันเหลือเกินครับพ่อ…แม่ขอให้ลูกเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นล้านเท่าทวีคูณนะครับพ่อ รักลูกที่สุดในจักรวาลครับ และขอบคุณลูกที่สุดครับพ่อ ❤️❤️❤️❤️ @kugimiyas”

หลังจากภาพและข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนๆ และคนบันเทิงเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความชื่นชมในความกตัญญูและอบอุ่นของณเดชน์กันอย่างล้นหลาม ถือเป็นอีกหนึ่งภาพจำสุดประทับใจในวันแห่งความสำเร็จและความสุขของครอบครัวคูกิมิยะอย่างแท้จริง



















อบอุ่นหัวใจ! “ณเดชน์” บรรจงผูกเนคไทให้ “คุณพ่อโยชิโอ” ในงานฉลองมงคลสมรส ทำ “แม่แก้ว” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ (คลิป)
อบอุ่นหัวใจ! “ณเดชน์” บรรจงผูกเนคไทให้ “คุณพ่อโยชิโอ” ในงานฉลองมงคลสมรส ทำ “แม่แก้ว” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ (คลิป)
อบอุ่นหัวใจ! “ณเดชน์” บรรจงผูกเนคไทให้ “คุณพ่อโยชิโอ” ในงานฉลองมงคลสมรส ทำ “แม่แก้ว” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ (คลิป)
อบอุ่นหัวใจ! “ณเดชน์” บรรจงผูกเนคไทให้ “คุณพ่อโยชิโอ” ในงานฉลองมงคลสมรส ทำ “แม่แก้ว” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ (คลิป)
อบอุ่นหัวใจ! “ณเดชน์” บรรจงผูกเนคไทให้ “คุณพ่อโยชิโอ” ในงานฉลองมงคลสมรส ทำ “แม่แก้ว” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ (คลิป)
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