“เตนล์” จัดเต็มคอนเสิร์ต “TENCORE0110” ฉลอง 10 ปีบนเส้นทางศิลปิน แย้มมีเพลงใหม่ พร้อมเปิดรับงานแสดง อยากเล่นรอมคอม (คลิป)

“เตนล์ ชิตพล” เปิดฉากคอนเสิร์ตเดี่ยวฉลอง 10 ปีสุดยิ่งใหญ่ จัดเต็มโชว์และเพลงเรียบเรียงใหม่ ร้องเพลงไทยในรอบ 10 ปี ขนทัพแขกรับเชิญแน่นเวที การันตีเซอร์ไพรส์ 3 วันไม่ซ้ำกัน พร้อมแย้มข่าวดีอาจมีเพลงใหม่สนใจชิมลางงานแสดง อยากเล่นรอมคอม
เปิดฉากวันแรกอย่างยิ่งใหญ่แล้ว สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ “TENCORE0110”ของศิลปินหนุ่มมากความสามารถ “เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล”หรือ “TEN LEE”ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีบนเส้นทางศิลปิน ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม ณ BITEC LIVE โดยวันนี้ (17 ก.ค.) ก่อนขึ้นเวทีในวันแรก เจ้าตัวก็เปิดใจกับสื่อมวลชนอย่างตื่นเต้น ถึงการเตรียมงานอย่างหนัก ทั้งการซ้อมร่วมกับวงดนตรีสด ทีมแดนเซอร์ และแขกรับเชิญ พร้อมการันตีว่าแฟนๆ ที่เข้าชมครบทั้ง 3 รอบ จะได้สัมผัสโชว์สุดพิเศษและเซอร์ไพรส์ที่ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน
“สวัสดีครับ ผม เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล นะครับ ขอบคุณทุกคนที่มานะครับ กลับมาครั้งนี้ยุ่งกับการเตรียมคอนเสิร์ตมากครับ กลับมาถึงปุ๊บก็ไปซ้อม 2 วันเลย เรามีการจองฮอลล์ไว้เพื่อที่จะซ้อม แล้วก็ซ้อมกับแบนด์ด้วย แล้วก็มีซ้อมกับแขกรับเชิญทุกคน ซึ่งทุกคนก็ร่วมมือกันดีมากครับ ตั้งใจซ้อมกันมากเลย รู้สึกแฮปปี้มากครับ เอาจริงๆ เตนล์มา 3 วันแล้ว แต่เหมือนเตนล์เล่นคอนเสิร์ตประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้ว เพราะเรารันทรูกันเกือบทุกวันเลยครับ ก็ตื่นเต้นมากครับ”
จัดเต็มเพื่อคอนเสิร์ตฉลอง 10 ปีบนเส้นทางศิลปิน
“คอนเสิร์ตครั้งนี้ใช้ชื่อว่าฉลอง 10 นะครับ เตนล์ก็คิดว่าเฮ้ย จะมีอะไรโชว์ให้กับแฟนคลับดีไหม ก็เลยเอาเพลงเก่ามาเปลี่ยนท่าเต้นเกือบหมดหลายเพลงเลยครับ แล้ว Formation ทุกอย่าง ซาวด์เราก็มีการ Arrange กันมากก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามด้วยครับ”
ถึงจะซ้อมเหนื่อยแต่ก็โอเค เพราะทุกคนตั้งใจไปด้วยกัน
“ถ้าบอกไม่เหนื่อยก็โกหกใช่ไหม ก็เหนื่อย แต่ทีมงานทุกคน สต๊าฟทุกคน ก็ไปด้วยกัน เราซ้อมกันแบบไม่หยุด ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมาก ที่ตั้งใจจัดเตรียมคอนเสิร์ตครั้งนี้ยิ่งทุกคนตั้งใจไปด้วยกัน มันทำให้ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้ว รู้สึกแบบ เฮ้ย โอเค Let's do it อะไรประมาณนี้มากกว่าครับ“
