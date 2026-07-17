แฟน BUS ห้ามพลาด! ‘ภู ธัชชัย’ แท็กทีม ‘ภีม ธนัช’ โชว์สกิลไอซ์ฮอกกี้แมตช์พิเศษ ในศึกไอซ์ฮอกกี้นานาชาติ AIS PLAY ยิงสด 18-20 ก.ค.นี้

AIS PLAY ชวนแฟนกีฬาและแฟนคลับร่วมติดตามอีกบทบาทของ “ภู” ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล สมาชิกวง BUS because of you i shine ที่เตรียมจับไม้ฮอกกี้ลงลานน้ำแข็งใน Exhibition Match ของศึก “XPENG International Ice Hockey Cup 2026 – Asia Elite Series” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 โดยแท็กทีมกับน้องชาย “ภีม” ธนัช ลิ้มปัญญากุล นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย โชว์สกิลการเล่น ในศึกฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนนานาชาติระดับเอเชีย ที่MGC-ASIA และ เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2569 และฟินแบบต่อเนื่องส่งท้ายด้วยโชว์สุดเอ็กคลูซีฟจาก ภู ธัชชัย อีกด้วย
นอกจากโมเมนต์ที่แฟน ๆ รอคอย ภีม ยังเป็นหนึ่งในนักกีฬาดาวรุ่งของทีมชาติไทยที่น่าจับตามอง จากการติดทีมชาติหลายรุ่นอายุและลงแข่งขันในเวทีนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยทีมชาติไทยชุดนี้ยังมี “เจด” ชยพล จรัสกร กัปตันทีมชาติไทย U18 เจ้าของผลงานพาทีมคว้าแชมป์โลกไอซ์ฮอกกี้ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวิชั่น 3 กลุ่มบี พร้อมเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ และ คิงส์ตัน จือ จุน พาน ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย U18 ร่วมลงแข่งขันด้วย
การแข่งขัน XPENG International Ice Hockey Cup 2026 – Asia Elite Series จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2569 โดย MGC-ASIA และ เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เปิดเวทีให้นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนจากทั่วเอเชียได้พัฒนาฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับนานาชาติ แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (U15) และรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี (U20) มีทีมจากฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย และไทย ร่วมชิงชัย
ทั้งนี้แฟนกีฬาและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมไทย พร้อมติดตามชมแมตช์พิเศษ รวมถึงโชว์สุดเอ็กคลูซีฟของ “ภู ธัชชัย BUS” แบบสดๆ ได้ที่ AIS PLAY ลูกค้า AIS ชมสดฟรี ทุกช่องทาง ทั้งแอปพลิเคชัน AIS PLAY, กล่อง AIS PLAYBOX, กล่อง GIGA TV, SAMSUNG SMART TV, Android TV, Apple TV, LG Smart TV และ ชมผ่าน PC ที่ aisplay.ais.th หรือ คลิก https://m.ais.co.th/ICH
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