“ปอนด์ จักรกฤษณ์” เผชิญหน้า “นัยนา-ซอง ดูฮี” แจงปมร้อนเงินบริจาค 100 ล้าน ซื้อที่ดินในชื่อแม่ ให้เมียถอนเงินสมาคมกว่า 40 ล้าน

“ปอนด์ จักรกฤษณ์” เผชิญหน้า “นัยนา-ซอง ดูฮี” แจงปมร้อนเงินบริจาคร้อยล้าน ซื้อที่ดินในชื่อแม่ พร้อมเปิดปากประเด็นเมียถอนเงินสมาคมกว่า 40 ล้านบาท
รายการโหนกระแส วันที่ 17 ก.ค. 69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 เกาะติดเหตุการณ์ “ปอนด์ จักรกฤษณ์”อาสากู้ภัยชื่อดังที่ทำหน้าที่รับส่งศพฟรี แต่ถูกตั้งคำถามจากสังคมอย่างหนักว่าเป็น “นักบุญทุนชาวบ้าน”หรือไม่ มีการแฉเรื่องอมเงินบริจาค 100 ล้าน ซื้อที่ดินเป็นชื่อของแม่ ทั้งที่เรี่ยไรเงินบริจาคในนามสมาคม
งานนี้รายการมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรายการอย่างพร้อมเพรียง ตั้งแต่ ปอนด์ จักรกฤษณ์ ผู้ถูกกล่าวหา, สุขสวัสดิ์ สุขแจ่ม นายกสมาคมสายธารสะพานบุญ, ทนายณัฐพล พูลขำหรือ ทนายโอทนายความปอนด์, มานัติ อาจมังกรผอ.สมาคมสายธารสะพานบุญสาขานครพนม, คู่กรณี ซอง ดูฮี , นัยนา ผู้เสียหาย , ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ ทนายคนกลาง
คุณถูกกล่าวหาจากคุณนัยนา กรณีเรื่องไหน?
ปอนด์ : เรื่องแรกเลย เขาไม่ใช่เจ้าของที่ดินครับ
นัยนา : พี่เป็นหุ้นส่วน ที่แปลงนี้มีหุ้นทั้งหมด 5 คนค่ะ
ปอนด์ : ถ้าเป็นหุ้นส่วนเขาต้องรู้ว่ามีการคุยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ตั้งแต่ต้น
มีอะไรไม่ตรงอีก?
ปอนด์ : ให้เขาซัดผมดีกว่า เดี๋ยวผมจะไล่แจงตามเอกสาร ง่ายกว่า ไม่งั้นไม่จบแน่ครับ
นัยนา : อย่าใช้คำว่าซัดค่ะ ขั้นตอนแรก ปอนด์ทำเอกสารเช่าที่ เริ่มต้นสัญญาคือเช่าที่ดิน
สุขสวัสดิ์ : ต้องคุยกับทางสมาคมครับ เพราะปอนด์เป็นเจ้าหน้าที่
เราจะเริ่มเรื่องที่ดินก่อน ย้อนกลับไปปี 2024 ปอนด์มีโครงการจะสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ องค์โต องค์ใหญ่เลย สร้างที่ไหน?
นัยนา : ตรงแยกส้มหล่น ระยองค่ะ
ตอนนั้นมีที่ดินอยู่แปลงนึง ซึ่งคุณนัยนามีส่วนอยู่ในนั้นด้วย แล้วยังไง?
นัยนา : ทางปอนด์ติดต่อขอเช่า ซึ่งนายกสมาคมจริงๆ แล้วคือพ่อเลี้ยงของปอนด์ จะปฏิเสธว่าปอนด์ไม่ทราบเป็นไปไม่ได้นะคะ พอเริ่มสัญญาเช่าปุ๊บ ปอนด์ทำคลิปกับโอ๋ ข่าวชุมชนบ้านฉาง ว่าปอนด์ซื้อที่ดินดังกล่าวในราคา 7 ล้าน ข้อมูลถูกต้องมั้ยคะ เราคุยกันแบบเปิดอก อย่าใช้อารมณ์ หรือบิดพลิ้วข้อมูล เรามาถ่ายทอดความจริงให้เป็นที่ปรากฏ นี่คือสัญญาเช่ามียืนยันอยู่
ที่ดินกี่ไร่?
นัยนา : 365 ตารางวา เกือบ 1 ไร่
คุณให้เช่าราคาเท่าไหร่?
นัยนา : เดือนละ 1.5 หมื่น ทำสัญญาปีต่อปี ทำสัญญา 3 ปี แต่จ่ายเงินเป็นปี จากนั้นปอนด์ก็ทำคลิปที่สองกับดีเจยุงว่านำเงินบริจาคไปซื้อที่ดินดังกล่าวแล้ว เลยให้ทางเพื่อนคุยกับปอนด์ว่าในเมื่อทำสัญญาเช่า ทำไมไปทำคลิปสองคลิปว่าซื้อ ในมุมมองสำหรับพี่ เป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ เช่าก็บอกเช่า แต่ปอนด์บอกว่าขายของ ขายพระ นำเงินบริจาคมาซื้อ นี่ไม่ได้เป็นความโกรธส่วนตัว พี่เตือนในฐานะเคยสนับสนุน พี่ก็เคยโอนเงินให้ปอนด์ ทำอะไรต้องตรงไปตรงมา พูดอะไรต้องตรงไปตรงมา ทีนี้ทางหุ้นส่วนเลยเรียกคุยกับปอนด์ ปอนด์ก็ตกลงว่าจะซื้อ วางเงิน 1 ล้าน
ด้วยเหตุเขาพูดว่าจะซื้อ ก็เรียกมาคุยว่าทำแบบนี้ไม่ถูก คนจะเข้าใจผิดได้ เขาก็เลยจะซื้อเลย เท่าไหร่?
นัยนา : 8.8 ล้านค่ะ แล้วไม่ได้ใช้ชื่อสมาคมในการซื้อที่ดิน ซึ่งถ้าเอาเงินสมาคมมาซื้อที่ดิน คุณต้องซื้อที่ดินในนามสมาคม
คุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่ได้ซื้อในนามสมาคม?
นัยนา : มีสัญญาอยู่ค่ะ
ผู้ซื้อชื่อ กมลวรรณ คือใคร?
นัยนา : แม่เขาค่ะ
จะบอกว่าเป็นหลักฐานสำคัญชื่อเป็นชื่อแม่ของปอนด์ แต่เงินเป็นของ?
นัยนา : สมาคม เพราะปอนด์เป็นคนให้สัมภาษณ์เองว่าเอาเงินบริจาคมาซื้อ ฉะนั้นเงินบริจาคต้องมาในนามสมาคม แต่เหตุใดถึงใส่ชื่อแม่ เรื่องนี้พี่ไม่ได้ลงไปยุ่งดีเทลอะไรเลยเพื่อนเป็นคนดูแลทั้งหมด ทีนี้ระหว่างพี่กับปอนด์ พี่เคยโอนเงินให้เขา เห็นเขาส่งศพฟรี แต่เขาเอารูปภาพงานศพซึ่งมีโลงศพ กำลังลงจากรถ ถ่ายรูปญาติผ่านโลงศพมา ว่าญาติไม่ยอมลงมาช่วย นั่งเล่นการพนัน ซึ่งจำดีเทลไม่ได้ ในฐานะที่พี่ชอบงานจิตอาสา พี่ก็เข้าไปคอมเมนต์ว่ามันไม่สมควร มันไม่เหมาะสม ถ้าญาติไม่ลุกมา เราก็ควรลงไปเรียก ไม่สมควรเอาเขามาโพสต์แบบนี้ ในมุมมองของพี่
ข้อมูลนี้บังแจ็คเคยเปิดนะ แล้วยังไงต่อ?
นัยนา : พอพี่คอมเมนต์ไปด้วยความหวังดี เป็นห่วงจะโดน pdpa เขาก็เอาทัวร์มาลง เอาคอมเมนต์ไปแชร์ แล้วให้ทัวร์มาลง เขาไลฟ์ด่าพี่ บอกว่าจะเอารถแห่ไปหน้าบ้านพี่ ซึ่งพี่ถือว่าคุกคาม พี่เตือนด้วยความหวังดี ถ้าจิตอาสาคนอื่นๆ โดนเตือนแบบนี้ก็สมควรชี้แจง
พี่รู้ได้ไงเขาเอาเงินจากสมาคมมาจ่ายที่ดิน 1 ล้าน?
นัยนา : เราต้องเท้าความว่า ปอนด์ไม่ได้มีอาชีพ คุณพ่อทำงานโรงงานก่อน โดยพื้นฐานก็ไม่น่าจะมีเงิน คลิปที่ทำกับดีเจยุงหรือข่าวชุมชนบ้านฉาง ปอนด์พูดเองว่าเป็นเงินบริจาค
คิดว่าปอนด์ไม่มีเงิน 8 ล้านแน่ๆ แล้วจะเอาเงินจากไหนมาซื้อที่?
นัยนา : ใช่
หลังจากนั้นที่ดินแปลงนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น?
นัยนา : ตามนัด 30 เม.ย.นัดว่าจะไปจ่าย 3.8 ล้าน ก็เกิดการโยนว่าเดี๋ยวจะไปวันนั้น จะไปวันนี้ มีการผัดผ่อนเรื่อยมา รวมทั้งให้น้าไปเบิกเงินที่สัตหีบ ให้เราไปรอที่ที่ดิน แต่ทุกครั้งที่เราไป เราไม่เคยเห็นพวกเขาเลย ก็มีการตามเงินเรื่อยๆ งวดเม.ย. ไม่ได้ จนธ.ค. ต้องจ่ายงวดที่สองอีก 4 ล้าน ทางปอนด์โพสต์ว่ากูไม่ซื้อแม่xแล้ว ขึ้นราคาเป็น 11 ล้าน ซึ่งเรามีสัญญาว่า 8.8 ล้าน เราจะไปขึ้นมันก็ไม่ใช่
แล้วปอนด์พูดได้ไง?
นัยนา : นั่นสิค่ะ สัญญามันมีอยู่ ใครจะไปกล้าขึ้น 11 ล้าน ถ้าผิดยอมรับผิด พี่ยอมให้อภัย อธิบายมาตรงๆ ว่าทำไมมาถึงจุดนี้ได้
พอปอนด์โพสต์แบบนั้น ทางนี้เริ่มมีปฏิกิริยาว่าไม่ถูกต้องแล้ว เขาไม่มาตามนัดเลย ติดต่อไปมั้ย?
นัยนา : ติดต่อตลอด ทางนายกสมาคมก็ผัดไปเรื่อย
ทำไมไปเกี่ยวกับนายกสมาคม?
นัยนา : เขาเป็นพ่อเลี้ยงปอนด์ ทุกครั้งการคุยเรื่องที่ดิน เขาจะเป็นคนมาคุย เดี๋ยวจะให้น้าปอนด์ไปเบิกเงิน ให้แม่ปอนด์ไปเบิกเงินให้ ให้ไปรอที่ดิน จนธ.ค.ที่ต้องจ่ายงวดที่สอง งวดสุดท้าย ทางปอนด์ออกหนังสือยกเลิกสัญญา โพสต์ก่อนว่าเราขาย 11 ล้าน ซึ่งไม่เป็นความจริง แล้วมาออกหนังสือยกเลิกสัญญา ซึ่งในการกระทำตรงนี้เป็นการผิดสัญญาตั้งแต่เม.ย.แล้ว
เหตุผลยกเลิกสัญญา?
นัยนา : ไม่มีค่ะ เขาขอยกเลิกสัญญาเฉยๆ จำไม่ได้ค่ะ เราก็ให้ทนายทำหนังสือบอกกล่าวไป
ทำหนังสือยกเลิกสัญญาเพื่อขอเงินล้านนึงคืน แต่ทางนี้ไม่คืน เป็นค่าเสียประโยชน์?
นัยนา : ใช่ จากนั้นมีการฟ้องร้องกัน ทางเขาฟ้อง ทางเราให้ทนายยื่นโนติสไปค่ะ
เรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2024 จนตอนนี้จบหรือยัง?
นัยนา : ยังค่ะ เป็นคดีในศาลค่ะ พี่ไม่ได้ตามเรื่องนี้ ต้องเป็นเพื่อนที่เป็นคู่สัญญา
ในมุมปอนด์เป็นไง?
ปอนด์ : ที่เขาอ้างตนว่าเป็นเจ้าของที่ อันแรกเลย อยากเห็นรายชื่อเขา ต้องมีสลักหลังโฉนด เพราะที่ราคาไม่ใช่ถูก การไม่มีชื่อสลักหลังเป็นไปได้เหรอ
คุณทำสัญญากับใคร?
