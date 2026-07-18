“ณเดชน์” เปิดใจสุดซึ้ง มี “ญาญ่า” เป็นเจ้าสาวคือโชคดีที่เกินจินตนาการ ฝ่ายหญิงลั่น “หัวใจเขาเต้นเป็นจังหวะญาญ่า” สุขหรือทุกข์จะจับมือไปด้วยกัน

“ณเดชน์” เผยความรู้สึกได้แต่งงานมี “ญาญ่า” เป็นเจ้าสาวมันเกินจินตนาการมากๆ พร้อมเล่าจุดเริ่มต้นที่หลงรักกัน ญาญ่าทำให้ณเดชน์อยากเป็นคนที่ดีขี้นให้คู่ควร ส่วนญาญ่าชอบหัวใจณเดชน์ที่สุด ประกาศลั่น “หัวใจเขาก็เต้นเป็นจังหวะญาญ่า” พร้อมยกความดีส่วนหนึ่งให้แฟนๆ แรงเชียร์มีผลมากที่ทำให้มีวันนี้ ส่วนคำมั่นสัญญาไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็จะจับมือไปด้วยกัน
หลังจากที่ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์”และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ”ได้เข้าพิธีหมั้น ตามประเพณีไทย-อีสาน ไปเมื่อช่วงเดือนเมษายน และเข้าพิธีแต่งงาน ที่ประเทศนอร์เวย์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา วันนี้ (18 ก.ค.69) ญาญ่า-ณเดชน์ ก็ได้ฉลองมงคลสมรสอีกครั้ง ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยมีครอบครัว เพื่อนพ้อง และแฟนคลับและมาร่วมแสดงความยินดีสุดอบอุ่น ซึ่งทั้งคู่ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเล่าเรื่องราวความรักตั้งแต่จีบกันวันแรกว่า…
ญาญ่า : “ขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมา เรามาถึงจุดนี้แล้ว เราเป็นสามีภรรยากันแล้ว แฟนๆ ก็รอวันนี้กันมานาน”
ณเดชน์ : “แฟนคลับมาร่วมงานด้วยวันนี้ ถ้าเปิดให้มามากกว่านี้ก็คงจะมากันอีก ด้วยสถานที่เลยต้องมีผู้โชคดี วันนี้ที่มากันก็ประมาณ 210 คน เขาก็เฝ้ารอวันนี้ที่จะได้เห็นเราในชุดแต่งงาน มันก็เป็นคนฝันของพวกเขาด้วย ได้ชื่นชมการเติบโตของเราสองคน เขาก็คงนอนกลับกันแล้ว วันนี้เขาก็มาแสดงความยินดี แล้วก็บอกรอดูตัวเล็ก ทุกคนอยากเห็นน้อง เราก็แฮะๆๆ ยังไม่รีบ ไม่ใช่คืนนี้”
ภาพวันนี้มันเกิดกว่าที่จินตนาการไปมาก เป็นความโชคดีของกันและกัน
ณเดชน์ : “ผมรู้สึกว่ามันเกินไปกว่าที่จินตนาการไว้มากๆ ผมโชคดีมากที่ได้เขามาเป็นภรรยา ทุกวันนี้ที่รู้จักกันมาเขายังเป็นคนที่คอยชี้แนะในทิศทางที่ดีตลอดมา เขาทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเขา และเพื่ออนาคตของเรา”
ญาญ่า : ”โชคดีค่ะ สำหรับญ่าตอนที่เริ่มทำความรู้จักกันมาเรื่อยๆ ก็ค่อนข้างเห็นภาพวันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนอยู่แล้ว เป็นไปตามที่วาดฝันไว้ค่ะ”
ณเดชน์ : “วันแรกที่เจอเขาผมก็ล็อกเป้าเลย ผมคิดตอนหลังจากจบเรื่องดวงใจอัคนีว่าอยากเป็นแฟนคนนี้จังเลย อยากจีบให้ได้จังเลย ตอนนั้นภาษาอังกฤษผมไม่แข็งแรงก็พยายามฝึกพูดกับเขาตลอด พยายามทำทุกอย่างให้เขาถูกใจ”
