ไม่ทันจะดัง ก็ดับแล้ว “จัสติน มอยร์” เปิดใจครั้งแรก บทเรียนคึกคะนองวัยเด็ก เหยียดเพศ - หนุนความรุนแรง ถูก GMMTV ยุติสัญญา

ปิดฉากอนาคตในวงการบันเทิงอย่างรวดเร็วสำหรับ “จัสติน แองกัส มอยร์” นักแสดงหน้าใหม่สังกัด GMMTV วัย 15 ปี ถูกต้นสังกัดประกาศยุติสัญญาทันที หลังเจอมรสุมดรามาระลอกใหญ่จากการถูกแฟนคลับขุดคุ้ยพฤติกรรมในอดีตบนแพลตฟอร์ม TikTok
ชนวนเหตุความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อมีผู้พบว่า นักแสดงหนุ่มเคยแชร์คอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายสนับสนุนความรุนแรงต่อสตรี รวมถึงมีทัศนคติในเชิงเหยียดกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนคลับ โดยเฉพาะข้อกังขาเรื่องความเหมาะสมในการเข้ามาทำงานในฐานะนักแสดงซีรีส์วาย แต่กลับมีมุมมองเชิงลบต่อกลุ่ม LGBTQ จนลามไปถึงการตั้งคำถามต่อมาตรฐานการคัดกรองศิลปินของค่าย
แม้จะมีแฟนคลับบางส่วนมองว่าเป็นความผิดพลาดในอดีตและนักแสดงได้ลบคลิปเจ้าปัญหาออกไปแล้ว พร้อมเรียกร้องให้สังคมให้โอกาส แต่กระแสต่อต้านจากแฟนคลับในต่างประเทศยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ GMMTV ตัดสินใจออกแถลงการณ์ยุติสัญญาเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจน ยุติเส้นทางดาวรุ่งของนักแสดงหนุ่มรายนี้ลงในที่สุด
ล่าสุดเจ้าตัวได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความแถลงการณ์ชี้แจงและขอโทษอย่างเป็นทางการผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัว (@justinmmoir) ยอมรับผิดต่อพฤติกรรมในอดีต พร้อมน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม
โดยในแถลงการณ์ระบุว่า จัสตินรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการรีโพสต์ข้อความในอดีตที่เกิดขึ้น สำหรับกรณีภาพปืนที่ถูกขุดคุ้ยขึ้นมาแฉนั้น เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นความคึกคะนองและขาดสติในช่วงเวลาที่ยังไม่โตพอ ซึ่งถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญและยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ อดีตนักแสดงหนุ่มยังได้เคลียร์ประเด็นเรื่องทัศนคติต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยเน้นย้ำว่าตนเองให้ความเคารพในความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกเพศ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณเพื่อน ๆ และเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม LGBTQ+ ที่เคยให้ความเมตตาและสนับสนุนตนเองมาโดยตลอด โดยเจ้าตัวขออภัยที่สร้างความเจ็บปวดและความผิดหวังให้แก่แฟนคลับ และยืนยันว่าจะนำบทเรียนครั้งนี้ไปปรับปรุงตนเองให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบและรอบคอบมากขึ้นในอนาคต
“สวัสดีครับทุกคน
เกี่ยวกับเรื่องการรีโพสต์บนโซเชียลมีเดียในอดีตของผม ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าผมรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับ ผมน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์และขอโทษจากใจจริงสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
อย่างแรก เกี่ยวกับภาพปืนที่ผมได้รีโพสต์ไป ผมยอมรับว่ามันเป็นการกระทำที่ขาดสติและเป็นมุกตลกที่คึกคะนองแบบเด็ก ๆ เมื่อมองย้อนกลับไป ผมตระหนักแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่โง่เขลาและขาดความรับผิดชอบมากแค่ไหน นี่ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับผม และผมสัญญาว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ผมอยากจะเน้นย้ำว่าผมไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบครับ
นอกจากนี้ ผมอยากจะเน้นย้ำว่าผมเคารพผู้คนทุกเพศและทุกรสนิยมทางเพศ และผมเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและความเท่าเทียม ผู้คนรอบตัวผมหลายคน รวมถึงเพื่อน ๆ และเพื่อนร่วมงานจากกลุ่ม LGBTQ+ ต่างก็เคยแสดงความเมตตา ให้การสนับสนุน และให้คำแนะนำแก่ผม ซึ่งผมรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ผมขอโทษจากใจจริงสำหรับสิ่งที่ผมเคยรีโพสต์ไปในอดีต และสำหรับความเจ็บปวดรวมถึงความผิดหวังที่สิ่งเหล่านั้นอาจจะก่อให้เกิดขึ้น
แม้ว่า ผมจะรีโพสต์สิ่งเหล่านั้นในช่วงเวลาที่ยังขาดวุฒิภาวะที่จะเข้าใจถึงผลกระทบจากการกระทำของตัวเองอย่างถ่องแท้ แต่การเป็นวัยรุ่นนั้นไม่ใช่ข้อแก้ตัวอย่างแน่นอนครับ ผมขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้ทำลงไปอย่างเต็มที่
ผมรู้สึกเสียใจอย่างแท้จริงต่อการกระทำในอดีตของผม ทุกคำวิจารณ์ที่ผมได้รับถือเป็นบทเรียนที่มีค่า และผมจะใช้มันเพื่อเติบโตไปเป็นคนที่มีความรอบคอบ ให้เกียรติผู้อื่น และมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับ
ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ขอโทษและอธิบายความในใจของตัวเองครับ”