นัยนา : ขวัญตา
สุขสวัสดิ์ : คุณขวัญตา เขาเป็นเจ้าของที่ ณ เวลานั้นผมเป็นคนทำสัญญาในนามสมาคม ทำสัญญาเพื่อซื้อที่ดิน ตอนแรกเราทำการเช่าก่อน 3 ปี เพื่อทำท้าวเวสสุวรรณ แต่ระยะเวลาภายใน 1 ปี เราสามารถสร้างมันเสร็จเร็วมาก พอสร้างเสร็จก็เลยมีเรื่องของนายหน้ามาแล้ว
ปอนด์ : เริ่มต้นที่ผมเช่า ก่อนเริ่มสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ เรามีการคุยกับนายหน้า นายหน้าเขาบอกว่า เจ้าของที่เป็นคนใจดี เป็นคนใจบุญ ที่เขาขาย 5-6 ล้านเอง สามารถไปต่อรองกันได้อีกเยอะเลย เราก็เลยเลือกสร้างองค์ปู่เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสมาคม พอเราสร้างเสร็จ เราได้มีการคุยราคากัน แต่ด้วยที่เราคิดว่า มันอาจจะอยู่แค่ 5-6 ล้าน สามารถคุยต่อกันได้ เขาเป็นคนใจบุญนะ เผื่อเขาร่วมบุญกับเรา ด้วยความลิ้นไม่มีกระดูก 8.8 ล้าน ตกลงหลังสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณเสร็จแล้ว ตอนแรกคิดว่าเช่าเดือนละ 1.5 หมื่นเราไหว พอเราสร้างเสร็จด้วยท้าวเวสสุวรรณเอย อาคารเอย เรามีการลงทุนไปแล้วในที่แปลงนั้น นายหน้าติดต่อมาว่าเจ้าของที่สอบถามว่าจะซื้อขายกับเขามั้ย ก็ติดต่อราคากัน ทีนี้ไม่ใช่แค่ 5.5 ล้าน ราคาเริ่มต้นที่เขาเปิดมาเลยคือ 11 ล้าน
ใครเป็นคนพูด 11 ล้าน?
สุขสวัสดิ์ : มีข้อมูลในแชตครับ
คุยกับใคร?
ปอนด์ : นายหน้าครับ
ปอนด์พูดว่าราคาที่เขาขายหลังสร้างปู่ไปแล้ว 11 ล้าน ราคา 8.8 ล้านคือราคาต่อรองกันเรียบร้อยแล้ว?
ปอนด์ : ผมสร้างท้าวเวสสุวรรณไปเสร็จแล้ว ณ ตอนนั้นด้วยที่ว่าเราเชื่อใจว่า 5 ล้านอาจต่อรองได้นะ เรามีกำลังซื้อได
พูดง่ายๆ คุณอยากซื้อเขาในราคา 5 ล้าน แต่สุดท้ายมันจบที่ 8.8 ล้าน คุณเลยจำเป็นต้องซื้อเขาในราคานี้?
ปอนด์ : มัดมือด้วย เราสร้างเสร็จไปแล้ว
พี่เป็นกลางจริงๆ ถ้าเราไม่โอเคในราคา 8.8 ล้าน ปอนด์ต้องไม่ทำสัญญาในราคา 8.8 ล้าน พอปอนด์ทำสัญญาถือว่ามันบรรลุไปแล้ว?
ปอนด์ : ใช่ อันนั้นเรายอมรับครับ หนึ่งท้าวเวสสุวรรณ เราสร้างจะเสร็จอยู่แล้วครับ เรามีการคุย ต่อรองกันไปมา แล้วจบที่ 8.8 ล้าน
แล้วทำไมไม่เอา ในเมื่อจบที่ 8.8 ล้านแล้ว?
สุขสวัสดิ์ : สมาคมไม่ได้มีเงินขนาดนั้นครับ 8.8 ล้าน เราขอผ่อนชำระ 3 ปี ทางเจ้าของที่บอกว่าไม่ได้ ขอแค่ปีเดียว
นายกพูดแบบนี้เป็นประเด็นนะ เพราะเขาทำในชื่อของแม่ของปอนด์ เท่ากับนายกยอมรับแล้วนะว่าเอาเงินสมาคมมาจ่ายจริง?
สุขสวัสดิ์ : ชื่อแม่ของปอนด์ ตอนเราทำสัญญา ผมเป็นคนพูดว่าต้องทำในชื่อสมาคมนะครับ นายหน้าเขามาทำสัญญาบอกว่าไม่ได้ครับ ทางเจ้าของที่บอกว่าถ้าเป็นสมาคมการทำเรื่องการโอนจะยาก เรื่องภาษีอะไรอีก ขอให้เป็นชื่อบุคคลได้มั้ย ผมบอกว่ามันไม่ได้ ต้องเป็นชื่อสมาคม
พูดง่ายๆ ทางนี้ร้องขอเองให้ใส่ชื่อบุคคล?
สุขสวัสดิ์ : ครับ แล้วเมื่อซื้อเสร็จแล้ว ค่อยเปลี่ยนเป็นชื่อสมาคมได้
ทางคุณไปร้องเขาแบบนั้นจริงมั้ย?
นัยนา : ไม่จริงค่ะ
สุขสวัสดิ์ : ผมไม่ได้คุยกับเขา ผมคุยกับนายหน้าชื่อหมู
นัยนา : ไม่จริง
ทนายตุ๋ย : กรณีคู่สัญญาทำนิติกรรมจะเป็นสมาคมหรือใคร ค่าธรรมเนียมภาษีเท่ากัน นี่คือเรื่องแรก แต่ถ้าเกิดที่นายกพูดว่าต้องเป็นสมาคม ถ้าสมาคมไม่พร้อมในสัญญาเขียนเอาไว้ได้ว่าชื่อคุณกนกวรรณ แต่ภายหลังจะโอนเป็นสมาคม อันนี้แปลว่าไม่ได้ปรึกษานักกฎหมายมาก่อน คุยกันเอง ถ้าปรึกษานักกฎหมายต้องมีข้อความนี้ ถามทนายโอดู นี่คือการทำนิติกรรมตรงไปตรงมา
สุขสวัสดิ์ : ช่วงนั้นเราคุยกับนายหน้าตั้งแต่เริ่มแรกเลย นายหน้าที่มาเรื่องที่ดินตรงนี้ คุยว่าสัญญาจะซื้อแล้วนะ สัญญาต่อรองเหลือ 8.8 ล้าน จากตอนแรก 11 ล้าน ลดลงมาเหลือ 9 ล้าน ผมบอกว่า 9 ล้านมันไม่ไหวนะ มันเยอะไปสำหรับสมาคม เขาบอกงั้นผมออกให้ 2 แสน ในส่วนที่ผมได้ไป เหลือ 8.8 ล้านแล้วกัน แล้วขอทำสัญญาแล้วกัน เพราะมีคนมาดูหลายเจ้าแล้ว ก็เลยบอกว่างั้นทำสัญญาชื่อสมาคมเลย เขาบอกไม่ได้ เพราะมีเรื่องภาษีด้วย และโอนยาก
ประเด็นนายหน้าไม่มีสิทธิ์ สิทธิ์อยู่ที่เจ้าของ นายหน้าไม่ได้เกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ มีหน้าที่จับแพะชนแกะ ขอพูดด้วยความเป็นธรรม พูดแบบนี้กลัวว่าจะดูไม่เหมาะกับตัวนายก ซองดูฮี ชื่อนี้จริงเหรอ?
ซองดูฮี : เคยไปอยู่เกาหลีครับ 2 ปี
มีภาษาเกาหลีชื่อนี้จริงเหรอ?
ซองดูฮี : ปกติชื่อเล่นผมชื่อปั่น แต่ที่เกาหลีเวลาเรียกปั่นเขาจะเรียกเหมือนกล่อง เขาไม่เรียก เขาเลยตั้งให้เป็นซองดูฮี
ทนายตุ๋ย : มันแปลว่าอะไร
ซองดูฮี : คนเกาหลีลงฮีเยอะมากครับ สังเกตลงฮีเยอะ ไม่มีคำแปล ตรงศัพท์เลยครับ
คุยกันต่อ ทางนี้บอกนายหน้าเป็นคนประสาน ให้ใช้ชื่อบุคคล ทางนี้บอกไม่มี ไม่เกี่ยวกับฉัน เวลาคุณทำ คุณไม่ได้บอกทางนี้นี่หว่า มันเลยเป็นประเด็นตรงนี้ เขาเลยตั้งคำถามขึ้นได้ว่าคุณใส่ชื่อบุคคล แต่เงินเป็นเงินของสมาคม แล้วตอนนี้มีคดีความกันมั้ย?
ปอนด์ : ไม่มีคดีความ ไม่ได้ไปฟ้อง
เงิน 1 ล้านล่ะ?
สุขสวัสดิ์ : ไม่ได้เอาคืนครับ เพราะเราไม่อยากมีประเด็น ยอมเสียเงิน 1 ล้าน ค่าขาดประโยชน์อีก 6 เดือน เดือนละ 7.6 หมื่นที่ทางเจ้าของที่เรียกที่เราขอผ่อน 3 งวด ให้ชำระปีเดียว 3 งวด แต่งวดแรก เม.ย. เราไม่มีเงินไปจ่าย เขาเลยขอค่าขาดประโยชน์ 7.6 หมื่น ทำไงได้ เราจำเป็นต้องจ่าย เพราะสมาคมยังอยู่ เราก็กัดฟันว่าปีนึงต้องซื้อให้ได้ ถ้าซื้อไม่ได้เราก็จำใจต้องออกแล้ว จนเราจ่ายมา 6 เดือน
ทนายตุ๋ย : ผมมองว่าคุณมีสัญญา 2 ฉบับ ฉบับนึงเป็นสัญญาเช่า ยังมีระยะเวลาเช่าอยู่ อีกฉบับคุณซื้อ ซึ่งคุณซื้อไม่ไหว ยอมให้ยึดเงินมัดจำ สัญญาเช่าก็ยังเดินอยู่ปกติ
สุขสวัสดิ์ : ใช่ครับ
ทนายตุ๋ย : เงินมัดจำยึดไปแล้วก็น่าจะจบ สัญญาเช่าก็ไปต่อปกติ ก็เลยมองว่าไม่น่ามีอะไรไปกดดัน หรือเรียกค่าขาดประโยชน์อะไรได้ มองในแง่สัญญาที่แยกกันนะครับ
อีกประเด็น จะเตือนไว้ เรื่องนี้คุณบอก 1 ล้านให้ไปเลย ไม่เอาคืนแล้ว คุณบอกเป็นเงินสมาคม ต่อไปถ้ามีผู้บริจาค เขาบริจาคเพื่อที่จะให้ซื้อที่ดินแปลงนี้ให้สมาคม แล้วสมาคมเอาเงินล้านนึงไปให้เขาเลย เป็นเงินจากสมาคม แต่จดชื่อแม่ของคุณ คุณกังวลใจมั้ยว่าบุคคลที่เขาบริจาคเหล่านั้นเขาจะย้อนกลับมาฟ้องคุณว่าผิดวัตถุประสงค์ มันเป็นกฎหมายนะ?
ปอนด์ : ตรงนี้สามารถแจงกันได้ตรงนี้ ว่าพอเราซื้อที่ดินตรงนี้ไม่ได้ เราไปซื้ออีกที่ เราใช้เป็นชื่อสมาคมทันที เมื่อเราจะซื้อเสร็จครับ
แต่เงินล้านนึงที่ให้เขาไป ต้องมีที่มาที่ไป เพราะเป็นเงินของประชาชนที่เขาบริจาคมา ถ้าพี่บริจาคแล้วปอนด์บอกว่าล้านนึงจ่ายหนี้ไปแล้ว ไม่มีปัญหา ล้านนึงไม่เอาคืนหรอก กูผิดเอง ไม่ใช่ว่าพี่จะโอเคนะ เอาเงินไปให้คนๆ นึงได้ไง แล้วไม่ใช่ชื่อสมาคมด้วย ตรงนี้ปอนด์ก็ต้องตอบให้ได้ มันมีข้อกฎหมาย ตรงนี้จะแก้ไขยังไง?
