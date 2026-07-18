แฟชั่นโชว์ “ไก่อูกัส” ณ TheXperience World จุดเช็กอินศิลปะแห่งใหม่เกาะสมุย

อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่ไม่เหมือนใครมา X กับดีไซเนอร์เสื้อผ้าที่สร้างงานศิลปะและสไตล์ที่ไม่มีใครเหมือน มาจัดงานแฟชั่นโชว์ที่ทำให้โลกต้องจดจำความงดงามของสถานที่ที่เปรียบเสมือน World destination จุดเช็กอินระดับโลกที่ใครๆ ก็ต้องมาอย่างเกาะสมุย
ในวันงาน ถ้าใครห่มสไบใส่ยีนส์จะได้เข้าฟรีไม่ต้องเสียค่าเข้า ปกติค่าบัตรเข้าชมสถานที่จะราคา 1,500 บาท คนท้องถิ่นราคา 500 บาท เริ่มจากมีการเล่นสาดน้ำทั้งวัน มีอาหาร-เครื่องดื่มทั้งไทยและต่างประเทศให้ชิม, Sound healing, Foam Party, การแสดงการร่ายรำแบบไทยโดยนักเรียนจากโรงเรียนเกาะสมุย และตามมาด้วยแฟชั่นโชว์สุด Exclusive ที่ฝ่ายการตลาดมากฝีมืออย่าง คุณจันทรภัสสร กิตติณัฐตระกูล (Jill Yallop) ที่ได้ติดต่อดีไซเนอร์มือรางวัลระดับโลกมาสร้างสีสรรค์ในงานอย่าง “ไก่อูกัส” ที่กำลังมาแรงกับผลงานการออกแบบชุดให้กับ DJ.ชื่อดังในงาน Tomorrowland ที่เบลเยยมในเดือนมิถุนายนนี้และปลายปีนี้ที่ Tomorrowland เมืองไทย รวมถึงผลงานการออกแบบลายผ้าให้กับ ททท.ภาคตะวันออกทั้งหมด 9 จังหวัดของ นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร เป็นผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยเน้นกลยุทธ์ "สีสันตะวันออก" ให้มาโชว์แฟชั่นลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละถิ่นที่เกาะสมุยในงานนี้
ไก่อูกัส ได้บินตรงจากกรุงเทพฯ เพื่อมาทำโชว์นี้ให้โดยเฉพาะ เสื้อผ้าดับความร้อนระอุด้วยสีสันอันสดใสของเกลียวคลื่นสีขาวและสีฟ้า+ครามไล่สีสดใสแห่งท้องทะเลสมุย ท้าทายออร่าความร้อนของแสงแดดในวันสงกรานต์
ปิดท้ายเวลาประมาณ 22.00 น. ก่อนแยกย้ายฝ่ายการตลาดได้นำเอาเค๊กวัดเกิดมาเซอร์ไพรส่วันเกิดย้อนหลังให้กับดีไซเนอร์ บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน
สถานที่สวยงามอลังการจนชาวต่างชาติที่มาเที่ยวบนเกาะต้องยกนิ้วให้ว่าเป็นเหมือน Disney land เมืองไทยสระว่ายน้ำรูปหัวใจ Heart shape เป็น Iconic ที่สะดุดตา เข้ากับลายผ้าของเกาะสมุยในงาน
ภายในงานมี นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอเกาะสมุย น.ส.ณิชฐารัศม์ วาณิชย์เจริญ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเกาะสมุย สวท. เกาะสมุย และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ส่วนคุณ John Charles Bentley Suart: Creator (เจ้าของ-ผู้ออกแบบ) และภรรยา Ekaterina Pigareva [คุณเคท] ได้เดินทักทายและถ่ายรูปกับแขกแบบกันเอง
TheXperience World เป็นสถานที่มีประติมากรรมรูปปั้น และงานศิลปะอันงดงามมากมาย รวมถึงรูปปั้นที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของหญิง-ชายซึ่งเป็นตัวเจ้าของเองและภรรยาที่โดดเด่นตั้งตระหง่านอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำรูปหัวใจ ซึ่งตอนกลางวันจะเหมือนปูนปั้นธรรมดา แต่พอกลางคืนใช้แสงสีสาดใส่จนเหมือนรูปปั้นดูมีชีวิต เอาเป็นว่าแค่ห้องน้ำก็เหมือนเข้าไปในสวนดอกไม้อันงดงามในเทพนิยายที่สวยงามเกินความจริงไปมาก ภายในเนื้อที่กว่า 120 ไร่ ยังมี Sky walk ที่อยู่บนเขาสูงและสามารถมองเห็นวิวความสวยงามของศิลปกรรมทั้งหมดที่ตั้งอยู่ภายใน The Xperience World แบบทุกมุม ณ ตอนนี้สถานที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน