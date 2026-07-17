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CHANGE2561 ORIGINAL เปิดภาพฟิตติ้ง “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม สู่ภารกิจเกินคาดเดาของ 8 หนุ่ม เคมีเคใจ 4 คู่ พร้อมพาคนดูเปิดประตูสู่สมาคมลับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมเปิดประตูสู่สมาคมลับที่เต็มไปด้วยความแปลก ความน่ารัก และภารกิจเหนือคาดเดา กับซีรีส์ “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม จากโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL อีกหนึ่งผลงานที่ถูกจับตาเป็นพิเศษตั้งแต่วันแถลง Line Up ที่ไม่ใช่เพียงแค่การรวมตัวของนักแสดง 8 หนุ่มหล่อ 4 คู่ ที่เคมีแรงเกินต้าน แต่ยังมาพร้อมพล็อตเรื่องที่สนุกสนานแล้วยังมีความโรแมนติก มีมิติของความสัมพันธ์ที่น่าค้นหา สำหรับ “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม ที่นำเสนอเรื่องราวของ “สมาคมคนแปลก” กลุ่มคนที่ต่างเคยผ่านอะไรมาก่อนจะมารวมตัวกันในสถานที่แห่งนี้ เพื่อรับจ้างทำ “ภารกิจแปลกๆ” ที่ไม่มีใครอยากรับทำ งานที่ดูเหมือนไม่ธรรมดาแต่กลับซ่อนความวุ่นวายไว้มากมายและลูกค้าที่เข้ามาว่าจ้างเองก็ล้วนมีความแปลกที่คาดเดาไม่ได้เช่นกัน ท่ามกลางภารกิจเหล่านั้น ความสัมพันธ์ของตัวละครจะค่อยๆดำเนินไป ทั้งความรัก ความไว้ใจ มิตรภาพ และความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในใจ กลายเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีเพียงความฟินชวนจิ้น แต่ยังพาผู้ชมสนุกไปกับตัวละคร การตัดสินใจที่ยากลำบาก และบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 CHANGE2561 ได้ฤกษ์ดีเดินหน้าฟิตติ้งซีรีส์ “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม เป็นที่เรียบร้อย โดยบรรยากาศการฟิตติ้งครั้งนี้เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยพลังของคาแรกเตอร์และเสน่ห์เฉพาะตัวของนักแสดงแต่ละคน โดยเฉพาะเคมีเคใจของ 8 หนุ่ม 4 คู่ นำโดย สายลับ เหมวิช – ภณ ธนภณ, มิ้ล ณัฐชนน – นิวเยียร์ นวพรรษ, ป๊อป ภัทรพล – ไตเติ้ล ธนธร และ อ็อตโต้ พชร – บีเจ ณัฐนนท์ ที่เพียงแค่ปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาก็ทำเอาแฟนๆใจสั่นไปกับสายตา อินเนอร์ และพลังความสัมพันธ์ที่ชวนจินตนาการต่อไม่หยุดจนเตรียมอินกันได้เลย

แต่ความน่าจับตามองของ “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม ไม่ได้หยุดอยู่แค่เคมีของคู่หลักเท่านั้น เพราะ ซีรีส์ยังเสริมทัพความเข้มข้นด้วยนักแสดงคุณภาพมากฝีมือ คริส หอวัง, พิม พิมประภา, แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์, สยาโม สยาภา, ธิชา วงศ์ทิพย์กานน และนักแสดงจาก Change Artist ได้แก่ เอตั้น ธนกร, เรน อิษฏา, วีโน่ ชวิศ และ ฟัง นันท์นภัสร์ ที่จะเข้ามาเติมเต็มจักรวาลของสมาคมแห่งนี้ให้ยิ่งน่าติดตามมากขึ้น เรียกได้ว่า “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม คืออีกหนึ่งซีรีส์บอยเลิฟที่พร้อมพาผู้ชมไปไกลกว่าความฟิน เพราะทุกตัวละครต่างมีอดีตที่อยากวิ่งหนี และมีหัวใจที่กำลังรอใครสักคน ท่ามกลางภารกิจแปลกๆที่อาจพาพวกเขาไปพบความจริง ความรัก และบททดสอบที่ไม่มีใครคาดคิด

ห้ามพลาด “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม จากโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ซีรีส์บอยเลิฟมิติใหม่ที่เข้มข้นชวนติดตาม อีกไม่นานเกินรอ รับชมได้ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง ONE31 และรับชมย้อนหลังพร้อมกันทั่วโลกทาง Netflix และแอป oneD เฉพาะประเทศไทย เวลา 23.30 น.









CHANGE2561 ORIGINAL เปิดภาพฟิตติ้ง “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม สู่ภารกิจเกินคาดเดาของ 8 หนุ่ม เคมีเคใจ 4 คู่ พร้อมพาคนดูเปิดประตูสู่สมาคมลับ
CHANGE2561 ORIGINAL เปิดภาพฟิตติ้ง “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม สู่ภารกิจเกินคาดเดาของ 8 หนุ่ม เคมีเคใจ 4 คู่ พร้อมพาคนดูเปิดประตูสู่สมาคมลับ
CHANGE2561 ORIGINAL เปิดภาพฟิตติ้ง “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม สู่ภารกิจเกินคาดเดาของ 8 หนุ่ม เคมีเคใจ 4 คู่ พร้อมพาคนดูเปิดประตูสู่สมาคมลับ
CHANGE2561 ORIGINAL เปิดภาพฟิตติ้ง “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม สู่ภารกิจเกินคาดเดาของ 8 หนุ่ม เคมีเคใจ 4 คู่ พร้อมพาคนดูเปิดประตูสู่สมาคมลับ
CHANGE2561 ORIGINAL เปิดภาพฟิตติ้ง “THE CROW CLUB” อีกาสมาคม สู่ภารกิจเกินคาดเดาของ 8 หนุ่ม เคมีเคใจ 4 คู่ พร้อมพาคนดูเปิดประตูสู่สมาคมลับ