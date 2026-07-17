“ลูกเกด-มะตูม-ลี-นารา“ รันเกมต่อ งัดแผลใจผู้ถูกบูลลี่ ตัดสินศึกพลิกโฉมทั้งตัวสุดเดือด ใน Surgery Wars อีพี3

การแข่งขันยิ่งเข้มข้น ยิ่งไม่มีใครยอมใคร สำหรับรายการ “Surgery Wars สงครามแห่งความงาม” ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 รายการเรียลลิตี้แข่งขันด้านศัลยกรรมและความงามสุดเข้มข้น ผลิตโดย บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด ดำเนินรายการโดย “ดีเจนุ้ย” เรียลลิตี้แข่งขันศัลยกรรมรูปแบบใหม่ ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อหน้าตาคือโอกาส ศัลยกรรมคือปาฏิหาริย์ที่สร้างได้จริง สัปดาห์นี้ การแข่งขันยกระดับความเดือด เมื่อ 4 โรงพยาบาลและคลินิกศัลยกรรมชั้นนำของประเทศ พร้อมเปิดศึกประชันฝีมือกันแบบไม่มีถอย นำโดย Apex Surgery Hospital /IDL Hospital / MEKO International Hospital / โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ที่ต่างงัดเทคนิค ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านศัลยกรรมมาปะทะกันแบบเต็มกำลัง เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือทีมแพทย์ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหนือชั้นที่สุด
พร้อมร่วมตัดสินความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดย Celeb Master ตัวท็อปของวงการ ทั้ง ลูกเกด เมทินี, ดีเจมะตูม เตชินท์, ลี ฐานัฐพ์ และ นารา เครปกะเทย ที่จะมาร่วมเฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ทรงพลังที่สุด งานนี้ ความท้าทายใน อีพี3 ไม่ได้วัดกันแค่ความสวยหรือความหล่อ แต่เป็นการ พลิกโฉมทั้งร่างกาย เพื่อคืนความมั่นใจให้ผู้เข้าแข่งขัน ก่อนจะต้องก้าวสู่ Mission Photo Shoot ภารกิจสุดหินที่ทุกคนต้องถ่ายทอด อินเนอร์แห่งความเจ็บปวด ผ่านสายตาและอารมณ์ จากประสบการณ์การถูกบูลลี่ที่เคยฝากบาดแผลไว้ในชีวิต ให้สะเทือนใจกรรมการและผู้ชมมากที่สุด เมื่อรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไป ต้องมาพร้อมความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอดีต ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจึงต้องงัดทุกความรู้สึก ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายเพียงไม่กี่เฟรม เพราะบางครั้ง แววตา ก็สามารถเล่าเรื่องได้ดังกว่าคำพูด
ใครจะสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการพลิกโฉมจนแทบจำไม่ได้ และทีมแพทย์จากสถาบันใดจะพิสูจน์ให้เห็นว่า ศัลยกรรมไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปลักษณ์ แต่เปลี่ยนชีวิตได้จริง ติดตามได้ใน “Surgery Wars สงครามแห่งความงาม” อีพี3 จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 21.15 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 และดูย้อนหลัง ทาง : WorkpointOfficial และ Version UNCUT ทาง Youtube : Win Win PRPlus official