สุขสวัสดิ์ : เงินล้านอยู่ในสัญญาว่าถ้าซื้อไม่สำเร็จเขาจะริบเงินมัดจำตรงนั้น ตอนนี้เราซื้อไม่สำเร็จ แต่ถ้าเราจะเอาเงิน 1 ล้านบาทคืน เราต้องฟ้องร้องไป ซึ่งโนติสที่ยื่นไปครั้งแรก เราขอเงินมัดจำคืน 1 ล้านบาท แต่ก็มีโนติสกลับมาจากเขาอีก ให้ย้ายออกภายใน 3 เดือน รื้อสมาคม ท้าวเวสสุวรรณออกให้หมด แล้วท้าวเวสสุวรรณองค์อย่างใหญ่ สมาคมอีก เราเพิ่งสร้างเสร็จ ก็หมดเลยเป็นศูนย์เลย เราก็ไม่มีที่ดินที่จะไปที่ไหนแล้ว
ทนายตุ๋ย : จริงๆ นายกตอบไม่ตรงคำถามพี่หนุ่ม พี่หนุ่มถามว่า 1 ล้านเป็นของสมาคมเอาไปซื้อที่ดินตามวัตถุประสงค์ของสมาคม แล้วปล่อยให้ถูกยึดจะตอบคำถามคนบริจาคยังไง
ใช่ เพราะมีกฎหมาย ทนายความมองยังไง วันนี้อาจยังไม่ปรากฏบุคคลนั้นๆ แต่พอออกรายการแบบนี้ คนดูรู้ทาง ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ได้ใส่ชื่อสมาคม ใส่ชื่อแม่ปอนด์ จะทำยังไง?
ทนายโอ : จริงๆ ต้องดูว่าในสัญญาจะซื้อจะขายเราระบุกันว่าอย่างไรบ้าง ให้ริบทั้งหมดเลยหรือบางส่วน
สุขสวัสดิ์ : เขาให้ริบหมดเลย
ทนายตุ๋ย : ถ้าเป็นผมจะแก้ปัญหานะ ตกลงกับเขาใหม่ว่าคุณผิดสัญญาจริง ตัวเลขล้านนึงอย่าปรับได้มั้ย หรือให้เป็นค่าชดเชยบางส่วนแล้วตกลงจะซื้อในราคาเดิม แล้วขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระ แล้วตอนคุณโอนให้ใส่ชื่อสมาคม นี่คือทางแก้จะได้ไม่มีข้อครหาแต่คุณต้องคุยกับพี่เขาให้รู้เรื่องจาก 1 ล้านบาทนี้
อันนี้ซีเรียสเลย มันเห็นๆ เลย สัญญามันมี นายกดันพูดเองอีกเมื่อกี้ว่าเป็นเงินสมาคม อันนี้คุณต้องแก้ ผมไม่รู้หรอกหลังจากนี้ มันจะมีหรือไม่มี เพราะผมไม่ได้บริจาค ต้องไปภาวนากันเองว่าจะมีหรือเปล่า เรื่องที่ดินไม่จบแค่นี้ มันลามถึงคุณไปตรวจสอบอะไรกัน?
นัยนา : ตอนนั้นพอปอนด์ไลฟ์ด่าโพสต์ด่าพี่เยอะๆ มีคนเข้ามาให้ข้อมูล พี่ก็เข้าไปตรวจสอบสถานการณ์จดทะเบียนสมาคม ปรากฏว่าปอนด์ไม่ได้มีชื่อในสมาคม ฉะนั้นแล้วมาไลฟ์เปิดเพจรับบริจาค ทั้งในนามสมาคม เข้าบัญชีสมาคม ในนามสมาคม แต่แปะบัญชีตัวเอง อันนี้ผิดนะคะ เพราะไม่มีชื่อเป็นคณะกรรมการ ผิดมาตรา 102 วรรค 2 และ วรรค 4 ซึ่งพี่เดินหน้าเลย เพราะความก้าวร้าว เอาทัวร์ไปลง เอาคนไปแขวน คุณไม่ได้มีจิตสาธารณะ คุณไม่มีความเคารพผู้ใหญ่ ไม่มีความเคารพคนที่เคยบริจาคเงินให้คุณ
พี่ทำอะไรบ้าง?
นัยนา : พี่ก็วิ่งเข้าหาปกครองว่าทำไมปล่อยให้คนไม่มีชื่อในสมาคมมาเปิดรับบริจาคทุกวัน ทุกวันในเพจ ทำไมปอนด์ถึงไม่มีชื่อในสมาคม ปอนด์ตอบเรื่องจริง
ปอนด์ : ผมติดเรื่องทหาร ประมาณ 2 ปี เราหนีราชการครับ ผมกลับไปรับทราบตามกระบวนการตามกฎหมาย กลับเข้าไปติดคุกตามปกติของผม จนได้ออกมาครับ
ผมเคยติดต่อคุณออกรายการ?
ปอนด์ : ใช่ วันนั้นผมแจ้งทางกรมแล้วว่าเราจะกลับไปรับโทษของเรา มันจะได้จบสักที
วันนั้นคุณไม่ได้มาออกรายการ เพราะคุณบอกจะไปเข้าค่ายไปรับผิดชอบ แล้วเกี่ยวอะไรกับไม่มีชื่อในสมาคม?
ปอนด์ : หนึ่งเลยเราหนีราชการมา เราจะไปเซ็นเอกสาร บัตรประชาชน ไปเข้ารพ. อะไรพวกนี้ครับ เราจะไม่สามารถทำได้
ทนายโอ : เราหนีทหาร เราจะไปเปิดเผยชื่อไม่ได้ ทำธุรกรรมไม่ได้
พอมีชนักติดหลังเลยไม่มีชื่อในสมาคม เพราะมันดูไม่สง่างาม เลยไม่ใส่ชื่อเข้าไป แล้วคุณไปเรียกรับเงินทำไม ไม่มีชื่อ นี่คือคำถาม?
ปอนด์ : ต้องให้เขาเอาออกมาดูว่าตรงไหนที่ผมเรียกรับเงิน
นัยนา : เขาโพสต์หน้าเฟซฯ เองค่ะ
ปอนด์ : ขอหลักฐานด้วย ไม่ใช่เอาปีที่ผมยังไม่สร้างสมาคมมาบอกว่าผมเปิดรับบัญชีส่วนตัว ไม่ถูกต้อง
นัยนา : คุณเปิดสมาคมปีอะไรคะ
ปอนด์ : ผมโพสต์รับบริจาควันอะไร ปีไหน
นัยนา : คุณเปิดสมาคมเดือนก.ค.
ปอนด์ : เอาให้ดี
นัยนา : แต่ก.ย. คุณยังเปิดรับบัญชีในนามส่วนบุคคลอยู่เลย คุณเปิดปี 63 แล้วคุณเปิดรับบริจาคส่วนตัวในเดือนก.ย.
ปอนด์ต้องการหลักฐานว่าเขาเรียกรับเงินบริจาคตอนไหน
เดือนพ.ย. 2020 หกปีก่อน ปี 63?
นัยนา : คุณเปิดสมาคมก.ค.
ชื่อบัญชีคือคุณ 20 ส.ค. ปี 2021 อันนี้คือสิ่งที่คุณนัยนาตั้งคำถาม?
สุขสวัสดิ์ : น่าจะเป็นช่วงโควิด หรือช่วงไหน บัญชีนี้เป็นบัญชีสะสมทรัพย์ เวลาคนโอนเข้าไปเยอะๆ
ปอนด์ : ไม่ใช่ๆ ในตอนนั้นน่าจะใช้บัญชีส่วนตัว เราจะจัดซื้ออะไรสักอย่างที่เป็นการเร่งด่วน เราเลยไม่สามารถใช้ชื่อบัญชีสมาคม เราอยู่ต่างจังหวัด เลยไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เลยให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวก่อน แต่สุดท้าย บัญชีนี้ถูกปิดไปแล้ว พร้อมสอบบัญชีไปเรียบร้อยแล้วครับ ยอดเข้าเท่าไหร่ เราต้องนำไปชี้แจง บัญชีสมาคมกับบัญชีส่วนตัวของผมจะถูกส่งสอบทั้งหมดครับ
ทนายตุ๋ย : จริงๆ สมาคมเป็นนิติบุคคล ส่งงบเฉยๆ เป็นเอกสารภายในของสมาคมที่ทำเองมันมีรับจ่าย ตรงนั้นแหละที่ต้องชี้แจง กรณีคุณทำแบบนี้ ควรต้องขออนุญาตตามพรบ.เรี่ยไรด้วยจะได้ไม่มีข้อครหา แต่เชื่อว่าไม่ค่อยได้ทำ พี่เขาเลยตั้งข้อสงสัย
200 กว่าล้านมีอยู่จริงมั้ย?
ปอนด์ : ไม่จริงครับ
เงินบริจาคทั้งหมดมีเท่าไหร่?
สุขสวัสดิ์ : ระยะเวลาที่เปิดสมาคม ไม่ถึง 100 ล้าน มีประมาณ 80-90 ล้าน ตัวเลขที่ 200 กว่าล้านตกใจว่ามายังไง
ใครเป็นคนเบิกจ่ายได้?
สุขสวัสดิ์ : มีนายกสมาคม คือผมครับ มีเหรัญญิก คือภรรยาปอนด์ และฉัตรชัย เป็นเลขานุการ 2 ใน 3 เซ็นเบิกได้ ใครก็ได้ใน 3 คนนี้
ถ้า 2 คนไปเซ็นเบิกได้เลย เวลาเบิก เบิกไปทำอะไร?
สุขสวัสดิ์ : มีค่าใช้จ่ายสมาคม ค่าสิ้นเปลือง ส่งศพฟรีทั่วประเทศไทย มีอุปกรณ์สิ้นเปลืองหลายอย่าง พวกน้ำมัน
ปอนด์ : จัดซื้อโลงศพเอยอะไรเอย
ที่มีข่าวลือ ที่เพจทุกๆ เพจลง คุณให้เมียคุณไปถอนเงินทีละ 3 หมื่นเป็นพันกว่าครั้ง จริงมั้ย?
สุขสวัสดิ์ : ปอนด์ไม่มีอำนาจไปสั่ง นอกจากว่าทางสมาคมสั่งให้ไปถอน
3 หมื่นบาท ถอนไป 1,433 ครั้ง จริงมั้ย?
ปอนด์ : จริงครับ
สมาคมปิดเมื่อไหร่?
สุขสวัสดิ์ : 25 ธ.ค. 2567 ครับ
แต่ยังมีเงินเข้าบัญชีนี้อยู่?
ปอนด์ : ครับ
เขาเรียกรับเงินจริง จากนั้นยังไง?
นัยนา : ปกครองจังหวัดก็เดินหน้าตรวจสอบสมาคมไปที่ตั้งสมาคม ไปตรวจสอบเอกสารทั้งหมด จากนั้นทางสมาคมไปยื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ปกครอง ซึ่งไปทำหนังสือแต่งตั้งให้ปอนด์เป็นประชาสัมพันธ์สมาคม ซึ่งวันที่ปกครองไปตรวจเอกสาร มันไม่มีข้อมูลตัวนี้ แต่ทำขึ้นมาใหม่แล้วยื่นปกครองจังหวัด เลยเป็นที่มาของการปิดสมาคม ฉะนั้นการที่ปอนด์ไปบิดเบือนข้อเท็จจริงโพสต์ลงโซเชียลว่าป้าแกล้ง มันไม่ใช่ มันผิดด้วยหลักฐานเอกสาร และหลักฐานความเป็นจริงทั้งหมดค่ะ
มุมนี้จะชี้แจงยังไง วันนี้ข้อเท็จจริงที่เขาแชร์มาโลกโซเชียล เงิน 200 ล้านจริงมั้ย?
ปอนด์ : ไม่เป็นความจริงครับ อยากรู้เอามาจากไหนเหมือนกัน
นัยนา : พี่ให้ทางจังหวัดมีคำสั่งให้ตร.ตรวจสอบนะคะ
ปอนด์ : แล้วเอายอดมาจากไหน 200 กว่าล้าน
นัยนา : แล้วพี่เป็นคนโพสต์มั้ยคะ
ปอนด์ : พี่ออกลูกให้คนนั้นไปไซโคคนนั้น ให้คนนั้นไปลงโพสต์ เพื่อที่ให้เป็นประเด็น ให้ได้เป็นเรื่องราว ให้ได้มารายการ ผมโดนแบบนี้เยอะมาก ถ้าพี่คิดดักับผมจริง พี่ทำเอกสารเท็จหลายๆ อย่างผมทำไม นำลูกน้องไปแจ้งความเท็จผมทำไม
นัยนา : ลูกน้องคนไหนแจ้งความเท็จ
ปอนด์ : เขานำลูกน้องเขาไปแจ้งความเท็จเพื่อใช้เบิกหน้าบัลลังก์ศาล
นายออมสิน อายุ 47 ปี อาชีพรับจ้าง แจ้งความในข้อหาฉ้อโกง บัดนี้ผู้แจ้งได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วว่าไม่เป็นความจริง เป็นความเข้าใจผิดของผู้แจ้ง ซึ่งได้รับการไหว้วานจากคุณนัยนา ผู้แจ้งขับรถตู้ให้กับบุคคลดังกล่าว พูดง่ายๆ ในนี้ออมสินแจ้งความฉ้อโกงแล้วจากนั้นไปถอน ลงบันทึกว่าคนให้แจ้งความคือพี่นัยนา?
