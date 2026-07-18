วาทะเดือด “บิ๊ก D Gerrard” ซัด “ตื่นธรรมแล้วไร้เมตตาขอนอนต่อ” ทัวร์ลงสนั่น แต่สู้กลับทุกดอก

กลายเป็นดรามาร้อนแรง ที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากกรณีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย นำไปสู่กระแสเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
งานนี้ “อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม” นักเผยแผ่ธรรมะชื่อดัง ได้ออกมาไลฟ์สดแสดงทรรศนะต่อประเด็นดังกล่าวอย่างดุเดือดตามสไตล์ขวานผ่าซาก โดยตั้งคำถามตัวโตๆ ไปถึงสังคมและผู้เรียกร้องว่า ทำไมภาครัฐต้องเอาเงินภาษีของประชาชนคนทั้งประเทศ ไปเยียวยาให้กับคนที่เลือกไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วยตัวเอง?
พร้อมลั่นการไปเที่ยวผับ เที่ยวบาร์ หรือโรงเบียร์ เป็นการตัดสินใจไปหาความสุขส่วนตัวตามความสมัครใจ ไม่ใช่เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุสาธารณะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พร้อมระบุว่าคนไทยชอบเรียกร้องความรับผิดชอบจากคนอื่น แต่ละเลยความรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงของตัวเอง พร้อมทิ้งท้ายให้คิดว่า “เวลาได้ความสนุก ได้ความสุข เงินเข้ากระเป๋าใคร? แต่พอเกิดเรื่องขึ้นมา กลับจะเอาเงินส่วนรวมไปจ่าย แบบนี้มันยุติธรรมแล้วหรือ?”
งานนี้เสียงในสังคมแตกเป็นสองฝ่าย มีทั้งคนเห็นด้วย และคนไม่เห็นด้วย ด้านหนึ่งเห็นด้วยกับอาจารย์เบียร์ว่าควรเป็นหน้าที่ของเจ้าของสถานบันเทิงและประกันภัยในการชดเชยค่าเสียหาย ไม่ควรผลักภาระให้ภาษีประชาชน ขณะที่อีกฝั่งมองว่าภาครัฐมีหน้าที่ต้องดูแลสวัสดิภาพของประชาชน และเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความหละหลวมในการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐจึงต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย และอีกจำนวนไม่น้อย ผิดหวังกับทัศนคติของอาจารย์เบียร์ในครั้งนี้
ล่าสุด “บิ๊ก D Gerrard” (ไบรอัน เจอร์ราร์ด - อุกฤษ วิลลีย์ บรอด ดอนกาเบรียล) นักร้องฮิปฮอปชื่อดัง ก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ถ้าต้องตื่นธรรมแล้วไร้ซึ่งความเมตตา ผมขอนอนต่อดีกว่า”
ทำชาวเน็ตเข้ามาเมนต์กันสนั่น ส่วนใหญ่ฟาดกลับเจ้าตัว ส่วนบิ๊กก็โต้กลับเดือด อาทิ คิดใหม่ๆ คิดดีๆ รายได้คุณส่วนมากมาจากสถานที่แบบนั้นใช่ไหมครับ คุณลยรู้สึกเดือดร้อนที่อาจารย์เบียร์พูด คนเราเลือกไปสถานที่ที่ดี ที่ปลอดภัยกว่านั้นได้ครับ ไม่ใช่ไม่มีเมตตา แต่ต้องเข้าใจว่า เมตตาถูกที่ถูกคนหรือไม่ บิ๊กตอบกลับว่า “ความเมตตาควรมีต่อทุกคนครับ” , ทำเป็นโพสต์โชว์กะมีคนชม สุดท้ายรถถทัวร์มาลงเลย บิ๊กตอบกลับว่า “ผมไม่ได้คิดเรื่องต้องมีคนมาชมเลยครับ” , ดับเพราะปากนี่แหละ มีความคิดแบบนี้ถึงอยู่แบบนี้ ไม่พัฒนาหรอกสมอง เชื่อสิ!! บิ๊กโต้ว่า “แสดงของดวงดาวไม่หายไปไหน ต่อให้ถูกเมฆบดบังครับ” , ธรรมแท้ไม่มีคำปลอบใจ มีแต่ความจริง ซึ่งคนโง่แม่xยอมรับไม่ได้ เอาคำอาจารย์แดงมาฝากครับ บิ๊กก็สู้กลับว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลกครับ เอาวลีจากสมเด็จพระสมณเจ้ามาฝากครับ ,
มึงนะหิวแสงจัด บิ๊กก็สวนว่า “ผมมีแสงในตัวเองครับ เลยไม่ได้หิวอะไร” , ผมชอบฟังเพลงของคุณ ชอบภาพยนตร์ที่คุณเล่น แต่ผมไม่ชอบสิ่งที่คุณโพสต์ครั้งนี้ ผมไม่แน่ใจว่าคุณนับถือศาสนาอะไร ถ้าไม่ใช่ศาสนาพุทธ พอเข้าใจได้ การสูญเสียไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และต้องมีความเมตตาต่อกันเป็นเรื่องปกติ แต่หลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้านั้น มีความแตกต่าง ถ้าหากเป็นคนพุทธศาสนาอย่างแก่นแท้ ต้องเข้าใจเจตนาที่สื่อสาร ยกเว้นแต่คุณจะเป็นศาสนาพุทธแบบเซิ่นเจิ้น บิ๊กก็โต้ว่า “ความเมตตาเป็น 1 ในพรหมวิหาร 4 ที่ต้องมีเพื่อไม่ให้โลกวุ่นวายอย่างที่เป็นครับ” , อยู่เงียบๆ รถทัวร์ก็คงไม่มาแล้วนะครับ บิ๊กตอบกลับไปว่า “ผมชอบรถทัวร์ครับ ตอนเด็กๆ ไปทัศนศึกษาก็โดยรถทัวร์” , เกือบเฟี้ยวแล้วเพ่ บิ๊กโต้ “เฟี้ยวอยู่แล้วครับน้อง” ฯลฯ