“น้องสกาย” ลูกชาย “ลูกเกด เมทินี” สร้างประวัติศาสตร์ โค่นสถิติว่ายน้ำ 32 ปี “ฉลามณุก” คว้าเหรียญเงินระดับเอเชีย

สุดยอด “น้องสกาย” ลูกชาย “ลูกเกด เมทินี” สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการว่ายน้ำไทย ทุบสถิติที่ยืนยงมานาน 32 ปีของ “ฉลามณุก” ลงได้สำเร็จ พร้อมผงาดคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันระดับเอเชีย สร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งประเทศ
กลายเป็นเรื่องราวสุดยินดีและน่าภาคภูมิใจของวงการว่ายน้ำไทย เมื่อ “น้องสกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล” ลูกชายสุดที่รักของซูเปอร์โมเดลตัวแม่ “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” ได้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในการแข่งขันว่ายน้ำระดับเอเชีย “12th Asian Age Group Championships 2026” ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
โดยล่าสุด “แม่ลูกเกด” ได้โพสต์แสดงความยินดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของลูกชาย ที่สามารถคว้าเหรียญเงิน ในประเภทเดี่ยวผสม 200 เมตรชาย กลุ่ม 1 (อายุ 16-18 ปี) พร้อมกับประกาศศักดาทำลายสถิติประเทศไทย (Thai National Junior Record) ที่ยืนยงมาอย่างยาวนานถึง 32 ปีลงได้สำเร็จ
สถิติดังกล่าวเป็นสถิติเก่าแก่ที่ถูกจารึกไว้โดยตำนานฉลามหนุ่มไทย “ฉลามณุก รัฐพงศ์ ศิริสานนท์” ที่เคยทำไว้ตอนคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมส์ ปี 1994 ณ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเวลา 2:04.16 นาที
แต่ล่าสุด “น้องสกาย” ว่ายแตะขอบสระด้วยเวลา 2:03.68 นาที ซึ่งเร็วกว่าสถิติเดิม และขึ้นแท่นเป็นผู้ครองสถิติประเทศไทยคนใหม่ในรุ่นนี้อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางการร่วมแสดงความยินดีจากคนบันเทิงและแฟนๆ กีฬาอย่างล้นหลาม