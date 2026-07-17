“เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” เดินเครื่องจัดเต็ม ผู้กำกับ บอย-ถกลเกียรติ เปิดห้องซ้อมต้อนรับ สื่อ – อินฟลูเอนเซอร์ “แพ็ท - อแมนด้า” เสิร์ฟออเดิร์ฟโชว์ฉากแซ่บ

หลังเปิดแคสติ้งนักแสดงแบบจัดเต็มครบองค์ จนสร้างความฮือฮาให้คอละครเวทีไปแล้ว ล่าสุดละครเวทีฟอร์มยักษ์แห่งปี “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ก็ได้เวลารวมตัวพร้อมหน้าอีกครั้ง โดย คุณบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้กำกับการแสดง ได้เปิดห้อง R Ditorium โรงละคร เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ นำทีมนักแสดง อาทิ แพ็ท สุธาสินี, อแมนด้า ออบดัม, เจมส์ มาร์, หญิง รฐา, ชาย ชาตโยดม, นนท์ อินทนนท์, ตะวัน พันวา, ก้าวหน้า กิตติภัทร, ปาว ปวรดา และเหล่านักแสดงอองซอมเบิล มาโชว์ฉากเด็ดให้ทัพนักข่าว และอินฟลูเอนเซอร์ได้ชมเป็นน้ำจิ้มครั้งแรกก่อนใคร
โดยบรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคัก เพราะเป็นละครเวทีฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หลายคนตั้งตารอชม งานนี้คุณบอย ถกลเกียรติ ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของ “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ว่าเป็นการเขย่ารวมกันของละครโทรทัศน์เรื่องดังในยุค 90 เรื่อง “มารยาริษยา” กับ “เมืองมายา” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ “เพียงดาว” นางเอกดาวค้างฟ้า ผู้มีมาตรฐานสูงจนถูกตราหน้าว่าเอาแต่ใจ กับ “ดีนี่” ดาวรุ่งดวงใหม่ใสซื่อ ทว่าซ่อนความทะเยอทะยาน เพื่อต้องการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด ทำทุกวิถีทางเพื่อล้มเพียงดาวจากบัลลังก์วงการบันเทิง
เปิดฉากแรกด้วยโชว์โอเพนนิ่งกับบทเพลงซึ้งๆ บอกเล่าเรื่องราวความโด่งดังและการวางตัวที่ทำให้ “เพียงดาว” ยังคงยืนหนึ่งบนบัลลังก์วงการมายา ซึ่งถ่ายทอดบทบาทนี้โดยตัวแม่มิวสิคัล แพ็ท สุธาสินี ที่แม้จะห่างหายจากเวทีไปกว่า 7 ปี แต่น้ำเสียงและพลังการแสดงยังคงเลิศเวอร์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีตัวละครสำคัญอีกมากมาย ที่จะมาสร้างสีสัน เพิ่มดีกรีความแซ่บสะท้านวงการมายา นำทีมโดยนักแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือดี ชาย ชาตโยดม, หญิง รฐา, นนท์ อินทนนท์ หรือจะเป็นรุ่นเล็กมากความสามารถ อย่าง ตะวัน พันวา, ก้าวหน้า กิตติภัทร และ ปาว ปวรดา ต่อด้วยฉาก “กระแสโซเชียล” ที่ถ่ายทอดถึงช่วงเวลาขาลงของเพียงดาว และการมาของคลื่นลูกใหม่สุดฮอตอย่าง “ดีนี่” ที่รับบทโดย อแมนด้า ซึ่งอินเนอร์ความแสบ ความร้ายของสาวอแมนด้า ก็พุ่งทะลุมาจนคนดูหมั่นเขี้ยวในจริตการแสดงของเธอ ขอบอกเลยว่านี่แค่น้ำจิ้ม เล่นบนเวทีจริงจะแอ๊บร้ายเกินเบอร์ขนาดไหน? ต้องมาดู ก่อนจะปิดท้ายด้วยฉากเด็ดสุดแซ่บ ที่เพียงดาวและดีนี่ต้องมาถ่ายแบบร่วมเฟรมกัน โดยมี “โอม” รับหน้าที่ช่างภาพ รับบทโดยพระเอกหนุ่ม เจมส์ มาร์ ฉากนี้บอกเลยว่า..แซ่บเวอร์!! เพราะเป็นการประชันบทบาทของ 2 สาว “แพ็ท - อแมนด้า” ที่เชือดเฉือนกันทุกไดอะล็อก แบบฟาดมาฟาดกลับสะใจทุกโมเมนต์ แถมยังเป็นละครมิวสิคัลที่เสิร์ฟอะไรใหม่ๆ ให้คนดูได้ชม อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นในละครมิวสิคัลเรื่องนี้แน่นอน
ใครที่อยากรู้ว่าเรื่องราวของวงการมายา ท่ามกลางเกมกลลวง และการทรยศหักหลัง จะสนุก เข้มข้นแค่ไหน? ต้องไม่พลาดมาชมละครเวทีสุดแซ่บ “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ด้วยตัวเอง เปิดแสดงวันที่ 17 สิงหาคมนี้ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ ไทยเก็ตเมเจอร์ ทุกช่องทางบัตรราคาเริ่มต้น 800 บาท