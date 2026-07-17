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“เจมส์ เรืองศักดิ์” คัมแบ็กงานเพลงในรอบหลายปี ปล่อยซิงเกิลใหม่ "อัสดง" เปิดอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ถ่ายทอดบทเพลงแห่งความหวังของคนแอบรัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังห่างหายจากการทำอัลบั้มเต็มไปนาน จนแฟนเพลงต่างเฝ้ารอการกลับมา ล่าสุด เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ศิลปินคุณภาพเจ้าของบทเพลงฮิตมากมาย กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ “อัสดง” เพลงเปิดตัวจากอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ผลงานที่สะท้อนตัวตน มุมมอง และความตั้งใจของเขาในฐานะศิลปินที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

การกลับมาครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากความตั้งใจของเจมส์ที่ไม่อยากให้ตัวเองถูกจดจำเพียงในฐานะ “อดีตนักร้องยุค 90” แต่ยังอยากเป็นศิลปินที่มีผลงานใหม่ให้ผู้ฟังได้ติดตาม จึงเป็นที่มาของอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกเรื่องราวของ เจมส์ เรืองศักดิ์ ณ วันนี้ ทั้งในแง่ความคิด มุมมองชีวิต และแนวทางการทำงานดนตรี

เจมส์เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวทั้ง Facebook: Ruangsak James Loychusak และ Instagram: @jamesruangsak.co.th ว่า ก่อนอื่นต้องบอกว่า “อัสดง” คือเพลงแรกที่ผมเลือกปล่อยจากอัลบั้มใหม่ Present Tense…ปัจจุบันกาล ครับ

เพลงนี้พิเศษสำหรับผม เพราะเป็นเพลงเดียวในอัลบั้มที่ผมไม่ได้แต่งเอง ผมชวน Jc Janez (เจน เจนจิรา เฉียงเอก) มาร่วมงาน เพราะผมชอบวิธีการใช้ภาษาไทยของเธอมาก เธอเลือกใช้คำไทยที่สวยและคลาสสิก แต่กลับทำให้ฟังรู้สึกร่วมสมัยได้ อย่างคำว่า “อัสดง” และอีกหลายคำในเพลงซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจไม่ค่อยได้ยินกันแล้ว

สำหรับผม นี่แหละคือความหมายของความร่วมสมัย ไม่ใช่การทิ้งของเก่า แต่เป็นการหยิบความงดงามของภาษาไทยมาผสมกับดนตรีในยุคนี้ให้เข้ากันอย่างลงตัว

ส่วนดนตรี ผมได้ พี่เปี๊ยก ธนเดช ผาสุกธรรม ที่เคยทำงานด้วยกันมาตั้งแต่สมัย RS มาช่วยเรียบเรียงและทำงานในส่วนการมิกซ์เสียงให้ เพลงนี้เลยมีกลิ่นอายที่ทั้งคุ้นเคยและสดใหม่ในเวลาเดียวกัน และก็เป็นเพลงเดียวในอัลบั้มที่ผมเปิดโอกาสให้คนอื่นมาแต่งและเรียบเรียง ส่วนอีก 9 เพลงที่เหลือ ผมแต่ง เรียบเรียง และควบคุมการผลิตเองทั้งหมด

เนื้อหาของ “อัสดง” พูดถึงการแอบรักคนคนหนึ่ง ทั้งที่รู้ว่าความรักครั้งนั้นอาจไม่มีวันเป็นจริง แต่ก็ยังเลือกที่จะมีความหวังต่อไป ผมตั้งใจให้เพลงนี้มีทั้งความเป็นไทยและความร่วมสมัย โดยเฉพาะวิธีการร้อง การอิมโพรไวซ์ ที่ผมพยายามออกแบบให้ฟังแล้วรู้สึกสดใหม่ แต่ยังรักษาอารมณ์ของเพลงเอาไว้

ส่วน Music Video ผมตีความคำว่า “อัสดง” ผ่านแสงยามเย็น ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงคนสองคนที่อยู่คนละที่ คนละโลก แม้จะไม่เคยได้พบกัน แต่ต่างก็อยู่ใต้แสงเดียวกัน เป็นความหวังเล็ก ๆ ของคนที่แอบรักใครสักคน และมีความสุขเพียงแค่ได้อยู่ใต้ท้องฟ้าเดียวกัน

หวังว่าทุกคนจะชอบ “อัสดง” และหวังว่าเพลงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเดินทางในอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ที่ผมตั้งใจทำมากที่สุดอัลบั้มหนึ่งในชีวิตครับ

แฟนเพลงสามารถรับฟัง "อัสดง" ซิงเกิลแรกจากอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube ช่อง James Academy :

https://youtu.be/uU0R86BlyrQ?si=Spae7cHtinCrdm_c

และทุกแพลตฟอร์ม Music Streaming :https://bfan.link/asadong พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของ เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ผ่าน Facebook : Ruangsak James Loychusak และ Instagram: @jamesruangsak.co.th

#JamesRuangsak #เจมส์เรืองศักดิ์ #อัสดง #PresentTenseปัจจุบันกาล








“เจมส์ เรืองศักดิ์” คัมแบ็กงานเพลงในรอบหลายปี ปล่อยซิงเกิลใหม่ "อัสดง" เปิดอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ถ่ายทอดบทเพลงแห่งความหวังของคนแอบรัก
“เจมส์ เรืองศักดิ์” คัมแบ็กงานเพลงในรอบหลายปี ปล่อยซิงเกิลใหม่ "อัสดง" เปิดอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ถ่ายทอดบทเพลงแห่งความหวังของคนแอบรัก
“เจมส์ เรืองศักดิ์” คัมแบ็กงานเพลงในรอบหลายปี ปล่อยซิงเกิลใหม่ "อัสดง" เปิดอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ถ่ายทอดบทเพลงแห่งความหวังของคนแอบรัก
“เจมส์ เรืองศักดิ์” คัมแบ็กงานเพลงในรอบหลายปี ปล่อยซิงเกิลใหม่ "อัสดง" เปิดอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ถ่ายทอดบทเพลงแห่งความหวังของคนแอบรัก