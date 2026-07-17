“เก้า สุภัสสรา" นำทีม "เจมีไนน์-โยโกะ-วิว" เปิดตัว SLEEPING CLOUD เขย่าวงการชุดนอน

เรียกว่าแค่เปิดงานก็ทำเอาลาน Atrium สยามเซ็นเตอร์ แทบแตก! เมื่อแบรนด์ชุดนอนพรีเมียม SLEEPING CLOUD จัดงาน "The New Era of Sleepwear" เปิดตัวนวัตกรรม Lyocools™ CoolMode Fabric Technology หรือ "ชุดนอนผ้าติดแอร์" ภายใต้แนวคิด "Beyond Sleepwear. Into Sleep Care." งานนี้นอกจากจะยกทัพนวัตกรรมใหม่มาเอาใจสายรักสุขภาพแล้ว ยังรวมตัวเหล่าคนดังแถวหน้าของวงการบันเทิงไว้ในงานเดียว จนแฟนคลับและช่างภาพแห่ปักหมุดเก็บภาพกันแบบไม่มีพัก
ไฮไลต์ของงานหนีไม่พ้นการปรากฏตัวของนางเอกสาว “เก้า สุภัสสรา ธนชาต” พรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ ที่มาในลุคสวยหวานแต่ซ่อนความเท่ เรียกแฟลชจากสื่อมวลชนรัวๆ พร้อมเผยอินไซต์การดูแลตัวเองว่า "การนอนหลับที่ดี" คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญของการใช้ชีวิต ทำให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ที่ต้องการยกระดับชุดนอนจากแฟชั่นธรรมดา สู่ Sleep Care Item ที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพการพักผ่อน
“เก้า สุภัสสรา” พรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เผยว่า "ทุกวันนี้ตารางงานค่อนข้างแน่นค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาพักผ่อนเลยเป็นช่วงเวลาที่เก้าให้ความสำคัญมาก ยิ่งได้นอนสบายก็เหมือนได้ชาร์จพลังให้ตัวเอง เก้าชอบคอนเซ็ปต์ของ SLEEPING CLOUD ที่มองว่าชุดนอนไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่น แต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพด้วย รู้สึกว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเก้ามาก เลยดีใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ค่ะ"
เพิ่มอุณหภูมิความฮอตให้พุ่งขึ้นอีก เมื่อพระเอกหนุ่มสุดฮอต “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” ปรากฏตัวเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับสนั่นงาน ขณะที่ วิว เบญญาภา จีนประสม, พราว อรณิชา กรินชัย, โยโกะ อาภัสรา เลิศประเสริฐ, มีมี่ เหมือนฝัน มั่นนาม และ มิ้นท์ ธิฌาน์ ธนกิจรุ่งโรจน์ ก็ไม่น้อยหน้า ต่างมาในลุคแฟชั่นสุดโดดเด่น ผลัดกันโพสท่าแจกความสดใส สร้างโมเมนต์ให้ช่างภาพกดชัตเตอร์กันแทบไม่ทัน
นอกจากความปังของเหล่าคนดังแล้ว ภายในงานยังสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัว Smart Sleep Station (Sleep Upgrade Experience) สเตชั่นแอนด์สโตร์รูปแบบใหม่ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ให้ผู้ร่วมงานเลือกซื้อชุดนอนผ่าน Interactive Vending Machine แบบ Grab & Go ได้ทันที สร้างความตื่นตาตื่นใจจนกลายเป็นอีกหนึ่งมุมฮอตที่หลายคนต่อคิวทดลองใช้งาน
ด้าน แนน รัตติยา วรรัตน์ ผู้บริหารของ SLEEPING CLOUD เปิดเผยว่า “ปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่มักถูกมองข้ามคือ "คุณภาพการนอนหลับ" ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิต แบรนด์จึงพัฒนา Lyocools™ จากเส้นใยธรรมชาติ 100% ที่ออกแบบมาเพื่อสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติช่วยระบายอากาศ ลดความร้อนและความชื้นสะสม พร้อมมาตรฐาน CoolMode จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ร่วมกับ TGO รวมถึงมีคุณสมบัติ Anti-Bacteria และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”