“เจมส์ เรืองศักดิ์” คัมแบ็กงานเพลงในรอบหลายปี ปล่อยซิงเกิลใหม่ "อัสดง" เปิดอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ถ่ายทอดบทเพลงแห่งความหวังของคนแอบรัก

หลังห่างหายจากการทำอัลบั้มเต็มไปนาน จนแฟนเพลงต่างเฝ้ารอการกลับมา ล่าสุด เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ศิลปินคุณภาพเจ้าของบทเพลงฮิตมากมาย กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ “อัสดง” เพลงเปิดตัวจากอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ผลงานที่สะท้อนตัวตน มุมมอง และความตั้งใจของเขาในฐานะศิลปินที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
การกลับมาครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากความตั้งใจของเจมส์ที่ไม่อยากให้ตัวเองถูกจดจำเพียงในฐานะ “อดีตนักร้องยุค 90” แต่ยังอยากเป็นศิลปินที่มีผลงานใหม่ให้ผู้ฟังได้ติดตาม จึงเป็นที่มาของอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกเรื่องราวของ เจมส์ เรืองศักดิ์ ณ วันนี้ ทั้งในแง่ความคิด มุมมองชีวิต และแนวทางการทำงานดนตรี
เจมส์เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวทั้ง Facebook: Ruangsak James Loychusak และ Instagram: @jamesruangsak.co.th ว่า ก่อนอื่นต้องบอกว่า “อัสดง” คือเพลงแรกที่ผมเลือกปล่อยจากอัลบั้มใหม่ Present Tense…ปัจจุบันกาล ครับ
เพลงนี้พิเศษสำหรับผม เพราะเป็นเพลงเดียวในอัลบั้มที่ผมไม่ได้แต่งเอง ผมชวน Jc Janez (เจน เจนจิรา เฉียงเอก) มาร่วมงาน เพราะผมชอบวิธีการใช้ภาษาไทยของเธอมาก เธอเลือกใช้คำไทยที่สวยและคลาสสิก แต่กลับทำให้ฟังรู้สึกร่วมสมัยได้ อย่างคำว่า “อัสดง” และอีกหลายคำในเพลงซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจไม่ค่อยได้ยินกันแล้ว
สำหรับผม นี่แหละคือความหมายของความร่วมสมัย ไม่ใช่การทิ้งของเก่า แต่เป็นการหยิบความงดงามของภาษาไทยมาผสมกับดนตรีในยุคนี้ให้เข้ากันอย่างลงตัว
ส่วนดนตรี ผมได้ พี่เปี๊ยก ธนเดช ผาสุกธรรม ที่เคยทำงานด้วยกันมาตั้งแต่สมัย RS มาช่วยเรียบเรียงและทำงานในส่วนการมิกซ์เสียงให้ เพลงนี้เลยมีกลิ่นอายที่ทั้งคุ้นเคยและสดใหม่ในเวลาเดียวกัน และก็เป็นเพลงเดียวในอัลบั้มที่ผมเปิดโอกาสให้คนอื่นมาแต่งและเรียบเรียง ส่วนอีก 9 เพลงที่เหลือ ผมแต่ง เรียบเรียง และควบคุมการผลิตเองทั้งหมด
เนื้อหาของ “อัสดง” พูดถึงการแอบรักคนคนหนึ่ง ทั้งที่รู้ว่าความรักครั้งนั้นอาจไม่มีวันเป็นจริง แต่ก็ยังเลือกที่จะมีความหวังต่อไป ผมตั้งใจให้เพลงนี้มีทั้งความเป็นไทยและความร่วมสมัย โดยเฉพาะวิธีการร้อง การอิมโพรไวซ์ ที่ผมพยายามออกแบบให้ฟังแล้วรู้สึกสดใหม่ แต่ยังรักษาอารมณ์ของเพลงเอาไว้
ส่วน Music Video ผมตีความคำว่า “อัสดง” ผ่านแสงยามเย็น ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงคนสองคนที่อยู่คนละที่ คนละโลก แม้จะไม่เคยได้พบกัน แต่ต่างก็อยู่ใต้แสงเดียวกัน เป็นความหวังเล็ก ๆ ของคนที่แอบรักใครสักคน และมีความสุขเพียงแค่ได้อยู่ใต้ท้องฟ้าเดียวกัน
หวังว่าทุกคนจะชอบ “อัสดง” และหวังว่าเพลงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเดินทางในอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ที่ผมตั้งใจทำมากที่สุดอัลบั้มหนึ่งในชีวิตครับ
แฟนเพลงสามารถรับฟัง "อัสดง" ซิงเกิลแรกจากอัลบั้ม Present Tense…ปัจจุบันกาล ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube ช่อง James Academy :
https://youtu.be/uU0R86BlyrQ?si=Spae7cHtinCrdm_c
และทุกแพลตฟอร์ม Music Streaming :https://bfan.link/asadong พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของ เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ผ่าน Facebook : Ruangsak James Loychusak และ Instagram: @jamesruangsak.co.th
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