นัยนา : ออมสิน ได้แสดงหลักฐานโอนเงินเข้าสมาคมจำนวน 100 บาท วันที่ปอนด์ไปขอให้เขาถอนแจ้งความ ปอนด์บอกว่าจะใช้เอกสารตัวนี้ในชั้นศาล ฟ้องผู้ว่าฯ ออกคำสั่งไม่ชอบ ตอนนั้นออมสินกำลังลงสมัครสท.
ปอนด์ : โทรได้เลยนะครับ
นัยนา : โทรได้เลยค่ะ โทรหาสารวัตรคิวก็ได้ เพราะสารวัตรคิวบอกว่าปอนด์เป็นคนขอร้องให้ออมสินถอน หลังจากนั้นออมสินมาหาว่าปอนด์ให้ถอน ก็เลยถามว่าสลิปโอนเงินยังอยู่มั้ย อยู่ ก็ให้เอาสลิปโอนเงินให้ผกก.สภ.บ้านฉาง แสดงว่าเขาใช้แจ้งความจริง แต่ปอนด์อยากใช้เอกสารตัวนี้ในชั้นศาลแต่พอเขาถอนแจ้งความให้ปุ๊บ ปอนด์แจ้งความกลับเขาเลย อันนี้เรื่องจริงมั้ยคะ
ปอนด์ : อ้าว ก็แจ้งความผมฉ้อโกง ผมจะไม่แจ้งความกลับได้ไงครับ
นัยนา : คุณหลอกให้เขาถอนแจ้งความ
สุขสวัสดิ์ : ไม่ได้ขอเขาหรอก ตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์ สารวัตรร้อยเวรบอกว่าแล้วแต่ทางคุณออมสิน จะยังไงก็แล้วแต่คุณ เราไม่ได้ระบุนะว่าจะทำยังไง ออมสินบอกผมขอระบุชื่อด้วย เขาไหว้วานผมมา ผมไม่รู้จริงๆ
ปอนด์ : ตัวเขาให้การกับตร.เอง ผมไม่ได้ไปบังคับ และผมคงไปบังคับใครไม่ได้
ปอนด์บอกว่าออมสินกล่าวหาพี่นัยนา ว่าเป็นคนให้ไปแจ้งความปอนด์ จริงหรือไม่จริง?
นัยนา : ไม่จริง ออมสินเป็นลูกน้องจริง แต่พอมีเรื่องปอนด์ ออมสินบอกว่าผมบริจาคให้มันด้วยนะเจ๊ ถ้าคุณบริจาค แล้วเขาเอาเงินไปใช้ผิด คุณก็ต้องไปแจ้งความ แต่หลังจากนั้นเขาไปลงสมัครสท. ทางปอนด์บอกให้เขาถอนแจ้งความ เขาจะเอาใบแจ้งความไปใช้ในศาลปกครอง ที่ฟ้องผู้ว่าฯ ออมสินก็มาถอนให้ ซึ่งพี่บอกอ้าว แล้วทำไมไม่แสดงหลักฐานการโอนเงินไปเพราะมีสลิปอยู่ พี่เลยพาออมสินไปหาผกก. เพราะปอนด์แจ้งความกลับเขา ว่าแจ้งความเท็จ ซึ่งมองตรงไปตรงมา คุณให้เขาถอนแจ้งความ แต่คุณไปแจ้งความกลับเขา คุณทำแบบนี้ก็ไม่ถูกต้อง
สุขสวัสดิ์ : วันนั้นออมสินถอนแจ้งความต่อหน้าร้อยเวรแล้ว ปอนด์บอกถอนแล้วแต่ก็ต้องดำเนินคดีนะครับ คุณไปชี้แจงในชั้นศาลเอา เขาถอนแจ้งความเอง เขาบอกเขาไม่เกี่ยว
นัยนา : ไม่จริง คุณให้เขาถอนแจ้งความ
สุขสวัสดิ์ : โทรเลยครับ
นัยนา : โทรสิคะ
ปอนด์ : ลูกน้องคุณ คุณก็โทรเลย ต่อหน้าตร.จะไปบังคับได้ยังไง คุณรู้จักตร.ไม่ใช่เหรอ ตร.ของคุณทั้งนั้นไม่ใช่เหรอ
นัยนา : ปอนด์ว่าพูดว่าตร.ของพี่ทั้งนั้น เพราะพี่เป็นเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ปอนด์ : ผมโดนกรณีเดียวกันเลย ที่สภ.ห้วยโป่ง ลากคนไป 7 คน ไปแจ้งความผมฉ้อโกงแล้วเหมือนกันเขาถอนแจ้งความให้ผม
เขาแจ้งความเพราะเขาบริจาคแต่คุณใช้ผิดวัตถุประสงค์?
นัยนา : ถูกต้องค่ะ
ประเด็นถัดมา มีการพูดกันว่าคุณเอง ให้ภรรยาไปถอนเงิน ครั้งละ 3 หมื่น พันกว่าครั้ง คุณบอกว่าจริง ถอนไปทำอะไรบ้าง?
ปอนด์ : จริงในที่นี้ คือสมาคมมีข้อบังคับถอนเงินครั้งละ 3 หมื่น ในข้อบังคับของสมาคมของผมเลย
สุขสวัสดิ์ : มันระบุไว้เลยครับ เบิกถอนครั้งละไม่เกิน 3 หมื่นบาท
“ออมสิน” อยู่ในสาย ตกลงเรื่องราวเป็นไง อยากให้พูดข้อเท็จจริง อย่าบิดเบือน อาจผิดในมุมกฎหมายด้วยนะ?
ออมสิน : ครับ ทีแรกผมเห็นคุณปอนด์ลงรับบริจาค ผมก็ไปทำบุญบริจาค ที่ผมไปแจ้งความพอมันมีข่าวกรณีที่ว่าเอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัว ผมว่ามันไม่ถูกต้อง
คุณรู้ได้ไงเขาเอาไปใช้ส่วนตัว?
ออมสิน : ผมดูจากเฟซบุ๊กที่เขามีลงกันนี่แหละครับ
คุณไปแจ้งความ แล้วยังไงต่อ?
ออมสิน : ผมก็ปล่อยไปเลยครับ แจ้งความฉ้อโกง มันไม่ถูกต้องเอาเงินไปใช้ จากนั้นผมก็เงียบไปเลย จนเมื่อสักปีสองปี เหมือนมีติดต่อไปคุยกับเขา เขาก็พาผมมาโรงพัก มาคุยกันที่โรงพัก เขาก็ให้ผมถอนแจ้งความ ผมบอกโอเคได้ เพราะผมไม่อยากมีปัญหา ตอนนั้นผมกำลังจะลงสท. ถอนก็ถอนแจ้งความ พอผมถอนเสร็จเขาแจ้งความผมต่อเลย
คุณถอนให้เขา เพราะเขามาขอ คุณถอนไว้มีการระบุว่าคุณถูกไหว้วานจากคุณนัยนา ซึ่งคุณขับรถตู้ให้เขา เหมือนคุณนัยนาเป็นคนให้ไปแจ้ง?
ออมสิน : ผมก็คุยกับคุณนัยนานี่แหละ ว่าทำไม่ถูกต้องนะ อย่างนี้มันไม่ใช่ ผมก็เลยคิดว่าเงินเราบริจาคทำบุญไงครับ จริงๆ เอาเงินไปใช้อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง
ทนายตุ๋ย : ข้อความที่ว่าถูกไหว้วาน เอาจริงๆ คุณเสียหายจริงหรือถูกไหว้วาน
นัยนา : บริจาคจริงมั้ย
ออมสิน : บริจาคจริงครับ
ทนายตุ๋ย : แล้วทำไมลงข้อความนี้ล่ะครับ
ออมสิน : วันนั้นคุณปอนด์โทรคุยกับผม แล้วผมก็ไปคุยกับเขาที่สมาคมที่ใหม่ เขาชวนผม ทนาย มาที่โรงพัก มาคุยกัน ผมก็เลยถ้าอย่างนั้น กับทีมที่จะลงนายกฯ เขาสนิทกัน ก็ไม่อยากให้มีปัญหา กลัวมีปัญหาถ้าผมลงสท. เขาบอกถ้าแจ้งความเขา เขาจะฟ้องกลับนะ ทนายเขาก็พูดอย่างนี้ครับ
คำว่าไหว้วาน ผู้แจ้งคือคุณถูกไหว้วานจากนัยนา ตกลงไหว้วาน นัยนาไหว้วานให้คุณไปแจ้ง หรือคุณเสียหายเองจริงๆ?ฃ
ออมสิน : ผมเสียหายจริงๆ
แล้วทำไมไปลงว่าไหว้วาน?
ออมสิน : ผมบอกตามตรง ผมก็จำไม่ได้แล้ว ว่าผมลงว่ายังไง แต่ผมได้บริจาคจริง ผมจำไม่ได้แล้วว่าผมลงอะไรไว้
มีคนบอกให้คุณลงแบบนี้หรือเปล่า?
ออมสิน : ไม่มีครับ
คำว่าไหว้วาน คือขอร้องให้แจ้งความแทนหน่อย มีมั้ย?
ออมสิน : ไม่มีครับ ผมบอกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเจ๊ เจ๊บอกว่าก็แล้วแต่ ถ้าไม่ถูกต้องเอ็งจะแจ้งความหรือไม่แจ้งความก็เรื่องของเอ็ง
ถ้าคุณยืนยันว่าจำไม่ได้ แล้วคุณไปลงแบบนี้ งานจะไปลงที่นัยนา เพราะทางนี้จะเอาคำพูดคำนี้คำเดียวเลย ไปฟ้องร้องนัยนาได้ว่ากลั่นแกล้งเขา ไปไหว้วานให้คุณไปแจ้งความ แล้วกลายเป็นแจ้งความเท็จ?
ออมสิน : มันนานแล้ว ผมจำไม่ได้แล้ว
ทนายตุ๋ย : งั้นพี่นัยนาใช้สิทธิ์ฟ้องหมิ่นประมาทคุณได้
นัยนา : ไม่ฟ้องหรอกค่ะ
ปอนด์ : มันไม่ได้จบแค่นี้ เอกสารใบนี้ถูกใช้บนหน้าบัลลังก์ศาล ขณะที่ผมมีคดีความกันอยู่ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจศาลเหมือนจำหน่ายคดีออก ศาลอาญาที่ระยองครับ
สุขสวัสดิ์ : ระหว่างพิจารณาคดีต่อหน้าบัลลังก์ ทางคุณนัยนาบอกว่าปอนด์มีคดีฉ้อโกงอยู่นะ ที่สภ.บ้านฉางให้ไปตรวจสอบดู เราก็ไม่เข้าใจว่าเรามีคดีฉ้อโกงได้ยังไง พอตรวจสอบดู เจอนายออมสินแจ้งความฉ้อโกง ก็ไปดูว่าออมสินคือใคร แล้วได้เจอตัวเขา ที่เขาบอกไปที่สมาคมเขาไปจริง แต่เราบอกว่าเราไม่คุย ไปที่โรงพักเลย ไปคุยต่อหน้าตร.เลย
ปอนด์ : ผมไม่ได้ติดต่อเขานะ เขาติดต่อหาผมโดยผ่านผู้ใหญ่ กำนันสมทรง ที่เขาโทรขอความช่วยเหลือให้โทรหาผมให้หน่อย ผมอย่าฟ้องเขานะ เขาจะลงการเมือง
นัยนา : โทรหาสารวัตรคิวดีกว่า
ปอนด์ : เอาทีละอย่าง ห้วยโป่งเขาก็ถอนแจ้งความให้ผม มีหลายอย่างมากเลย เดี๋ยวเปิดให้ทีละแผลเลย
กรณีไหว้วานไม่ไหว้วาน ขอไว้ตรงนี้ก่อน สุดท้ายคุณมีการแจ้งความเขาแล้ว ก็ว่ากันไปเลย แต่เรื่องเงินที่คุณต้องชี้แจงเป็นเมนหลัก เอาตรงนี้ก่อน ตกลงคุณให้เมียไปเบิกเงิน 3 หมื่นกว่าบาท เจอหรือยัง ที่สมาคมมีนโยบายให้ถอนทีละ 3 หมื่น?
สุขสวัสดิ์ : ข้อบังคับไม่ได้ติดมา
ตกลงโดยใคร?
สุขสวัสดิ์ : นายกสมาคม ซึ่งก็คือผม
คุณกำหนดให้ถอนครั้งละ 3 หมื่น?
