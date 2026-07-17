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"ปอนด์ ณราวิชญ์" และ "น้ำตาล ทิพนารี" แท็กทีมรับตำแหน่ง “ขนส่งไอดอล Club D”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมการขนส่งทางบก ดึง "ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์" และ "น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม"
สองนักแสดงชื่อดังร่วม โครงการ “ขนส่งไอดอล Club D” ร่วมสร้างสังคมแห่งการขับขี่ปลอดภัย ในฐานะ ขนส่งไอดอล Club D ร่วมเป็นกระบอกเสียงปลุกกระแสขับขี่ปลอดภัยในแคมเปญ “CLUB D ขับดี อะไรก็ดี แค่มีทัศน 'สติ' ที่ดี” มาร่วมสร้างสังคม 'ขับดี' ขับขี่ปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันลดอุบัติเหตุ และสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยด้วยการขับขี่อย่างมีสติและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง ยกระดับการสื่อสารด้านความปลอดภัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านคอนเทนต์สร้างสรรค์และแพลตฟอร์มดิจิทัล ถ่ายทอดแนวคิดการขับขี่อย่างถูกต้อง มีวินัย และปลอดภัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และร่วมลดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนอย่างยั่งยืน โดยภายในงานได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาและรายการ “CLUB D ขับดี อะไรก็ดี แค่มีทัศน 'สติ' ที่ดี เป็นรายการท่องเที่ยวสอดแทรกความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย ที่นำเสนอสาระด้านกฎจราจร การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception) และแนวทางการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ในรูปแบบการเล่าเรื่องที่ทันสมัย สนุก เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของคนรุ่นใหม่ และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือขบวนคาราวาน “รถขับดี” นำโดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก และปอนด์–น้ำตาล ขนส่งไอดอล Club D เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการส่งต่อแนวคิดการขับขี่อย่างมีสติ มีวินัย และเคารพกฎจราจร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางที่ปลอดภัย พร้อมร่วมกันผลักดันให้ความปลอดภัยทางถนนกลายเป็นวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ ในฐานะ ขนส่งไอดอล Club D ความปลอดภัยด้านรถจักรยานยนต์ เผยความรู้สึกว่า…
"ผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ ขนส่งไอดอล Club D ความปลอดภัยด้านรถจักรยานยนต์ การได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์และสื่อสารเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่น้องๆ รุ่นใหม่ ถือเป็นแคมเปญที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผมมากครับ

เพราะนอกจากจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนอย่างยั่งยืน"

น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม ในฐานะ ขนส่งไอดอล Club D ความปลอดภัยด้านรถยนต์ เผยความรู้สึกว่า…

"น้ำตาลรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในแคมเปญนี้ น้ำตาลตั้งใจจะร่วมส่งต่อแนวคิดการขับขี่อย่างมีสติ มีวินัย และเคารพกฎจราจร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทาง พร้อมร่วมขับเคลื่อนให้ความปลอดภัยทางถนนกลายเป็นจิตสำนึกที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะ"












"ปอนด์ ณราวิชญ์" และ "น้ำตาล ทิพนารี" แท็กทีมรับตำแหน่ง “ขนส่งไอดอล Club D”
"ปอนด์ ณราวิชญ์" และ "น้ำตาล ทิพนารี" แท็กทีมรับตำแหน่ง “ขนส่งไอดอล Club D”
"ปอนด์ ณราวิชญ์" และ "น้ำตาล ทิพนารี" แท็กทีมรับตำแหน่ง “ขนส่งไอดอล Club D”
"ปอนด์ ณราวิชญ์" และ "น้ำตาล ทิพนารี" แท็กทีมรับตำแหน่ง “ขนส่งไอดอล Club D”
"ปอนด์ ณราวิชญ์" และ "น้ำตาล ทิพนารี" แท็กทีมรับตำแหน่ง “ขนส่งไอดอล Club D”
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