“อายกัญ-แจ็ค ไททัส” จูบปากเคลียร์ คืนมงฯ มิสซูปร้าฯ ลั่นไม่ใช่บทละคร ขอเป็นตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ให้ดีที่สุด

“อาย กัญญาลักษณ์ - แจ็ค ไททัส” เผยเคลียร์หลังบ้านเรียบร้อยแล้ว คืนมงกุฏไม่ใช่บทละคร ลั่นพร้อมมูฟออน - ไม่อยากพูดอะไรอีก ตื่นเต้นเตรียมเข้ากองประกวดเวทีระดับโลก มาช้ายังดีกว่าไม่มา
ควงคู่เตรียมเดินทางไปประกวดเวทีระดับโลก MISS SUPRANATIONAL 2026 ที่ประเทศโปแลนด์กันแล้ว สำหรับ “แจ็ค ไททัส” และ “อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว” MISTER & MISS SUPRANATIONAL THAILAND 2026 ที่เมื่อช่วงบ่ายทั้งคู่ได้เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อย โดยแจ็คและอายกัญเผยว่าตื่นเต้นมากๆ แต่ก็มีความพร้อมในการประกวดครั้งนี้มากๆ เช่นกัน
อาย : “ตื่นเต้นมากๆ ค่ะ จะได้ไปแล้ว แล้วก็อยากเจอเพื่อนๆ ทุกคน ผู้เข้าประกวดทุกคนแล้วค่ะ ตื่นเต้นมากๆ รอรับชมเลยว่าจะเสิร์ฟลุคไหนบ้าง เพราะว่าเราขนชุดไทยไปค่อนข้างเยอะค่ะ”
แจ็ค : “ก็ตื่นเต้น ยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับ แล้วก็ดีใจมากๆ เลยวันนี้ที่เราก็ได้บินแล้วครับ มันมีทั้งความตื่นเต้น ความดีใจ แล้วก็รอลุ้นไม่ไหวที่จะไปถึงโน้นว่าจะเป็นยังไงต่อครับ แต่ตอนนี้คือพร้อมมากครับ มากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับ (หัวเราะ)”
อาย : “ชุดประจำชาติก็อย่างที่ทุกคนเห็นภาพที่หลุดออกมาเลย ก็เป็นชุดนั้นเลย แต่ในส่วนของชุดราตรียังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ (หัวเราะ) แต่ความพร้อม 100% ค่ะ พร้อมมาก ใจมันเกิน 100”
แจ็ค : “มีการคุยกับทางกองแม่เรียบร้อยแล้วครับ ทางนั้นก็รออยู่ครับ แล้วเดี๋ยวตอนลงเครื่องไปก็น่าจะเป็นการก้าวเท้าแรกแล้วก็เข้ากองเลย (หัวเราะ) ก็น่าจะมีการต้อนรับกันนะครับ ส่วนทางฝั่งมิสเตอร์ของเราก็คือพร้อมทุกด้านครับ ก็คือเตรียมไปทุกอย่าง คิดว่าน่าจะเกินด้วยครับ (หัวเราะ) เพราะว่าเราไปแล้วมันเป็นหน้าร้อนของยุโรป ก็แอบคิดว่าถ้าหลายเลเยอร์จะร้อนหรือเปล่า หรือถ้าจะเบาไป เดี๋ยวจะดูเบาไปหรือเปล่า”
อาย : “เราแอบกังวลด้วยนะ เพราะว่าตอนแรก เขาบอกตอนที่ประชุมซูมมาว่ามันยังหนาว ได้ชุดมาแล้ว”
แจ็ค : “ใช่แล้ว แต่เรามีสำรองครับ”
เคลียร์ดรามาจบแล้ว
อาย : “เคลียร์หลังบ้านไปเรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วค่ะ แต่อยากจะให้ทุกคน moving forward ไปด้วยกัน แล้วก็โฟกัสที่สายสะพายไทยแลนด์เป็นหลักค่ะ”
แจ็ค : “ใช่ครับ อยากให้เป็นกำลังใจ คือในส่วนของรายละเอียดต่างๆ จริงๆ เราได้คุยกันแล้วเรียบร้อยนะครับทางหลังบ้าน ตอนนี้อยากให้ส่งกำลังใจซัปพอร์ตสายสะพายไทยแลนด์ ซัปพอร์ตน้อง แล้วก็ซัปพอร์ตผมในการไปโปแลนด์ครั้งนี้ เพราะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราเตรียมตัวกันมาหนักมาก แล้วก็เรียกได้ว่าตื่นเต้นมากดีกว่า เรามีการคุยกันเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็ตอนนี้รักกันดีครับ”
อาย : “ตอนนี้เรามีคนกลาง มีพี่ๆ ที่ประสานงานให้ตรงนี้ แล้วก็ขอบคุณพี่โจมากๆ เลยนะคะที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้”
แจ็ค : “ถามว่าพอมีดรามาเกิดขึ้นกลัวจะชวดไหม ไม่กลัวเลยครับ เพราะว่าเราเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องอยู่แล้ว เหมือนที่ทุกคนเชื่อมั่น แล้วก็มองตาพี่นะ (หันไปมองหน้าอายกัญ) เหมือนที่พี่พูดตอนแรกจนวันนี้ เชื่อมั่นในตัวเรา แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองด้วยครับ ว่าเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุด เพราะว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาง่ายๆ แล้วเราได้รับตรงนี้มาแล้ว เราก็อยากทำหน้าที่ในปีนี้ให้ดีที่สุดครับ