สุขสวัสดิ์ : ครับผม
ทนายตุ๋ย : จดทะเบียนเรียบร้อย ได้รับอนุญาตการจดทะเบียน มีข้อบังคับนี้แนบอยู่ในสารบบ ข้อบังคับนี้เอาไปยื่นกับธนาคารว่าเป็นไปตามนี้ ถอนได้ครั้งละไม่เกิน 3 หมื่น
สุขสวัสดิ์ : ใช่ครับผม
ทนายตุ๋ย : แต่มัน 23 ล้านเลยนะ
ปอนด์ : ผมก็อยากรู้เขาเอาข้อมูลมาจากไหน เป็นการแต่งเติมหรือเปล่า
ทนายตุ๋ย : เมื่อกี้ปอนด์รับพี่หนุ่มไปว่าจริง
ปอนด์ : จริงคือครั้งละ 3 หมื่นครับ แต่พันกว่าครั้งไม่ใช่
มีหลักฐานมั้ย?
ปอนด์ : นี่ปงด. ที่สมาคมต้องยื่นกับกรมสรรพากรต่างๆ ของแต่ละปี พี่ดูได้เลยว่าสมาคมมียอดเท่าไหร่
ที่ถอนออกล่ะ?
ทนายตุ๋ย : จริงๆ แล้วงบการเงินคุณทำส่วนนึง แต่บัญชีภายใน เงินเข้าเท่าไหร่ เสียภาษีมั้ย เงินถอนออกไปเป็นค่าใช้จ่าย พวกนี้เป็นบัญชีภายในที่คุณต้องเอามาประกบ งบก็ส่วนนึง ตรงนั้นผมไม่ได้กล่าวหา คุณส่งนักบัญชีครบหรือเปล่าผมไม่รู้ ต้องมีหลักฐานแนบว่าคุณโอนไปให้ใคร มีตัวตนจริง
คุณให้เมียไปถอนออกมา เอาไปทำอะไร?
ปอนด์ : บัญชีสมาคม อย่างเวลาลูกข่ายเบิกเงินค่าเคส เขาเบิก 3 พัน เราตั้งโอน 3 พัน วันนึงมี 10 เคส ผมไม่สามารถตั้งโอนแบบนั้นได้ เราเลยเลือกบัญชีใดบัญชีนึงเพื่อต้องส่งสอบบัญชีพร้อมกับบัญชีสมาคมเพื่อให้อ้างอิงเท่าๆ กัน ว่าบัญชีถอนจากสมาคม โยกมาใส่บัญชีนี้นะ เพื่อให้มีแอปฯ ธนาคารโอนให้ลูกข่าย เบิกตรงนี้ ใช้จ่ายตรงนี้
เงินที่เมียคุณถอนออกมา ในแต่ละวัน โอนไปที่ไหน?
ปอนด์ : โอนเข้าบัญชีลูกข่าย ไม่ว่าจ้ะเติมน้ำมันไปส่งศพ ค่าซ่อมรถ จัดซื้อโลงศพเอย
เมียคุณได้รับอนุญาตจากทางนายกร่วมกันเป็นเหรัญญิก มีจดชื่ออยู่ในสมาคม สองคนลงชื่อ ไปเบิกเงินออกมาครั้งละ 3 หมื่น สูงสุด 1 ล้านก็มี ถอนออกมาปุ๊บ เงินก้อนนี้มีการกระจายต่อโดยส่งให้ทางอาสาสมัครลูกข่ายเพื่อจ่ายค่าน้ำมันไปซื้อโลง แล้วโอนทางไหน?
ปอนด์ : โอนทางแอปฯ ธนาคารเลยครับ เราไม่สามารถเอาบัญชีสมาคมโอนได้เพราะมันไม่มีแอปฯ ธนาคาร
ถอนเป็นเงินสด แล้วโอนให้เขาเหรอ?
ปอนด์ : เอาเข้าบัญชีกลาง คือบัญชีเหรัญญิก
คือบัญชีเมียคุณ พูดง่ายๆ เอาเงินสดออกมาจากบัญชีสมาคม แล้วเข้าบัญชีเมียคุณ ให้เมียคุณไปกระจาย?
ปอนด์ : กระจายโดยพนักงานอีกนะครับ เคสนี้เบิกเท่าไหร่ เราจะทำเนียบบอกทั้งหมด เจ้าหน้าที่เบิกเท่าไหร่ เรามีข้อมูลทั้งหมด เบอร์โทรญาติ
พวกนี้เขาออดิดได้หมด?
ทนายตุ๋ย : อันนี้พูดกลางๆ แบบคนนอก ทำขึ้นเองก็ได้ แต่วิธีตรวจสอบ ต้องเอาบิลมาประกบ แล้วถึงทำตารางสรุป ถ้าไม่มีหลักฐานแล้วทำขึ้นมา มันเชื่ออะไรไม่ได้เลย มันต้องสอดคล้องงบดุล งบการเงินที่คุณส่งด้วย
ปอนด์ : ที่ผมนำมาหนึ่งเลยคือ ผมโดนกล่าวหาว่าเราส่งศพฟรีไม่จริง ผมเลยเอามาให้ดูว่าผมมีเบอร์ญาติทั้งหมดนะ สามารถจิ้มโทรได้เลย ในระบบการทำงาน มีบอกว่าเจ้าหน้าที่เบิกเท่าไหร่ มีเงินทอนกลับมาหรือเปล่า มีญาติทำบุญกลับมาหรือเปล่า เบอร์ญาติเบอร์อะไร ผู้เสียชีวิตคืออะไร ผมมีข้อมูลทั้งหมด ส่วนของพี่ทนายแจ้งว่าต้องมีแม็กบิลน้ำมัน บิลเซเว่น ที่ออกจากเซเว่นไม่สามารถใช้ได้ด้วย คุณต้องถ่ายเอกสารอีกครั้ง เพราะบิลเซเว่นอยู่ไม่นาน
ทนายตุ๋ย : นี่คือสิ่งที่ปอนด์สามารถชี้แจงได้ มันต้องเป็นแบบนี้ แต่ถ้าคุณทำตารางมาแบบนี้ โอเคล่ะ ทำตารางมาดูว่ามีหลักฐาน แต่ภายในต้องมีหลักฐานรับจ่าย ยืนยันตัวตน
ปอนด์ : ใช่ครับ มีเก็บไว้หมด
ฉะนั้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็ไปกระทบยอดได้?
ปอนด์ : ส่วนเงินเข้าออกเท่าไหร่ ผมก็ต้องแจงกับสรรพากร เพื่อเอาบัญชียื่นสอบ มีหลักฐานจ่ายภาษี มีภงด.55 มีทั้งหมดครับ
นัยนา : แล้วกรณีที่เข้าบัญชีปอนด์โดยตรง มีแสดงมั้ยคะ
ปอนด์ : ถ้าเป็นเมื่อก่อน เราทำการยื่นบัญชีสอบ จนเราปิดบัญชีนั้นไปแล้ว มันเป็นช่วงเราทำช่วงแรกๆ พี่เอาข้อมูลมาว่าเราเปิดรับในช่วงนั้น ผมว่าน่าจะเป็นช่วงโควิด จัดซื้ออะไรสักอย่าง
บัญชีคุณมีกี่บัญชี?
ปอนด์ : ตอนนี้มีแค่ 2 บัญชีครับ ก่อนหน้านี้มีบัญชีออมสิน ตามที่เขาเอาเอกสารมา ซึ่งบัญชีนั้นไม่ถูกใช้งานแล้ว บัญชีออมสินนั้นก็เอามายื่นสอบพร้อมบัญชีสมาคมแล้ว
แล้วเอาเข้าบัญชีคุณได้ไง?
ปอนด์ : ช่วงนั้นผมจะจัดซื้ออะไรสักอย่าง ถ้าเราจะพลาดก็ยอมรับว่าพลาด หลังจากนั้นมาไม่เคยเปิดรับเข้าบัญชีส่วนตัวเลย
ยอดเงินตอนนั้นเท่าไหร่?
ปอนด์ : มันนานมากครับ ผมต้องการ 4 หมื่น ยอดเข้ามา....
ออมสินสาขาบ้านฉางเหรอ มีเงินเข้าหลักล้านมั้ย?
ปอนด์ : ไม่ถึงครับ
มีหลักฐานว่าเงินเข้าบัญชีออมสิน บ้านฉาง 58,753,333 เงินออกไป 59 ล้านกว่าบาท มีมั้ย คงเหลืออยู่ 8 พันกว่าบาท รับโอนสูงสุดจากพรรณราย 9 แสนบาท?
ปอนด์ : ไม่มีครับ
คุณมีธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านฉางมั้ย?
สุขสวัสดิ์ : ของสมาคมครับ
มีของคุณมั้ย?
ปอนด์ : ไม่มีครับ
มีเงินเข้า 8.7 ล้าน ออก 8.7 ล้าน คงเหลือ 4 บาท?
ปอนด์ : ผมมีสองบัญชี
สมาคมสายธารสะพานบุญ ก.ย.ปี 60-69 น่าจะเป็นเมื่อกี้ที่ปอนด์บอก มีเงินเข้า 84 ล้าน เงินออก 81 ล้าน คงเหลือ 2.4 ล้าน ถอน 3 หมื่นบาท ทั้งหมด 1,433 ครั้ง มีเพียง 8 รายการที่โอนให้คนอื่นตลอด 4 ปี มีกสิกรมั้ย?
ปอนด์ : มีครับ สาขาบ้านฉาง
แฟชั่นระยอง?
ปอนด์ : น่าจะถูกครับ
มีเงินเข้า 84,313,934 ล้าน เงินออก 84,34775 บาท เงินคงเหลือ 9 พันกว่าบาท รับโอนสูงสุดอยู่ที่ 1.27 ล้าน จากพรรณราย คือเมียคุณ?
ปอนด์ : ครับ
มีเงินที่เชื่อมต่อบัญชีเข้ามา จะชี้แจงยังไง?
ปอนด์ : ไมใช่ข้อมูลจริงเลยครับ อยากรู้ว่าข้อมูลตัวนี้เป็นการทำขึ้นมาเองหรือไม่ครับ
ไม่นานคุณต้องไปชี้แจงแน่ๆ แต่อย่าบอกเลยว่ามาจากไหน เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวที่คุณต้องไปชี้แจงกับเขา?
ปอนด์ : ยินดีครับ
มันมีตัวเลขหลากหลายตัว ที่มีการโอนจากบัญชีภรรยามาให้คุณ?
ปอนด์ : มีครับ อย่างที่บอกผมต้องจ่ายค่าเคสด้วย ตัวผมก็ต้องวิ่งส่งศพ คุณจะมองยอดรับกันอย่างเดียวเลย คุณปั้นตัวเลขมาจากไหน ทั้งที่ค่าใช้จ่ายผม ณ ตอนนี้วิ่งหมื่นศพ ค่าใช้จ่ายตีต่ำๆ 5-6 พัน เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้ว
อาจเป็นตัวเงินกลมๆ ที่เข้ามาแล้วออกไปหรือเปล่า อันนี้ตอบไม่ได้นะ อาจเป็นต้นทุนก็ได้?
ทนายตุ๋ย : ถ้าปอนด์บอกว่าภรรยาถอนครั้งละ 3 หมื่น โอนให้สมาชิกหรือคนที่บริหาร อันนี้ชัดเจนว่าเป็นเงินก้อนเล็กๆ ที่น่าเชื่อได้ว่าคุณนำไปบริหารสมาคม พอก้อนเดียว ก้อนใหญ่ เขาเลยตั้งข้อสงสัย
ปอนด์ : กรณีก้อนใหญ่ เราจัดซื้อครับ หนึ่งจัดซื้อรถส่งศพ คันนึงหลายแสนแล้วครับ แล้วผมมีรถส่งศพ 34 คัน ไม่รวมอย่างอื่น
ทนายตุ๋ย : แสดงว่ามีเงินบริจาคเยอะจริงๆ ถึงซื้อทรัพย์สินได้เยอะขนาดนี้
ปอนด์ : แต่ไม่ถึง 236 ล้านของเขาครับ
สุขสวัสดิ์ : ตั้งแต่เปิดมา มีไม่ถึง 100 ล้าน ยอด 200 มาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกัน ตกใจมาก
ปอนด์ : ผมยกสเตทเมนต์สมาคม 1 คันรถให้เขาสอบเส้นเงิน โดนแบบนี้หลายครั้งมาก
สุขสวัสดิ์ : ให้สอบหมดแล้ว ที่สอบก็คือปกติ
ปอนด์ : ที่ผมช้ำใจมากคือผมโดนร้องเรียนโดยรายชื่อซ้ำ 18 รายชื่อ ผมก็อะไรวะเนี่ย
รถอะไร 34 คัน?
