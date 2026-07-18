“เข็ม ตีสิบ” ลั่น “กฤษณ์” ปั่นเก่ง ทำเป็นสลิ้งแตกเพื่อการตลาด ขอเถอะ จากใจคนขายเจลาโต้อิตาลี จบสถาบัน TOP3

กลายเป็นที่พูดถึงสนั่นโซเชียลกับประเด็นของ “กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” เจ้าของร้านไอศกรีมเจลาโต้งร้าน PARAMETER กับราคาที่สูงเมื่อเทียบกับปริมาณที่เสิร์ฟในถ้วยขนาดเล็ก เริ่มต้น 159 บาทไปจนถึง 519 บาท พร้อมคอนเทนต์เหยียดคนที่คิดต่าง โดยโพสต์โซเชียลถึงทัศนคติของคนไทยว่า…
“คนไทยต้องหยุด mindset ที่ไม่พัฒนาแบบนี้ครับ มิเช่นนั้นประเทศชาติจะมีแต่ของแย่ๆ ห่วยๆ เต็มประเทศไปหมด ใครคิดจะทำอะไรดีๆ ก็จะโดนด่า พวกเขาหมดกำลังใจ และหยุดทำ / ในต่างประเทศที่เจริญแล้ว สังคมให้ค่าของดี ของที่มีนวัตกรรม ของที่มีความพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะมันทำยาก พวกคุณต้องสนับสนุนคนเหล่านี้ เชิดชูเขา เพราะเขาสร้างความเปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้น > พวกคุณก็จะบริโภคแต่ของแย่ๆ ถูกๆ ไปเรื่อยๆ ไม่พัฒนา อยู่แต่ในกะลา
จากใจเลยนะครับ ตอนนี้คนติดต่อมาให้ไปเปิดสาขาเยอะมากๆ ในต่างประเทศ แต่ผมยังไม่อยากไปเลย ผมอยากให้คนไทยได้รู้สึกกับสิ่งที่ผมรู้สึกเมื่อ 5 ปีที่แล้วที่ Italy มันพิเศษมาก ๆ ครับ ผมอยากให้ทุกคนได้กิน”
ทำให้คนในสังคมออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันมากมาย ล่าสุด “เข็ม ตีสิบ” หรือ “เข็ม กฤตธีรา” ได้โพสต์สวนกลับในฐานะคนที่เคยขายไอศกรีมเจลาโต้จากอิตาลีเหมือนกันว่า…
“จากใจคนขายเจลาโต้ จากอิ๊ทาลี่ มาก่อน แถมมีดีกรีเรียนจบจากสถาบัน top3 กับครูชาวอิ๊ทาเลียนด้วย อาจจะเรียนไม่ถึง 5 ปี แต่ปั่นเองทุกขั้นตอน ใช้ของดีสุดๆ จนเจ๊ง ตอนนั้นขาย scoop ละ89 บาท โดนสาป แพงจัด บอกเลย แค่ปั่นจบก่อน process ไม่ให้เหนียวมาก ก็ super platinum ultra smooth ได้ เข้าใจการตลาดสไตล์ negative เพราะเรียกinflu ได้มาก แบบยิ่งโดนด่ายิ่งดังน่ะ แล้วท้าทายคนที่อยากไปลองเพื่อจะมาวิจารณ์ แต่ช่วงหลังๆ ดูจะหลุดๆ สลิ้งแตก เวลาเจอคอมเมนต์ ชาวเน็ตไทย ขอให้ปรับให้การตลาดให้เป็น positive บ้างก็ได้เด้อ ถือว่าเก่ง ปั่นเก่ง”