“กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” สวนดรามาห้ามถ่ายรูปตอนกินเจลาโต้ แต่ทำไมตัวเองทำได้ ลั่นฝึกมา 5 ปี สกิลคนละแบบ ดูหางตาก็รู้!

กลายเป็นประเด็นร้อนที่มีคนในสังคมออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นวงกว้าง สำหรับพิธีกรชื่อดัง “กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” ที่ออกมาฟาดคนไทย ต้องเปลี่ยนมายด์เซ็ต ไม่งั้นจะได้กินแต่ของแย่ๆ อยู่ในกะลา
อีกทั้งเจ้าตัวยังเคยออกมาเตือนสายคอนเทนต์ว่า ไม่ควรเสียเวลาถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอกับเจลาโต้นานเกินไป เพราะจะทำให้ไอศกรีมละลายจนเสียอรรถรสในการกิน จนมีชาวเน็ตศอกกลับว่า “แล้วทำไมตัวกฤษณ์เองถึงยังถ่ายคลิปไปกินไปได้ล่ะ?”
งานนี้เจ้าตัวไม่ปล่อยให้สงสัยนาน ออกมาสวนกลับตอกหน้าหงายด้วยเหตุผลสุดมั่นใจว่า มันเป็นเรื่องของศักยภาพเฉพาะบุคคล โดยเผยว่าที่ทำได้เพราะผ่านการฝึกฝนจนคำนวณระยะเวลาการละลายของเจลาโต้ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งคนทั่วไปไม่มีทางรู้เทคนิคนี้ รวมทั้งการันตีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ตรงจากประเทศอิตาลีนานถึง 5 ปีเต็ม
ทิ้งท้ายแบบเจ็บจี๊ดว่า สิ่งที่เขาทำเกิดจากความชำนาญขั้นสูงที่คนธรรมดาเลียนแบบได้ยาก ดังนั้นคนอื่นจึงไม่ควรทำตามเพราะ “สกิลมันคนละแบบกัน”
“คุณทำอย่างผมไม่ได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น คุณไม่มีสิทธิ์กินไป ถ่ายวิดีโอไป... มันคือสกิลคนละแบบ” กฤษณ์กล่าว
นอกจากนี้ กฤษณ์ ได้เขียนแคปชั่นระบุอีกว่า
“ผมมาตอบ comment ครับ > ที่บอกว่าทำไมผมห้ามถ่ายรูป และ VDO ขณะกิน gelato แต่ ตัวผมทำได้
ตอบนะครับ = ตอนที่ผมอยู่ Italy ผมได้ฝึกฝนมาอย่างดีครับ ผมสามารถดูด้วยหางตาก็สามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้เนื้อ gelato ของผมอยู่ที่ อุณหภูมิ เท่าไหร่ และผมสามารถพูดไปและกินไปได้ อย่างไม่เสีย texture ครับ … skills ของเราต่างกันครับ อยากอธิบายครับ
@parameterthailand
#classicrefinedgelatoandgranita #ultrasmooth”