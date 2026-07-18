เถียงกันอยู่ได้ รำคาญ! “แพรรี่” ฟาดดรามารัฐควรเยียวยาเหยื่อไฟไหม้? ลั่นใช้กฎหมายตัดสิน ไม่ใช่ธรรมะ

“แพรรี่” ฟาดเดือดปมดรามารัฐควรเยียวยาเหยื่อไฟไหม้ไหม ชี้ชัด “ใช้กฎหมายตัดสิน ไม่ใช่ธรรมะ” ลั่นเงินภาษีไม่ใช่เงินตู้บริจาค รัฐมีหน้าที่ดูแลพลเมืองทุกคน ไม่ใช่แค่คนถือศีล
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จากกรณีข้อถกเถียงในสังคมว่า รัฐควรจะนำเงินงบประมาณเข้าไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงหรือไม่ ซึ่งตอนนี้เสียงแตกเป็นสองฝ่าย
ล่าสุด “แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ฟาดตรงประเด็นถึงกรณีดังกล่าวแบบเจ็บจี๊ด ลั่นเถียงกันอยู่ได้ รำคาญ
“ธรรม พูดเรื่องกุศลอกุศล โคจรและอโคจร แต่โลกพูดเรื่องถูกกฎหมายกับผิดกฎหมาย แค่นั้นเลย เยียวยาหรือไม่ ใช้กฎหมายตัดสิน ไม่ได้ใช้ธรรมตัดสิน ใช้เงินภาษีไม่ได้ใช้เงินตู้บริจาค รัฐมีหน้าที่ดูแลพลเมือง ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลแค่คนถือศีล เถียงกันอยู่ได้ รำคาญ 🙄🙄”