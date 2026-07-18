5 ที่เที่ยวกรุงเทพฯ สำหรับครอบครัว ไปง่าย ไม่ต้องขับรถ !

การวางแผนทริปสำหรับครอบครัวที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ สิ่งสำคัญที่สุดคือความสะดวกสบายในการเดินทาง การเลือก ที่เที่ยวกรุงเทพ ครอบครัว ที่เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าหรือเรือโดยสารโดยตรง จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการตัดปัญหาเรื่องรถติดและการหาที่จอดรถ นี่คือ 5 พิกัดที่เที่ยวกรุงเทพฯ สำหรับครอบครัวหลากสไตล์ ตอบโจทย์คนทุกวัย เที่ยวเพลินได้โดยไม่ต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนตัว
1. ไอคอนสยาม (ICONSIAM)
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีเจริญนคร) หรือเรือโดยสาร จุดเด่นอยู่ที่โซนสุขสยาม ชั้นล่าง ที่จำลองบรรยากาศตลาดน้ำและอาหารท้องถิ่นจากทั่วไทยมาไว้ในห้องแอร์ เหมาะกับผู้สูงอายุที่ชอบอาหารไทยโบราณ ส่วนเด็ก ๆ สามารถชมการแสดงน้ำพุเต้นระบำริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเย็นได้โดยไม่ต้องเดินไกล ทางเดินกว้างขวางรองรับรถเข็นทุกประเภท และมีร้านค้าร้านอาหารมากมายให้เลือกใช้บริการ
2. มิวเซียมสยาม (Museum Siam)
อีกหนึ่งที่เที่ยวกรุงเทพฯ สำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ยุคใหม่ที่เน้นนิทรรศการแบบให้ลงมือทำและเล่นเกมอินเตอร์แอคทีฟ เด็กๆ จะสนุกสนานและได้ความรู้ ส่วนผู้สูงเหินย้อนวันวานกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทย ตัวอาคารปรับปรุงให้มีทางลาดและลิฟต์สำหรับรถเข็นครบครัน เดินทางง่ายด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชย (ทางออก 1) โผล่พ้นสถานีถึงทันที
3. สวนป่าเบญจกิติ
สวนป่าใจกลางเมืองติดกับรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) และทางราบผิวเรียบสนิท เหมาะสำหรับการเข็นรถเข็นเด็กและผู้สูงอายุเพื่อรับลมชมวิวธรรมชาติ บรรยากาศเงียบสงบ แดดร่มลมตก ที่เที่ยวกรุงเทพฯ สำหรับครอบครัวที่รักธรรมชาติ สามารถมานั่งเล่นริมบึงน้ำชาร์จพลังร่วมกันได้เป็นอย่างดี หรือจะมาเดินเล่นออกกำลังกายก็ได้เช่นกัน
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
แหล่งเรียนรู้สุดคลาสสิกที่มีไฮไลต์คือห้องฉายดาวขนาดใหญ่ ให้เด็ก ๆ ตื่นตาตื่นใจไปกับการท่องอวกาศ ส่วนผู้สูงอายุก็สามารถนั่งพักผ่อนชมความสวยงามของดวงดาวบนเก้าอี้เบาะนุ่มในห้องแอร์ได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องเดินให้เหนื่อย เดินทางสะดวกโดยใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีเอกมัย (ทางออก 2) แล้วเดินต่อเพียง 200 เมตร
5. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
เปลี่ยนบรรยากาศมาซึมซับวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยากันที่วัดอรุณฯ ที่เที่ยวกรุงเทพฯ สำหรับครอบครัวที่ได้ทั้งเที่ยวและขอพรไปพร้อมกัน ตัววัดมีพื้นที่ราบกว้างขวาง สมาชิกในครอบครัวสามารถเช่าชุดไทยมาใส่ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก โดยมีพระปรางค์วัดอรุณฯ เป็นฉากหลังได้ ลมทะเลและแม่น้ำที่โกรกสบายจะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายจนเกินไป เดินทางโดยใช้ รถไฟฟ้า MRT สถานีอิสรภาพ หรือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยามาลงท่าเรือวัดอรุณฯ ได้เลย
การเลือกพิกัดที่เที่ยวกรุงเทพฯ เพื่อครอบครัว ที่เน้นการเดินทางด้วยระบบรางและเรือ ไม่เพียงแต่ช่วยตัดปัญหาเรื่องการหาที่จอดรถและรถติดออกไป แต่ยังช่วยเซฟพลังงานของทุกคนในบ้าน ให้มีรอยยิ้มและเวลาแห่งความสุขร่วมกันได้อย่างเต็มที่ในทุกวินาที