ขนทัพแขกรับเชิญมาแบบจุกๆ
“ครับ เตนล์ก็รู้จักพี่เจฟ ซาเตอร์ อยู่แล้วครับ แล้วก็มีหลายๆ คน อย่าง นุนิว (ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์) ก็ทำงานด้วยกันแล้ว พี่ยัวร์บอยทีเจ, เจเลอร์ (เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม), นนท์ ธนนท์, พี่ทอย (เดอะทอยส์) แล้วก็พี่ซิน (Singular) ด้วย เยอะจนเตนล์จำไม่ถูกแล้ว แล้วก็มี พีพี (กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) มี PiXXiE ด้วยส่วนใหญ่จะเพิ่งเจอกันครั้งแรก ตอนแรกเตนล์ก็รู้สึกแบบ Awkward มาก แต่ทุกคนแบบชิลมาก ตลกมากเลย เตนล์ไม่คิดว่าทุกคนจะตลกกันขนาดนี้ครับ (ยิ้ม)“
เผยเชิญศิลปินไปหลายท่าน แต่ติดที่ตารางงานไม่ได้
“จริงๆ เราก็มีเชิญหลายๆ ท่านเหมือนกันครับ แต่อาจจะมีเรื่องตารางงานด้วย แล้วก็อาจจะเรื่องฟอร์แมตซ์ของคอนเสิร์ตด้วย ที่คนที่ทุกคนที่เราอยากจะชวนเนี่ย อาจจะมาพร้อมกันไม่ได้ ก็เสียดายเหมือนกัน ไว้ถ้ามีโอกาสหน้า แต่ครั้งนี้อยากจะให้มีแขกรับเชิญ เพราะ 10 ปีที่ผ่านมา เตนล์ไม่เคยได้ร้องเพลงไทยเลย แล้วก็ไม่เคยกลับมาที่ประเทศไทยโดยทำงานกับศิลปินไทยมาก่อน แล้วช่วงนี้เตนล์ก็เริ่มฟังเพลงไทยมากขึ้น รู้สึกว่า เฮ้ย เพลงไทยแบบ Quality ดีด้วย มีความอลังการมากเลยเราอยากลองเรียนรู้ว่าทำเพลงไทยเป็นยังไง พอได้เชิญพี่ๆ เขามาทำงานด้วยกัน ก็ได้รู้อะไรหลายๆ อย่างที่แบบ โอเค เราทำมา 10 ปีก็จริง แต่มาเจอดารา ศิลปินไทยที่ทำด้วยกัน ก็รู้สึกได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากเลยครับ”
คอนเสิร์ต 3 วัน (17-19 ก.ค) มีเซอร์ไพรส์แน่นอน
“ต้องมาดูครับ มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย จัดเซอร์ไพรส์ให้แล้วครับ แต่ไม่รู้วันไหน อันนี้ทุกคนต้องไปลุ้นกันเองครับ สุ่มครับ อันนี้เตนล์ไม่พูดแล้วกัน ถ้าพูดมันจะไม่ใช่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับ”
เป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานร่วมกับวงดนตรีสดอย่างจริงจัง ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการร้องและการเล่นกับไลฟ์แบนด์ ทั้งจากนักดนตรีและศิลปินคนอื่นๆ
“เอาแบบที่มาทำกันจริงๆ ความจริงก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับ ก็มีหลายๆ อย่างที่ต้องเรียนรู้เหมือนกัน อย่างเรื่องดนตรีละกัน เหมือนตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ทำไลฟ์แบนด์กับพี่ๆ วงดนตรีด้วย ก็ได้เรียนรู้ในการแบบเฮ้ย…เรามาแจมกัน แจมยังไงแล้วก็ได้เห็นศิลปินคนอื่น ว่าเวลาเขาร้องกับแบนด์เนี่ย เขามีเทคนิค มีทริกอะไร ส่วนที่เหลือนี่ทีมงานเขาจัดให้เตนล์หมดเลยครับ”
