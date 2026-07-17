"ปอนด์ ณราวิชญ์" และ "น้ำตาล ทิพนารี" แท็กทีมรับตำแหน่ง “ขนส่งไอดอล Club D”

กรมการขนส่งทางบก ดึง "ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์" และ "น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม"
สองนักแสดงชื่อดังร่วม โครงการ “ขนส่งไอดอล Club D” ร่วมสร้างสังคมแห่งการขับขี่ปลอดภัย ในฐานะ ขนส่งไอดอล Club D ร่วมเป็นกระบอกเสียงปลุกกระแสขับขี่ปลอดภัยในแคมเปญ “CLUB D ขับดี อะไรก็ดี แค่มีทัศน 'สติ' ที่ดี” มาร่วมสร้างสังคม 'ขับดี' ขับขี่ปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันลดอุบัติเหตุ และสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยด้วยการขับขี่อย่างมีสติและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง ยกระดับการสื่อสารด้านความปลอดภัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านคอนเทนต์สร้างสรรค์และแพลตฟอร์มดิจิทัล ถ่ายทอดแนวคิดการขับขี่อย่างถูกต้อง มีวินัย และปลอดภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และร่วมลดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนอย่างยั่งยืน โดยภายในงานได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาและรายการ “CLUB D ขับดี อะไรก็ดี แค่มีทัศน 'สติ' ที่ดี เป็นรายการท่องเที่ยวสอดแทรกความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย ที่นำเสนอสาระด้านกฎจราจร การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) และแนวทางการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในรูปแบบการเล่าเรื่องที่ทันสมัย สนุก เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของคนรุ่นใหม่ และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือขบวนคาราวาน “รถขับดี” นำโดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก และปอนด์–น้ำตาล ขนส่งไอดอล Club D เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการส่งต่อแนวคิดการขับขี่อย่างมีสติ มีวินัย และเคารพกฎจราจร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางที่ปลอดภัย พร้อมร่วมกันผลักดันให้ความปลอดภัยทางถนนกลายเป็นวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย
ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ ในฐานะ ขนส่งไอดอล Club D ความปลอดภัยด้านรถจักรยานยนต์ เผยความรู้สึกว่า…
"ผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ ขนส่งไอดอล Club D ความปลอดภัยด้านรถจักรยานยนต์ การได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์และสื่อสารเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่น้องๆ รุ่นใหม่ ถือเป็นแคมเปญที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผมมากครับ
เพราะนอกจากจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนอย่างยั่งยืน"
น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม ในฐานะ ขนส่งไอดอล Club D ความปลอดภัยด้านรถยนต์ เผยความรู้สึกว่า…
"น้ำตาลรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในแคมเปญนี้ น้ำตาลตั้งใจจะร่วมส่งต่อแนวคิดการขับขี่อย่างมีสติ มีวินัย และเคารพกฎจราจร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทาง พร้อมร่วมขับเคลื่อนให้ความปลอดภัยทางถนนกลายเป็นจิตสำนึกที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะ"