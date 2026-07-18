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“น้องสกาย” ลูกชาย “ลูกเกด เมทินี” สร้างประวัติศาสตร์ โค่นสถิติว่ายน้ำ 32 ปี “ฉลามณุก” คว้าเหรียญเงินระดับเอเชีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุดยอด “น้องสกาย” ลูกชาย “ลูกเกด เมทินี” สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการว่ายน้ำไทย ทุบสถิติที่ยืนยงมานาน 32 ปีของ “ฉลามณุก” ลงได้สำเร็จ พร้อมผงาดคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันระดับเอเชีย สร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งประเทศ

กลายเป็นเรื่องราวสุดยินดีและน่าภาคภูมิใจของวงการว่ายน้ำไทย เมื่อ “น้องสกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล” ลูกชายสุดที่รักของซูเปอร์โมเดลตัวแม่ “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” ได้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในการแข่งขันว่ายน้ำระดับเอเชีย “12th Asian Age Group Championships 2026” ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

โดยล่าสุด “แม่ลูกเกด” ได้โพสต์แสดงความยินดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของลูกชาย ที่สามารถคว้าเหรียญเงิน ในประเภทเดี่ยวผสม 200 เมตรชาย กลุ่ม 1 (อายุ 16-18 ปี) พร้อมกับประกาศศักดาทำลายสถิติประเทศไทย (Thai National Junior Record) ที่ยืนยงมาอย่างยาวนานถึง 32 ปีลงได้สำเร็จ

สถิติดังกล่าวเป็นสถิติเก่าแก่ที่ถูกจารึกไว้โดยตำนานฉลามหนุ่มไทย “ฉลามณุก รัฐพงศ์ ศิริสานนท์” ที่เคยทำไว้ตอนคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมส์ ปี 1994 ณ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเวลา 2:04.16 นาที

แต่ล่าสุด “น้องสกาย” ว่ายแตะขอบสระด้วยเวลา 2:03.68 นาที ซึ่งเร็วกว่าสถิติเดิม และขึ้นแท่นเป็นผู้ครองสถิติประเทศไทยคนใหม่ในรุ่นนี้อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางการร่วมแสดงความยินดีจากคนบันเทิงและแฟนๆ กีฬาอย่างล้นหลาม
















“น้องสกาย” ลูกชาย “ลูกเกด เมทินี” สร้างประวัติศาสตร์ โค่นสถิติว่ายน้ำ 32 ปี “ฉลามณุก” คว้าเหรียญเงินระดับเอเชีย
“น้องสกาย” ลูกชาย “ลูกเกด เมทินี” สร้างประวัติศาสตร์ โค่นสถิติว่ายน้ำ 32 ปี “ฉลามณุก” คว้าเหรียญเงินระดับเอเชีย
“น้องสกาย” ลูกชาย “ลูกเกด เมทินี” สร้างประวัติศาสตร์ โค่นสถิติว่ายน้ำ 32 ปี “ฉลามณุก” คว้าเหรียญเงินระดับเอเชีย
“น้องสกาย” ลูกชาย “ลูกเกด เมทินี” สร้างประวัติศาสตร์ โค่นสถิติว่ายน้ำ 32 ปี “ฉลามณุก” คว้าเหรียญเงินระดับเอเชีย
“น้องสกาย” ลูกชาย “ลูกเกด เมทินี” สร้างประวัติศาสตร์ โค่นสถิติว่ายน้ำ 32 ปี “ฉลามณุก” คว้าเหรียญเงินระดับเอเชีย
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