ญาญ่า : “สมัยนั้นยังไม่มีไลน์ จำได้ว่าเขาส่งข้อความมาว่า เขาก็เขียนไปว่า Hey shawty! ก็รู้สึกว่าน่ารักดี รู้เลยจีบเราแน่ แต่ตอนถ่ายละครเขาไม่คุยกับญ่าเลย มองอย่างเดียว แต่เคมีเราดีแต่วันแรกที่เจอกันแล้ว ญ่ามารู้ว่าเขาจีบตอนส่งข้อความมานั่นแหละ”
ตกหลุมรักผู้หญิงเพราะความง้องแง้ง เห็นแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวา
ณเดชน์ : “ผมตกหลุมรัก ในเอเนอร์จี้ความน่ารักสดใสของเขา ความง้องแง้งของเขาทำให้เรารู้สึกมีชีวิตจังเลย เขาน่ารักมาก เป็นคนตั้งใจทำงาน มีเสน่ห์บางอย่างที่บอกไม่ถูก ทำให้รู้สึกว่าเราตกหลุมรักเขาในช่วงเวลาที่เราได้รู้จักกันได้ถ่ายละครด้วยกันมาเรื่อยๆ จนได้มาเล่นด้วยกันเรื่องที่ 2 เรื่อง เกมร้ายเกมรัก อันนั้นคือแบบเอาวะ! (จีบยังไง?) จำได้ ผมชอบไปนั่งข้างๆ เขาบนรถตู้ ชวนเขาฟังเพลง ฟังเพลงไหม แบ่งหูฟังกันฟังเพลง แล้วก็เพ้อฝันอยากให้เขาหลับมาซบไหล่เรา ส่วนใหญ่เปิดเพลงสากลแนวเพลงรัก ต้องคอยเรียงลิสต์เพลงไม่ให้มีเพลงอกหักเลย แล้วด้วยความที่ถ่ายละครด้วยกัน ใช้ชีวิตด้วยกันเกิน 12 ชั่วโมง มันเลยซึมซับความรู้สึกกันไปเองครับ”
ญาญ่า : “ถือว่าเป็นโชคดี”
เล่าวันแรกที่เป็นแฟนกัน
ณเดชน์ : “จำได้วันขอเขาเป็นแฟน เราไม่ได้ตกลงกันว่าวันนี้คือวันที่เราเป็นแฟนกัน เลือกวันที่เราคุยกันเป็นจุดเริ่มต้น ผมตกหลุมรักเขาตั้งแต่วันแรกเลยครับ”
ญาญ่า : “เราไม่ได้มีวันที่จิ้มได้ชัดเจน เพราะเราหลงรักกันก่อนจะตกลงเป็นแฟนกันอีก ญ่าเป็นราศีมีนค่ะ รักแล้วรักเลย รู้สึกว่าคนนี้แหละ แต่ไม่ใช่กับทุกคนนะคะ คนนี้รู้สึกว่าพลังงานเราตรงกัน มันลงล็อกมากๆ ถึงแม้ช่วงแรกจะคุยไม่รู้เรื่องเลย จนต้องใช้ Google Translate บ้างก็ตาม พี่แบร์เป็นคนจริงใจกับตัวเองและคนรอบข้าง อยู่ด้วยแล้วสบายใจและเป็นตัวเองได้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ (อะไรในตัวพี่แบร์ที่เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้?) ทุกอย่างเลยค่ะ แต่ที่ชอบที่สุดคือหัวใจของเขา อย่างที่ทุกคนสัมผัสได้เขาจริงใจกับตัวเองมากๆ แล้วก็แผ่สิ่งนี้คือความจริงใจกับทุกคน คนที่อยู่รอบข้างอยู่ด้วยแล้วสบายใจ เราเป็นตัวเองได้ 1 ล้านเปอร์เซ็นต์ ที่ชอบที่สุดคือหัวใจของเขา เขาน่ารัก ทำทุกอย่างด้วยความจริงใจเพราะว่าหัวใจเขาก็เต้นจังหวะที่แบบ…ญาญ่าๆๆ (หัวเราะ)”
ณเดชน์ : “น้องพูดดูน่ารัก ถ้าผมพูดจะดูโรคจิต”
แชร์ความเชื่อที่ประคองความรักกันมาได้จนถึงวันนี้คือต้องรักเขาในทุกๆ เวอร์ชั่น รู้จักที่จะรอในวันที่อีกฝ่ายจะพัฒนา ปรับปรุงเป็นคนที่ดีขึ้น
ณเดชน์ : “เราเรียนรู้กันและกันอยู่เรื่อยๆ ชีวิตคู่ไม่มีสูตรตายตัวหรือกฎตายตัว บ่งบอกว่าใครทำอะไรชัดเจน เราต้องคอยสังเกตกันและกัน สังเกตความรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้สิ่งที่เราคุ้นเคยหรือทำอย่างสม่ำเสมอเกิดขึ้นเรื่อยๆ ตรงไหนที่เราเรียนรู้และสังเกตเห็น เราก็ต้องปรับปรุงพัฒนาให้เราเดินไปในทิศทางเดียวกันเสมอ”