ปอนด์ : รถตู้ รถกระบะ รถบัส รอบสิบล้อ ตอนนั้นซื้อช่วยภัยพิบัติครับ
นัยนา : เอาเงินสมาคมซื้อใช่มั้ยคะ
ปอนด์ : ถูกต้องครับ
นัยนา : รถที่ยื่นกับปกครอง 34 คันเป็นชื่อใครคะ
ปอนด์ : เขาร้องเรียนว่าทำไมเป็นชื่อส่วนบุคคล ถ้าสมาคมมีเงินเยอะจริง ผมคงไม่ซื้อรถมือสอง ผมไล่ซื้อรถมือสอง ขอผ่อนเขา บางเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนสัญญา ขอผ่อนหมดแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นชื่อสมาคม ผมส่งให้รายการแล้ว ชื่อรถตอนนี้เป็นชื่อสมาคมเกือบทั้งหมด จะมีบางคันที่ผมยังผ่อนอยู่
สุขสวัสดิ์ : รถสมาคมเราซื้อต่อมือสอง เราซื้อเจ้าของเดิม ต้องทำสัญญาผ่อนกับผู้ซื้อ ไม่ได้เข้าไฟแนนซ์
ปอนด์ : ผมมีเงินขนาดนั้น ผมไม่มานั่งผ่อน ซื้อมือสองหรอกครับ
เคยเอาเงินสมาคมไปใช้มั้ย?
ปอนด์ : ไม่เคยครับ
ใช้ส่วนตัว?
ปอนด์ : ไม่เคยครับ
ทนายตุ๋ย : ตั้งเงินเดือนให้พวกเรากันเองมั้ย
ปอนด์ : ไม่มีครับ ตัวผมยังไม่มีเงินเดือนเลย
สุขสวัสดิ์ : ผมก็ไม่มีครับ
ทนายตุ๋ย : ตามหลักแล้วสมาคมไม่มีเงินเดือน
ปอนด์ : ใช่ครับ คนมีเงินเดือนคือพนักงานของผม ถูกต้องครับ
มีอะไรจะถามอีกมั้ย?
นัยนา : ขอทะเบียนรถขึ้นมาหน่อย ปอนด์เปิดรับหน้าเพจว่าซื้อรถสองคันนี้ ได้เงินครบแล้ว แต่ทำไมถ้าได้เงินครบแล้ว ไปซื้อรถแล้ว ทำไมใส่ชื่อเจ้าของเดิม
ปอนด์ : ผมลงว่าผมซื้อ 1 คัน แต่ผมอยากได้สองคัน ผมเลยไปผ่อนเขาคันนึง มันก็ต้องเป็นชื่อเขาครับ เอาเล่มทะเบียนดูได้เลยตอนนี้ว่าเป็นชื่อสมาคมหรือเปล่า ผมโดนกล่าวหาว่าฟอกเงิน ถ้ามีเงินเยอะขนาดนั้น คงไม่ไล่ซื้อรถมือสองหรอก ผมโดนอ่วมมากครับ
มีรถอะไรบ้าง?
ปอนด์ : รถตู้ รถกระบะ ไว้ส่งร่าง รถบัส ซื้อมาตอนช่วงโควิดครับ รถสิบล้อ ตอนนี้มีพังบ้างก็มี เสียบ้างก็มี ตามอายุการณ์ครับ
คุณซื้อรถบ้านด้วย?
ปอนด์ : เงินผมครับ รถบ้านเพิ่งซื้อล่าสุดเลยครับ ผมยังไม่ได้ไปโอนเลย ก็ต้องยกเข้าสมาคมเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยกครับ ยังไม่ได้เป็นชื่อผม ชื่อเจ้าของเก่าด้วยยังไม่ได้โอน
เอาเข้าสมาคมทำไมรถบ้าน ศพจะอยู่ในนี้เหรอ?
ปอนด์ : ผมทำเป็นรถบัญชาการ จากการที่ผมไปลุยงานเหตุหาดใหญ่มา เราเจอปัญหาเรื่องการสื่อสารระบบล่มทั้งเมือง เราเลยคิดว่าทำยังไงถึงจะติดต่อประสานงานกันได้ ก็ซื้อรถโมบายมาสักคันเป็นรถบัญชาการ
ซองดูฮี คุณมีเรื่องอะไรกับเขา?
ซอง ดูฮี : ไม่รู้เป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจผิดนะ อดีตไม่ถือโทษโกรธเคืองกัน แต่วันนี้ผมน่าจะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด ต้องเข้าใจผมด้วยนะ เพราะผมโดนเวลาผมไปช่วยคนก็จะโดนว่าที่ไหนมีแสง ที่นั่นมีซอง ล่าสุดไม่รู้ว่าเป็นความเข้าใจผิดกันหรือไม่ ผมกับปอนด์ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับ แล้วสนับสนุนกันมาตลอด แต่เวลามีปัญหา ผมอยากคุยส่วนตัวกับปอนด์มาก ผมแชตหนักขวาตลอด เขาก็ไม่ตอบผมเลย
คุณมีเรื่องอะไรกับเขา?
ซอง ดูฮี : ผมมองว่าปอนด์ใช้โซเชียลตัวเอง เวลามีปัญหาปอนด์ชอบแขวน ไม่ได้เกิดแค่ผมนะ ผมเพิ่งเจอพี่นัยนา พี่นัยนาบอกว่าเจอเหมือนกัน ทำไมเจอหลายคนจังเลย ชอบเอาไปแขวนแล้วให้เอฟซีถล่ม พอแขวนแล้วไม่ใช่ความจริง ผมก็พยายามอธิบายความจริงให้ฟัง สาเหตุมันเกิดจากความเข้าใจผิดส่งศพ ถูกต้องมั้ยครับ พระคุณเจ้ามรณภาพ 10 กว่ารูป ที่จริงผมไม่อยากกล่าวถึงเลย พระคุณเจ้าที่มรณภาพทั้งสิบรูป อันดับแรก ผมไปในฐานะเพื่อน เพื่อนผมคือออย แสงศิลป์ เราเคยเป็นศิลปินด้วยกัน เขาสูญเสียพ่อไป สองผมไปในนามมูลนิธิ ผมช่วยเหลือคนในภาคอีสานมูลนิธิผมอาจจะเล็กๆ แต่ก่อตั้งถูกกฎหมาย มูลนิธิต้องมีเงินทุน 5 แสนถึงจะจัดตั้งได้ และผมเป็นผู้บริจาคเริ่มต้นด้วย ภายหลังมาที่มีดราม่ามาตลอด ผมแทบไม่ได้รับบริจาคเลย เพราะการบริจาคต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผมเคยโดน
คุณอ้อ ไพรัชเล่นคุณยับเหมือนกัน?
ซอง ดูฮี : เขาเล่นผมในสิ่งที่ไม่เป็นจริง เขาบอกว่าผมเอาเงินบริจาคไปซื้อรถหรู ไปจ่ายค่าบ้าน ซึ่งผมไม่ได้ทำครับ รถผมก็หมดแล้ว ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ เมียให้เงิน 500 ไม่มีอะไรเลย ผมก็โดนกล่าวหาเหมือนกับปอนด์ แต่ผมชื่นชมปอนด์นะ ที่มาวันนี้ไม่ได้มีอะไรมาก ผมต้องการเคลียร์ใจตรงนี้และให้จบตรงนี้ ตรงไหนทำดีขอชื่นชม ปอนด์มีศักยภาพ ทำได้เยอะกว่าผมมาก ผมเป็นแค่จุดเล็กๆ สิ่งเล็กๆ ในโมเลกุลน้อยๆ ที่ไม่มีปัญหากับปอนด์เลย เพียงแต่อยากอ้อนวอนปอนด์ว่า ปอนด์มีสื่อโซเชียล อย่าแขวนได้มั้ย อย่าแขวนคนที่มันไม่มีทางสู้ ไม่ใช่แค่ผมนะ มันเกิดปัญหาในการรับส่งศพพระคุณเจ้าทั้งหมด ผมไม่รู้ว่ามีใครประสานงานไป แต่รายชื่อมูลนิธิเรากลับไปอยู่ในรายชื่อของส่งร่างพระคุณเจ้า ซึ่งผมบอกออย แสงศิลป์ว่าเรามาแสดงความเสียใจคิดว่าผู้ว่าฯ จังหวัดหรือมูลนิธิในจังหวัดคงจัดรถส่งศพเรียบร้อยแล้ว รถเราสองคันเอาไว้ส่งตัวขึ้นเครื่อง แต่มีชื่อเราไปส่ง ในกระบวนการตรงนั้น คิดว่าน่าจะมีเหตุอะไรกันแล้ว ประเด็นคือเราไม่ได้คุยกันเลย ถ้าได้คุยกันก็น่าจะจบแล้ว เขาเขียนว่าเรามีปากเสียงกันแล้ว ก็เลยจัดให้ไปส่งศพด้วยกันเลย โดยที่สายธารตั้งใจไปแล้ว มีมูลนิธิในพื้นที่ มีผมร่วมส่งศพพร้อมกันไปเลย ทั้งหมด 7 รูป หลังไปส่งเสร็จไม่ได้มีปัญหากับผมหรอก แต่ก่อนหน้านั้นมีปัญหากระทบกระทั่ง มีการโพสต์จนทำให้กู้ภัยในพื้นที่โดนทัวร์ลง ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้ว แต่ปรากฎว่าเขาสู้ไม่ไหว ผมเลยไลฟ์สดอธิบายให้ฟัง ระหว่างทางผมยังไลฟ์สดชื่นชมปอนด์เลยว่าถ้าวันนี้ไม่มีสายธาร เราไม่ได้ร่วมสมัครสมานสามัคคีกันนะ มันไม่เกิดขึ้นเด็ดขาด ก็ไม่รู้ทำไมถึงเป็นข้อกล่าวหาแบบนั้น ทำไมคนๆ นึงที่คิดว่าเป็นมิตรกับเรามาตลอด อ้าว ชัดเจนแล้วว่ามีการแขวนกันไปแขวนกันมา ปอนด์มวลชนเยอะกว่านะครับ ผมมวลชนน้อย ขนาดเมียผมยังไม่เห็นด้วยกับผมเลย ผมโพสต์ไปเสร็จ เมียบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานกูเลิกกับมึงเลย ผมเลยไล่ลบหมดเลยทีนี้ แล้วขอโทษปอนด์ไป ไม่ได้ขอโทษก่อนเพราะผิดนะ แต่อยากให้จบตรงนั้น วันรุ่งขึ้นเอฟเฟกต์ตีออกไป สมุนปอนด์ก็เยอะแยะ มันกลายเป็นผลกระทบที่ผม ผมก็จัดไปเลยคลิปสุดท้าย ให้ลองพิจารณาร่วมกัน ไล่เลียงทุกอย่างในกระบวนนั้น ผมโดนกล่าวหาว่าสั่งกระบวนออก ผมไม่มีสิทธิ์สั่งกระบวนออกนะครับ ด้านหน้าเป็นพระคุณเจ้า เจ้าคณะจังหวัด เป็นผู้นำกระบวน พาพระคุณเจ้าทั้ง 7 รูปไปโดยมีรถสายธารของปอนด์แค่ 2 คัน รถผม 2 คัน มูลนิธิในพื้นที่ 3 คัน ทางการให้เราร่วมกัน เพื่ออยากให้สามัคคีกัน ให้ภาพดูดี แต่เราไม่คิดว่าจะเกิดดราม่าแบบนี้ แล้วผมโคตรเสียใจเลย ที่ผมเอาโลงไป ไม่ใช้โลงผมไม่เป็นไร แต่ผมโดนทางนี้เอาไปแขวนว่าดูสภาพโลงคุณสิ มายกโลงเราขึ้นได้ยังไง ในเมื่อจิตที่เป็นกุศล จะไม่มีอคติตรงนั้นเลยโลงนั้นเราถวายพระคุณเจ้า ที่มรณภาพไปแล้ว มันไม่ใช่โลงใคร ไปด้วยใจทำด้วยใจ ทำไมยกของใครคนใดคนนึงขึ้นไม่ได้ ในเมื่อเราสมัครสมานสามัคคีกัน จุดหมายของเราไม่ได้ทำแข่งกัน เป้าหมายเดียวกันคือช่วยเหลือประชาชน ถ้าแบ่งกันแบบนี้ตีกันตาย ผมเลยรู้สึกว่าวันนี้ เรามีจุดหมายอันเดียวกันคือช่วยเหลือประชาชน เราคุยกันได้ ไม่ใช่ปล่อยให้ผมแชตหนักขวาอย่างนี้
เอาเข้าเรื่องเลย?
ซอง ดูฮี : เขากล่าวหาผม ผมก็ตอบไปตามความเป็นจริง แต่ไม่จบ มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กล่าวหาว่าผมอาจไปหาแสง คุณไม่มีชื่อ คุณมารับได้ไง ประมาณนี้
จะเคลียร์กับเขาเลยมั้ย?