ถ้าแฟนนางงามมองว่ากระแสดรามาเป็นบทละคร คือจริงๆ เราห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ แล้วก็อยากให้แฟนนางงามทุกคนที่ติดตามกระแสอยู่ โฟกัสในการส่งกำลังใจดีกว่าครับ ว่าไทยแลนด์จะมีลูกเล่น จะมีอะไรมานำเสนอให้ชาวต่างชาติ เพราะว่าตอนนี้ชาวต่างชาติก็ดูเราสองคนอยู่เหมือนกัน ไม่ใช่แค่คนไทย”
อาย : “เอาจริงๆ ถ้าหลายคนมองว่าเป็นคอนเทนต์ คงไม่ได้อยากให้เป็นอะไรแบบนี้หรอก ตอนนี้เราปรับความเข้าใจกันแล้ว คุยกันแล้ว เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนมูฟไปข้างหน้าพร้อมกันทุกคนค่ะ และก็ทุกๆ ฝ่ายด้วย เราไปโฟกัสกันที่ ณ ตรงนั้นดีกว่า”
แจ็ค : “ที่บอกว่าอายรู้เรื่องตั้งแต่ 5 โมงเย็น จริงๆ แล้วตรงนั้นเรามีการเคลียร์กันหลังบ้านไปแล้วครับ ก็อยากให้โฟกัสเรื่องการไปโปแลนด์มากกว่าครับ ซึ่งในส่วนของเพจเวทีแม่ ตอนนี้ในส่วนของพี่โจเป็นคนรับผิดชอบในส่วนของผู้หญิงทั้งหมดครับ แล้วก็พี่โจได้ประกาศแบบออฟฟิเชียลให้น้องอายไปเรียบร้อยแล้วครับ ก็ขอขอบคุณพี่โจมาก”
บอกถึงเข้ากองช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเลย
แจ็ค : “การเข้ากองช้าเท่าที่ถามมาส่วนตัวนะครับ ไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่ครับ เพราะว่าทางที่พี่โจติดต่อไปเขาก็โอเค ทุกคนโอเคครับ มาช้าดีกว่าไม่มาครับ เรียกได้ว่าพร้อม 100% ครับ ซึ่งที่ผมได้โพสต์บอกว่าจะอธิบายในวันนี้ อันดับแรกจริงๆ วันนี้ไม่อยากจะพูดในส่วนนั้น เพราะว่าอยากให้เป็นการให้กำลังใจมากกว่า ว่ากว่าเราจะมาถึงวันนี้ เราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะ แล้วก็วันนี้ไม่ใช่วันแรกที่เราเจอกันครับ คือเราเจอกันตัวเป็นๆ มาแล้วก่อนหน้านี้ มีการเคลียร์ใจกันแล้วครับ”
อาย : “เราก็จะจับมือไปด้วยกันค่ะ ไม่ว่าเราจะผ่านอะไรกันมา ด้วยความที่ว่าคนไทยพลิกฟื้นกันอยู่แล้ว คำพูดนี้ใช้ได้กับหลายๆ อย่างมากๆ เลยนะคะในชีวิตของอาย แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ดีใจ แน่นอนว่าเราทั้งคู่จับมือไปด้วยกัน แล้วก็เดินไปด้วยกันค่ะ”
แจ็ค : “แจ็คก็อยากให้กำลังใจน้องนะครับ แจ็ครู้ว่าน้องหลับตาเดินก็เป๊ะอยู่แล้ว (หัวเราะ) จริงๆ เหมือนที่ทุกคนรู้กันครับ หลับตาเดินก็เป๊ะอยู่แล้ว แต่อยากจะให้กำลังใจในส่วนของอาหารการกิน แล้วก็การพักผ่อนมากกว่าครับ อาจจะมีนอนน้อยบ้าง เพราะว่ากองต่างประเทศส่วนมากของผู้หญิงจะซ้อมดึก แล้วนัดเช้า อาจจะเป็นในเรื่องของการนอน อยากให้พักผ่อน ห่วงแค่เรื่องเดียวครับ”
อาย : “สุขภาพ 100% ค่ะ แน่นอน ชัวร์”
แจ็ค : “สำหรับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ ขอบคุณมากๆ เลยที่ยังซัปพอร์ตกันมาตั้งแต่วันแรก มันไม่มีอะไรจะพูดเกินไปกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่สื่อ แฟนนางงาม แล้วก็ทุกๆ คนเลยครับที่มาในวันนี้”
อาย : “ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราทั้งคู่ด้วยนะคะ ถ้าไม่มีกำลังใจของทุกคนก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้ เพราะว่าพวกเรา ณ ตอนนี้ทิ้งดรามาไว้หมดเลย แล้วก็ moving forward ไปพร้อมกับทุกคนในวันนี้ แล้วก็ทำหน้าที่ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ให้ดีที่สุด อายขอไม่สัญญาว่าจะเอามงกลับมาได้ไหม แต่อายขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด แล้วจะทำให้ทุกวัน ให้ทุกคนเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ตั้งใจมากๆ แน่นอนค่ะ”