ญาญ่า : “ญ่าเชื่อว่าในความสัมพันธ์ ตอนที่เราเจออะไรที่ไม่ดี ทำให้เขาเจอโมเมนต์ที่แย่ที่สุด เราต้องสามารถรักคนที่เราเลือกมาเป็นแฟนด้วยในโมเมนต์ที่เขาเติบโตและเปลี่ยนในทุกเวอร์ชั่นของคนที่พร้อมจะเป็นแฟนกัน ถ้าเจออะไรที่ดิ่ง เราต้องเป็นเหมือนลมใต้ปีกคอยผลักดันให้เขาเติบโตจากสิ่งนี้ให้ได้ เราจะเจอซึ่งกันและกันในเวอร์ชั่นที่ต่างกันเยอะมากๆ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะ เราโตไปด้วยกันได้”
ณเดชน์ : “เขาอยู่ข้างผมตลอดเลย เขาไม่เคยทิ้งผมไปไหน ในวันที่ผมแย่ที่สุดเขาก็เฝ้ารอวันที่ผมจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้น เขาพร้อมที่จะรับผมกลับเข้าสู่อ้อมอกเขาอีกครั้ง”
คำมั่นสัญญาจะจับมือและกลืนกินช่วงเวลาไปด้วยกัน
ณเดชน์ : “เราพูดกันในพิธีแต่งงานที่นอร์เวย์ ก็ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่เราได้ให้กันไว้ ไม่ว่าจะต่ำสุด สูงสุด หนาวสุด ทุกข์สุด หรือสุขที่สุด เราจะจับมือและกลืนกินช่วงเวลาเหล่านั้นไปด้วยกัน”
ญาญ่า : ”สัญญาว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีและคู่ครองที่ดีค่ะ”
ณเดชน์ : “อยากบอกเขาว่าวันนี้เขาสวยมาก สวยที่สุดในโลก สวยตั้งแต่ตื่นเช้าเลยครับ วันนี้มองเขาเห็นแต่ความสวย ดูมา 3 งานแล้วไม่เคยเบื่อเลย คนสวยคนนี้เป็นภรรยาผมแล้วครับ”
สินสอดตามประเพณีไทย ยกให้ลูกทั้งหมด ทำเป็นบัญชีปิด
ณเดชน์ : “เรื่องจดทะเบียนยังไม่รีบร้อนที่จะจด มีหลายอย่างที่ต้องเตรียมตัว ส่วนสินสอดก็ตั้งแต่งานขอนแก่นแล้ว ตามประเพณีไทยครับ มีเงินมีทอง เงินขวัญถุงที่ทุกคนให้ แต่สุดท้ายเราเก็บเข้าบัญชีปิดเก็บไว้ให้ลูก อีกสัก 2-3 ปีค่อยเบิกได้ ลูกก็คงทีละคนก่อนครับ”
ญาญ่า : “คนแรกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะ”
แพลนฮันนีมูนรอชมภาพเร็วๆ นี้ แรงเชียร์ของทุกคนมีผลให้ “ญาญ่า-ณเดชน์” ในวันนี้
ญาญ่า : “อีกไม่กี่วันจะไปต่างประเทศค่ะ แต่ไม่บอกว่าที่ไหน เดี๋ยวก็ได้เห็นภาพกันค่ะ”
ณเดชน์ : “ต้องขอบคุณพี่ๆ สื่อมวลชนที่เป็นสื่อกลางส่งต่อเรื่องราวให้คนข้างนอกได้เห็น เขาได้รับข้อมูล รอยยิ้ม บทสัมภาษณ์ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอะไรก็ตามผ่านทางพี่ๆ ทุกคน เชื่อว่าจริงๆ แล้วแฟนๆ ทุกคน น่าจะอยากขอบคุณพี่ๆ สื่อมวลชนทุกคนมากกว่า เพราะทำให้คนที่อยู่ไกลๆ คนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่เคยเจอ ณเดชน์-ญาญ่า ตัวเป็นๆ ได้เห็นตัวตนของเรา ขอบคุณที่ซัปพอร์ตเรามาตลอดครับ”
ญาญ่า : “แรงเชียร์มีผลมากๆ ค่ะ ช่วงแรกที่เราไม่ได้ทำงานด้วยกันตลอด แต่พอมีแรงเชียร์ทำให้เรานึกถึงกัน แล้วช่วยให้เราจินตนาการได้ด้วยค่ะ คิดตามก็แบบดีนะ ขอบคุณสำหรับแรงเชียร์มันส่งผลมากๆ ทำให้เราต่อสู้มาจนถึงวันนี้ค่ะ”