ปอนด์ : มันจบไปนานแล้วครับ ตั้งแต่ผมลั่นวาจาว่าจบคือจบ ถ้าต้องการแค่คำขอโทษ ผมสามารถให้ได้เลย ผมโตพอ จบก็คือจบ แค่นั้นเอง
ซอง ดูฮี : ใครเป็นคนท้าผมออกโหนกระแส ผมเลยบอกว่า เฮ้ย คุณใจเย็นๆ นะ คุณจะไปนั่งเถียงในรายการ
ปอนด์ : วันนั้นพี่แหม่มโทรมาจากโหนกระแส ผมบอกว่าผมสามารถออกได้เลย พี่ไปติดต่อฝั่งโน้น ผมก็เงียบหายไป จนเขามาโพสต์ ผมก็ซัดต่อว่าถ้าไม่อยากจบจริง ทำไมไม่ไปรายการโหนกระแส มันจบตั้งแต่วันนั้นเลย แค่นั้นเองครับ
ซอง ดูฮี : ก็ท้าผมก่อนใช่มั้ยครับ ในคลิปที่ผมชี้แจง ผมบอกแล้วว่าผมจบแล้วนะ ขอโทษไปแล้ว แต่ให้พินิจพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้น จุดประสงค์คืออยากให้ทุกคนในสังคมเข้าใจผมใหม่ซะ ผมไม่ได้หิวแสง
คนส่งมาว่าบั้งไฟ 888 คืออะไร?
ซอง ดูฮี : เป็นข้อกล่าวหานานแล้วครับ
คุณเล่นมั้ย?
ซอง ดูฮี : ไม่ครับ มันเป็นประเพณี ผมไปอยู่บั้งไฟ เขาคิดว่าผมไปเล่นพนันบั้งไฟ มีการทายสูงทายต่ำ ผมไม่เล่นครับ แต่ก็มีครับ อยากเคลียร์ใจทั้งหมด
มานัติ : เนื่องจากเราร่วมงานกันที่มุกดาหารเราร่วมงานกันปกติ แต่อย่างพี่ซองบอกอยากให้เกิดความสามัคคี แล้วมันไม่สามัคคีตรงไหน ผมก็เกิดความสับสนว่าพี่ซองอาจมีภารกิจส่วนตัวแล้วแวะ ก็กลายเป็นว่า รถสายธารสองคันแซงรถขบวน ความไม่สามัคคีอาจเกิดขึ้นเพราะขบวนหลังตามขบวนพี่ซองไม่ทัน ในไลฟ์สดที่เราเห็นตามหลัง พี่ซองแวะทำธุระส่วนตัว อาจเป็นจังหวะนั้นที่เราแซงไป
ซอง ดูฮี : ไม่ใช่ครับ ไปดูหลักฐานได้เลย ไม่รู้แซงตอนไหน ผมไม่มีสิทธิ์สั่งขบวนนะ
ปอนด์ : ผมก็ไม่มีสิทธิ์สั่งขบวนเหมือนกัน วันนั้นคำนำขบวนคือรถตร.
ซอง ดูฮี : ทำไมขี่มาดีๆ ถึงแยกออกไป ไม่เข้าใจ มันทันขบวนมากเลยนะ
ปอนด์ : การวิ่งเป็นขบวน ในเมื่อขบวนออกยังไม่หมด สุดท้ายต้องไปเป็นขบวนเดียว ผมก็บอกให้ชะลอหน่อย เดี๋ยวข้างหน้าเขาจะมองกระจกหลังแล้วจะชะลอขบวนตามเอง
ซอง ดูฮี : เท่ากับปอนด์โทษรองผู้ว่าฯ
ปอนด์ : ถูกครับ ในเมื่อสองคันหลังเขาชะลอ ทำไมต้องเร่งเครื่องไปต่อ ก็ต้องรอเขาสิ
ซอง ดูฮี : งั้นก็ผิดมาตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัด ปอนด์ถูกคนเดียว
ปอนด์ : ผมพูดตามหลักความเป็นจริงเลย เขาคุยกันจบในที่วัดหมดแล้ว แต่นี่ที่ขุดออกมา ต้องการหาคนผิดใช่มั้ย หรือยังไง มันจบตั้งแต่วัดเรียบร้อยแล้วครับ
ซอง ดูฮี : แล้วถ้าจบจากวัด มันจะเป็นเอฟเฟกต์ออกมาได้ยังไง มีหลักฐานก็มาโต้กันตรงนี้
นัยนา : นี่ยังไม่รู้เรื่องเลย ไม่เข้าใจ (หัวเราะ)
ซอง ดูฮี : อยากให้เข้าใจใหม่ว่า ที่บอกว่าซองหิวแสงๆ เนี่ย เหมือนมานัติโพสต์ด่าพี่ ไอ้มูลนิธิใหม่มึงไปเปิดไซเรนได้ไง ผมก้ทักหาปอนด์นะ เฮ้ย ทำไมลูกน้องโพสต์อย่างนี้วะ
เรื่องนี้ไปคุยกันส่วนตัวดีกว่า?
ซอง ดูฮี : ใช่ครับ ผมถึงว่ามันจบแล้ว
ทนายตุ๋ย : มีคนบอกนายก ได้เงินเดือนจากสมาคม เขาบอกเขาพร้อมโฟนอิน
สุขสวัสดิ์ : ไม่มีครับ โฟนอินได้เลยครับ
ก่อนหน้านี้ปอนด์ทำงานอะไร เงินมาจากไหน?
ปอนด์ : ห้วงที่เรายังไม่ได้เติบโตขนาดนี้ ผมไลฟ์สดขายของด้วย ไลฟ์สดขายพระ ผมเป็นผู้จัดสร้างเหรียญท้าวเวสสุวรรณ เรามีรายได้อยู่แล้ว ไม่ว่าเหรียญท้าวเวสสุวรรณหรือพระอื่นๆ เราก็เดินสายไปตามวัดนี้ รับพระมาแล้วเอามาไลฟ์ขาย บางวันขายได้ดีหน่อย ขายยันเช้าก็มี ไทม์ไลน์พวกนี้ไปย้อนดูได้เลย
มีข่าวว่าคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 จริงมั้ย?
ปอนด์ : ไม่จริงครับ ผมลงยังไม่ได้บอกเลยว่าผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ผมลงเพราะมีคนเขามาแก้บนถูกรางวัลที่ 1
คุณเอาเลขเขาไปโชว์เหรอ?
ปอนด์ : ใช่ครับ ผมไม่เคยบอกถูกรางวัลที่ 1 ต้องดูเนื้อหาว่าผมลงว่าอะไรสักอย่าง
คุณเคยไปหาซื้อพูลวิลล่ามั้ย?
ปอนด์ : ไม่เคย
ทนายโอ : มีแต่พูลวิลล่าติดต่อมาหาเรา จะให้ไปรีวิว
คุณเคยไปหาซื้อมั้ย?
ปอนด์ : ไม่มีครับ ถ้าเป็นพูลวิลล่า น่าจะตัวเมืองระยอง เราไม่ได้ซื้อ เราเช่าแล้วปล่อยเช่าอีกที ตอนนี้ก็ยังปล่อยเช่าอยู่
อ๊อด วัดสระเกศ โฟนอิน มีข้อมูลอะไร
อ๊อด : ฝากถามหน่อยพ่อบุญธรรมกับแม่บุญธรรมคุณปอนด์ ทำอาชีพอะไรครับ
สุขสวัสดิ์ : ทำโรงงานครับผม
อ๊อด : เห็นมีคนบอกว่าแต่ก่อนรับเลี่ยมพระไม่ใช่เหรอครับ
สุขสวัสดิ์ : ผมไม่ได้รับเลี่ยมพระเลย ผมเล่นไม่เป็นด้วย
ปอนด์ : อันนั้นชื่อเอ๋ครับพี่
อ๊อด : ไม่ใช่ครับ แหล่งข่าวไม่ขอเอ่ยชื่อ
งั้นเรียกว่า คุณเอ พูดเลย?
อ๊อด : พูดดิ พูดให้พี่หนุ่มฟัง พูดได้ เดี๋ยวพิมพ์ข้อมูลไปให้ตุ๋ยครับ
ทำไมคนข้างๆ ไม่พูดล่ะ?
อ๊อด : เขารู้ข้อมูลลึกๆ ดีครับ เขาเป็นอาสากู้ชีพเขาเห็นคุณปอนด์มาตั้งแต่เล็กๆ เคยร่วมงานกันที่ต่างจังหวัดด้วยครับ เขารู้ข้อมูลนายกดีครับ
อันแรกที่บอกมา นายกบอกไม่เคยเป็นช่างเลี่ยมพระนะ?
อ๊อด : คนนี้ถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บเขารู้เลยครับ เขาเลยไม่กล้าพูด
ปอนด์ : ผมโดนในเรื่องคำว่าปิดสมาคม ผมโดนคำว่าเงินบริจาคเป็นหนังสือทางราชการที่ได้มา สรุปผมโดนเรื่องเงินบริจาค หรือผมโดนเรื่องไม่มีชื่อในสมาคม เพราะเขาเอาไปตีไข่กันว่าผมโดนเรื่องเงินบริจาค
เรื่องที่เกิดทั้งหมด นำมาซึ่งคุณนัยนา ไปร้องเรื่องนี้ ปรากฏว่าสมาคมเองถูกถอดถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาคม สมาคมคุณถูกถอดถอนปี 67 ช่วงสองปีที่ผ่านมา ยังรับบริจาคอยู่มั้ย?
ปอนด์ : ไม่ครับ แต่เงินยังเข้าครับ เพราะต้องบอกว่าสมาคมยังมีรายจ่าย อย่างที่แจ้งว่าค่างวดรถก็ยังคงมีอยู่ ค่าไฟที่สำนักงานก้ยังมีอยู่
สมาคมถูกถอดชื่อออกไปแล้ว?
ปอนด์ : อยากให้อ่านว่ามันยังไม่สิ้นสุดครับ เราอุทธรณ์คำสั่งอยู่
ช่วงนี้ใครจะโอนก็โอนมาได้?
ปอนด์ : มันไม่มีคำสั่งให้เราหยุดงานทั้งหมด เพียงแต่ระงับ
ทนายโอ : ที่คุณนัยนาไปร้องได้ถูกถอนชื่อ แต่ปกครองระงับไว้ก่อน เนื่องจากปอนด์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ และรอคำสั่งอุทธรณ์จากระทรวงมหาดไทย
บัญชียังไม่ได้ปิด?
ปอนด์ : ง่ายๆ คือเราไม่ได้โดนคำสั่งให้ระงับการทำงาน
สุขสวัสดิ์ : เรื่องยังไม่สิ้นสุดครับ เราอุทธรณ์คำสั่งอยู่ครับ
พูดง่ายๆ ยังไม่มีคนบอกว่าเราผิด?
นัยนา : หือ!
ในนี้ที่มาที่มาที่ไปทางนี้เปิดสมาคมหลายปีแล้ว คนบริจาคในชื่อสมาคม สองบัญชี แต่บางครั้งโอนเข้าบัญชีคุณด้วย?
ปอนด์ : นับครั้งได้ครับ
ภรรยาถอนเงินออกมาแล้วเอาเข้าบัญชีคุณก็มี?
ปอนด์ : มีครับ อยากให้อ่านว่าผมโดนเรื่องบริจาคหรือเรื่องอื่น
เอาคร่าวๆ แล้วกัน เอกสารฉบับนี้ สมาคมคุณเองถูกถอดถอนแล้ว เพราะคุณเองไม่ได้มีชื่ออยู่ในสมาคมนี้ แต่คุณกลับไปเรียกเงิน มันผิดวัตถุประสงค์ ทำอย่างนั้นไม่ได้ เขาเลยถอดถอน แต่เขาบอกเพื่อความเป็นธรรมของคุณ คุณไปอุทธรณ์ได้ ขณะเดียวกันพอผมถาม ระหว่างนี้คุณยังเปิดรับบริจาคมั้ย คุณบอกว่ายังเปิดอยู่?
ปอนด์ : อันนั้นสมาคมใหม่ของผมครับ
มีคนโอนเข้าบัญชีนี้อยู่มั้ย?
สุขสวัสดิ์ : มีบ้างครับ คนที่เขาศรัทธา เขาก็โอนมา
คุณได้แจ้งปิดมั้ย ออกโซเชียลคุณมั้ยว่าสมาคมนี้ไม่ต้องบริจาคมาแล้วนะ?
มานัติ : เราถูกระงับ ถูกเพิกถอนอยู่ กำลังยื่นอุทธรณ์ เรามีแจ้งครับ ต้องไล่ดู
ทนายตุ๋ย : เข้าใจนะว่าคุณเจตนาสุจริตแหละ น่าจะบอกว่าให้ยุติการรับบริจาค พอมีเงินเข้ามา สมมติคำสั่งออกมาถึงที่สุด คุณจะทำยังไง
ปอนด์ : ก็ต้องทำการเคลียร์บัญชีทรัพย์สิน เพื่อยื่นต่อกรมการปกครอง แล้วโอนทรัพย์สินให้มูลนิธิเราครับ
ทนายตุ๋ย : ถ้าคุณแจ้งชัดๆ คุณจะไม่โดนข้อกล่าวหาเลย บางเรื่องคุณอาจลืมแจ้ง
คุณยื่นไปเมื่อไหร่?