ถามว่าแขกรับเชิญเราแต่ละคนตัวแสบทั้งนั้น อย่าง “นนท์ ธนนท์” เขามีมาเผยแพร่มุกอะไรให้เราไหม พลีสๆ ได้โปรด เพราะเตนล์บอกเกสต์ทุกคนเลย อยากพูดอะไร พูดได้เลยครับ แต่ถ้าเล่นมุกแบบไทยมากๆ เตนล์อาจจะไม่เข้าใจ แต่อธิบายให้เตนล์ก็โอเค ก็ตามน้ำไป น่าจะได้ครับ ถ้าไม่ได้เตนล์ก็คงแบบหน้าเอ๋อๆ บนเวที (หัวเราะ)”
กลัวนนท์ ธนนท์ - พีพี ที่สุดเพราะมุกเยอะ
“แนวแบบไหนครับ แบบทอล์กกิ้งเหรอ น่าจะเป็นนนท์ ธนนท์ นะครับ (หัวเราะ) แล้วก็พีพีด้วย พีพีกับนนท์เนี่ยมีมุกเยอะครับ ตั้งแต่ตอนซ้อม บางครั้งเตนล์งงนี่พี่เล่นมุกหรือเรื่องจริง (รับมือยังไงกับสองคนนี้บ้าง?) เตนล์ไม่ได้รับมือ ส่วนใหญ่เตนล์จะทำหน้ามึนๆ ครับ (หัวเราะ) แต่ก็บอกทุกคนแบบช่วยสอนหน่อย เล่นได้ตามสบายเลย เตนล์จะได้แบบเรียนรู้ภาษาไทยด้วย (ตามมุกทันไหม?) อ๋อ มันไม่ทันครับ (หัวเราะ)แต่ถ้ามุกแบบง่ายๆ ก็ทัน แต่ถ้ามันยากๆ ก็ไม่ค่อยทันครับ”
ฝากติดตามคอนเสิร์ต TENCORE0110 ยังมีอีก 2 วัน (18-19 ก.ค.)
“ก็ฝากคอนเสิร์ต TENCORE0110 ด้วยนะครับ เพลงที่ทุกคนเคยรู้กัน อาจจะเป็นแนวใหม่เลย แล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนรอคอยกันอยู่ด้วย ก็อยากฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย แล้วก็ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนนะครับที่มาสัมภาษณ์เตนล์ในวันนี้“
แย้มในอนาคตจะมีเพลงใหม่และมีสิ่งใหม่ๆ ให้ติดตามกันแน่นอน
“ถ้าพูดก็สปอย แต่ก็อาจจะมีเพลงใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีซัมติงใหม่ๆ อาจจะมีไปที่ใหม่ๆ ที่ไม่เคยไป อาจจะมีทัวร์อะไรเกิดขึ้นต่อด้วย ก็แล้วแต่…ไม่รู้เหมือนกัน ก็มีคุยกันอยู่ แต่ไม่สปอยดีกว่า แค่นี้แล้วกันครับ”
พร้อมชิมลางงานแสดง อยากเล่นแนวรอมคอม (โรแมนติก-คอมเมดี้) ลองส่งบทมาได้เลย
“หนังเหรอ อยากลองนะครับ แต่ถ้าเตนล์ต้องเล่นหนัง เตนล์ขอรับสมัครคุณครูภาษาไทยครับ แค่แก้สำเนียงให้นิดหนึ่ง แต่ถ้ามาอยู่ 1-2 อาทิตย์ก็คงพูดได้เหมือนเดิมแล้วล่ะครับ (อยากเล่นแนวไหน?) เตนล์อยากลองเล่นรอมคอมครับ ถ้าเป็นประสบการณ์ครั้งแรก เพราะเตนล์ไม่เคยเล่นหนังมาก่อน เตนล์อยากจะเล่นบทที่เตนล์สามารถคอนเนกต์กับมันได้ ดีกว่า ส่งบทได้เลยนะครับ เดี๋ยวเตนล์ลองไปอ่านดู(ลองแสดงดูไหม?) ถ้าไม่รักนะครับ ไม่ต้องมาพูดกันครับ (หัวเราะ)”