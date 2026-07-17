เซอร์ไพรส์แฟนทั่วโลก! “J-Hope” แห่ง BTS ปรากฏตัวในทีเซอร์ใหม่ของ Samsung

Samsung สร้างความฮือฮาให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก หลัง “J-Hope” แห่งวง BTS ปรากฏตัวในทีเซอร์ล่าสุด ด้วยลุคสุดเท่ ทันทีที่ทีเซอร์ถูกปล่อยออกมา แฟนคลับและ ARMY ทั่วโลก ต่างพากันแชร์และตั้งข้อสังเกตถึงแฮชแท็กที่เชื่อมโยงกับ Galaxy AI จนเกิดกระแสคาดการณ์ว่า J-Hope น่าจะมาเป็นแอมบาสเดอร์ของสมาร์ทโฟน Galaxy หรืออุปกรณ์สวมใส่รุ่นใหม่สักรุ่น เหมือนเพื่อนในวง BTS เพื่อร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์ของเทคโนโลยีอัจฉริยะผ่านตัวตนที่โดดเด่นทั้งด้านดนตรี แฟชั่น และความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้ คำใบ้ในทีเซอร์ที่สื่อถึงการ “Unfold” ยังทำให้หลายคนเชื่อว่า J-Hope อาจมีส่วนร่วมกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับ Galaxy รุ่นใหม่ ซึ่งเตรียมเผยโฉมภายในงาน Galaxy Unpacked ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2026 ณ กรุงลอนดอน เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่พร้อมถ่ายทอดสดให้เหล่า AMRY ทั่วโลกได้รับชมพร้อมกันผ่าน Samsung.com
งานนี้ต้องรอลุ้นกันว่าลุคต่อไปของ J-Hope ที่จะมาในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการ จะเป็นอย่างไร หรือจะมีโมเมนต์พิเศษแบบไหนในงานบ้าง แต่ที่แน่ ๆ เพียงทีเซอร์รูปเดียว ก็เรียกเสียงฮือฮาและสร้างความตื่นเต้นให้ทั้ง ARMY และสาวก Galaxy ได้ไม่น้อย และนอกจาก J-Hope แล้วยังมีเซเลบในวงการต่าง ๆ เข้าร่วมในงานเปิดตัวครั้งสำคัญนี้อีก