ปอนด์ : จะเข้า 2 ปีแล้วครับ คำสั่งยังไม่ออกเลยครับ
ในนี้เขาให้คุณอุทธรณ์ภายใน 30 วัน?
ปอนด์ : ครับ ยื่นทันครับ
เงินในบัญชีมีอยู่เท่าไหร่?
สุขสวัสดิ์ : ประมาณ 1.5 - 1.6 ล้าน มันไม่ได้มีเงินก้อนโต 50 - 60 ล้าน มันจะหมุนเวียนแล้วเอาออกมาใช้ในการขับเคลื่อนนี่แหละ ค่าน้ำมัน สึกหรอซ่อมแซม ไม่ได้เป็นก้อน มากสุดก็ล้านกว่าๆ
ทนายตุ๋ย : ถ้าคำสั่งมาตามที่เราอุทธรณ์ คำสั่งเป็นยุติ จะไปศาลปกครองมั้ย หรือจะเคลียร์โอนเงินให้สมาคมที่เราบันทึกไว้ในข้อบังคับ
ปอนด์ : ผมคิดว่าถ้าคำสั่งอุทธรณ์มาเป็นลบ เรายังมีสมาคมของเราอีกหนึ่งอัน ที่พร้อมทำงาน ณ ตรงนี้อยู่ เราก็สู้ต่อ สิ่งที่ผมโดนกระทำมา การร้องเรียนของผม นำรายชื่อ 110 รายชื่อไปร้องเรียนที่ศาลปกครอง แต่ชื่อซ้ำ 22 รายชื่อ
สุขสวัสดิ์ : ทางคุณนัยนาไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด แล้วเขาส่งเรื่องให้ปกครอง แต่ชื่อ 110 รายชื่อซ้ำกัน 18 รายชื่อ
ปอนด์ : แบบนี้ทำเพื่ออะไรครับ กะเอาสมาคมปิดเลยหรือยังไงครับเขายินยอมหรือเปล่า
นัยนา : ตอนที่ปอนด์ไลฟ์ด่าหรือโพสต์ มีกู้ภัยร่วมลงชื่อในการถอดถอน แต่ขั้นตอนสุดท้ายในการถอดถอนสมาคมเป็นชื่อคุณนัยนาค่ะ พอมาเราก็พิมพ์ๆ ต่อไปเลย อาจไม่ได้มีการเช็ก แล้วส่งให้ศูนย์ดำรงธรรมไปเลย
ปอนด์ : แล้วผมโดนเรื่องอะไร
คุณเรียกรับบริจาค?
ปอนด์ : ไม่ใช่ครับ ผมโดนเรื่องไม่มีรายชื่อในสมาคม
ใช่ไง แต่คุณเอาชื่อคุณเองไปเรียกรับเงินบริจาค?
นัยนา : อีกประเด็นคือทำเอกสารเท็จ แจ้งแก่ปกครอง
สุขสวัสดิ์ : เอกสารนี้ทำภายในสมาคม แต่งตั้งปอนด์และวาระการประชุม เราอยากทำให้ถูกต้อง ปอนด์เขาโปรโมตสมาคม ก็จะเอายังไงให้ถูกต้อง เราเลยแต่งตั้งปอนด์ขึ้นมาเป็นประชาสัมพันธ์ เราทำภายในสมาคม เรายังไม่ได้ยื่นไป เขาลงมาสอบแล้วขอดู
เสียงสังคมบอกว่าพอสมาคมมีการอุทธรณ์ไป และยังไม่มีการชี้ขาดลงมา ก็ควรหยุดรับบริจาค อันใหม่ไปจดแล้ว มีใครบ้าง?
ปอนด์ : มีผมครับ มีคนโตเยอะเลยครับ หลายคนเลยครับ
คุณเป็นนายกสมาคมเองเลยนะ มีเมีย มีญาติพี่น้องคุณมั้ย?
ปอนด์ : มีกรรมการหนึ่งคนคือแม่ผม ไม่มีอำนาจเซ็นเอกสารอะไรได้ครับ การจดตั้งสมาคมต้องรวบรวมกรรมการให้ครบวาระการประชุม เนื่องจากเราอยากทำงานครับ
ทนายตุ๋ย : การรับเงินบริจาคมีคำถามเยอะแยะมากมายในสังคมอยู่แล้ว คุณต้องขออนุญาตเรี่ยไรตามกฎหมาย ถ้าทำชัดเจน ก็ไม่มีคำถาม ไม่มีข้อสงสัย แต่ถ้าไม่ชี้แจง หรือลืมไป มันอาจเป็นคำถาม เพราะคุณอาจดังมากเกินไป เท่านั้นเอง ถ้ามูลนิธิโดนปิด ถ้าเป็นผมถ้าเราประกาศให้สาธารณชนทราบ บัญชี้นั้นปิดไปเลย คนก็โอนเข้าไม่ได้ มันก็ชัดเจน ตรงไปตรงมาเลย
อันนั้นปลายเหตุ แต่เชื่อว่าพี่นัยนามีการไปร้อง ตรงนี้ทำงานแล้ว หน่วยงานรับเรื่อง เขาตรวจสอบแล้ว ที่ปอนด์ถามว่ามาจากไหน 3 พันกว่าครั้ง หน่วยงานรัฐนี่แหละที่ตรวจสอบ และธนาคาร ที่ได้พูดไป เป็นหน่วยงานนึง เขาบอกพบบัญชีปอนด์ เข้าไปและออกมา จำนวนตามที่พี่พูด ปอนด์ก็ต้องไปชี้แจง?
ปอนด์ : ไปชี้แจง ผมก็ยื่นภาษีทุกปีเหมือนกัน
นัยนา : มุมมองของพี่ ถ้าสมาคมปิดแล้ว แต่คุณมีสมาคมใหม่รองรับ คุณก็รับบริจาคสมาคมใหม่ แต่บัญชีสมาคมเก่าคุณไม่ปิดอย่างนี้ คุณอ้างว่าไม่สามารถเอาเงินไปจ่ายค่ารถได้ ค่าน้ำค่าไฟได้ แต่คุณมีเงินจากสมาคมใหม่ไง
ปอนด์ : เขาเพิ่งเปิดครับ นี่คอยจับผิดผม ตั้งแต่เอกสารเท็จแล้ว รายชื่อซ้ำ 18 รายชื่อไม่เท็จเหรอครับ คนไม่รู้เรื่องบางสายผมโทรไปเขาไม่รู้เรื่องก็มีนะครับ ตอบสังคมให้ได้ก่อนว่าทำรายชื่อเท็จเพื่ออะไร
นัยนา : ปอนด์ต้องตอบสังคมให้ได้ก่อนว่ารายชื่อผู้ร้องเรียนต้องเก็บเป็นความลับทั้งหมด เอามาจากไหน ในการโทรข่มขู่คุณเอนก
ปอนด์ : ยกฟ้องแล้วนี่ครับ
นัยนา : คุณเอารายชื่อมาจากไหน รายชื่อผู้ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ต้องปิดเป็นความลับทางราชการ
ปอนด์ : ผมมีคดีความกับกรมการปกครอง เราไปฟ้องกรมการปกครอง เวลายื่นเอกสาร เขาก็ยื่นเอกสารนี้ให้จังหวัด แล้วกรมการปกครองก็ยื่นเอกสารนี้ให้สมาคม ถูกต้องมั้ยครับ
นัยนา : ปอนด์ฟ้องผู้ว่าฯ เดือนไหน คำสั่งระงับสมาคม 11 ธ.ค. 67 คุณบอกฟ้องในกรอบเวลา 30 วัน ก็ต้องหลัง 11 ธ.ค. หรือว่าเป็นเดือนม.ค. 68 ถูกต้องมั้ย
ทนายตุ๋ย : เขาอาจดูวันที่เขาได้รับหนังสือ เขาอาจได้รับหนังสือม.ค. แล้วขยับไป 30 วัน
ปอนด์ : แล้วเอาหนังสือไปยื่นศาลได้ไงครับ
นัยนา : พี่ไม่ได้เป็นคนยื่นค่ะ ม.ค.68 คุณยื่นอุทธรณ์ แต่คุณโทรหาคุณอเนก 12 ส.ค. 67 คุณได้รายชื่อนี้มาจากไหน คุณตอบมา
จะบอกว่าเขาแทรกแทรงได้เบอร์มาจากหน่วยงานรัฐ?
ปอนด์ : แล้วผมจะแทรกแซงยังไง ในเมื่อคุณเป็นคนร้อง ผมก็ต้องไปรับทราบ คุณไปร้องที่อำเภอไม่ใช่เหรอ
นัยนา : ใครเอาให้คุณดู
ประเด็นที่พี่เขาบอกมา เขาบอกชื่อผู้ร้อง โทรศัพท์เป็นความลับ เจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนก็ตามแต่ ไม่มีสิทธิ์เอาเบอร์เหล่านี้ให้คู่กรณี ถ้าปอนด์บอกว่าไปอำเภอ แล้วเขาเอาให้ดู มันไม่ได้ แบบนี้อำเภอก็ผิด เพราะไม่มีสิทธิ์เอารายชื่อบุคคลที่คุณร้องไปให้คุณดู เอาง่ายๆ คุณจะไม่รู้ว่าใครร้องคุณ นี่เลยเป็นคำถาม ว่าแสดงว่าคุณเองมีส่วนรู้เห็นกับอำเภอเหรอ ถึงเอาเบอร์นี้มา?
ปอนด์ : ไม่มีส่วนรู้เห็นครับ
ฉะนั้นอำเภอต้องตอบให้ได้?
นัยนา : อำเภอบ้านฉาง
ปอนด์ : เขาเรียกเราไปเพื่อให้ชี้แจงตามข้อร้องเรียน เขาก็ต้องให้ผมดูเอกสารว่ามีคนร้องจริง
เขาจะไม่ให้คุณดูรายชื่อ?
ปอนด์ : อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ทนายตุ๋ย : เพราะเขารู้ว่าถ้าปอนด์รู้รายชื่อ ปัญหาก็จะเกิดแบบนี้แหละ
นัยนา : แต่ก่อนอำเภอ คุณบอกว่าเอามาจากศาลปกครอง
สุดท้ายแล้วเรื่องจะวนมาที่ตัวคุณ พอคุณรู้ว่าใครร้อง คุณก็โทรหาเขา?
ปอนด์ : เพราะเอกสารที่ผมได้รับ เขาไปเอาเว็บปลอม เว็บพนันเข้ามา
สุดท้ายแล้วไม่ใช่เรื่องที่ปอนด์ต้องไปคุยกับคนที่เขาร้อง ปอนด์ต้องชี้แจงกับหน่วยงาน แต่ไม่ใช่จะโทรไปถามว่าเอามาจากไหน อันนี้มันผิด โออธิบายให้เขาฟังด้วยนะ?
ทนายโอ : อันนี้คือปอนด์อยากได้ความจริงว่า 110 คน รู้จักปอนด์ทั้งหมดมั้ย
บอกว่าได้มาจากศาลปกครอง เดี๋ยวหมิ่นศาลอีก?
ทนายตุ๋ย : ในระบบปกครอง เขาจะมีระบบไต่สวน ถ้าเอกสารแนบมาหมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาให้การและแนบเอกสารมา สมมติปอนด์เป็นผู้ฟ้องก็จะเห็น
แต่ปอนด์โทรไปก่อน?
ปอนด์ : เอกสารนี้เราได้มาอย่างถูกต้อง ศาลส่งมาหาผม
นัยนา : เขาได้ม.ค. 68 แต่เขาโทร 12 ส.ค.67
คุณจะถามว่าแล้วได้มายังไงก่อน ก่อนไปถึงศาล?
ทนายโอ : ก็ประเด็นเดียวกับที่พี่รู้เวลาเราไปโรงพักนั่นแหละ
ปอนด์ : คดีผมอยู่กองปราบ อยู่บ้านฉาง เขายังรู้เลย เข้าไปรายงานตัวหรือยังครับ
นัยนา : เอกสารก็เอามาจากเฟซฯ คุณ
ปอนด์ : เอาเฟซฯ ปลอมมาได้ยังไง
นัยนา : คุณลบจากเฟซฯ แล้วบอกว่าเป็นเอกสารปลอม ผมก็ไปชี้แจงทุกรอบ ที่ผมเจอมาเป็นเท็จหลายอันเลย
ทนายโอ : ก่อนหน้านี้ปอนด์ไม่ได้อยากจะฟ้องใครเลยแม้แต่คนเดียว พอหลังๆ มันเริ่มเยอะ ก็เลยต้องเริ่มมีการฟ้องร้องครับ
ปอนด์ : เราทำตามขั้นตอน ทำไมโดนฟอกเงิน