“ฮาย อาภาพร” บอก “สุนารี” เล่าให้ฟัง! เลิกกับผัวฝรั่ง เพราะ “ไอ้นั่น” มันแห้ง มันไม่เปิดแล้ว

เรียกได้ว่าสนิทกันมากมาย เมื่อ “ฮาย อาภาพร” ไปออกรายการ หาทำ ep.85 ของ “เอแคลร์”ทางช่อง จือปาก นอกจากจะทำอาหาร ม่วนจอยกันแล้ว แม่ฮายยังแกะปลาให้เจ้าของช่องกินแบบไม่หยุดไม่หย่อน พร้อมกับเล่าเรื่องความฮา ของ 2 เพื่อนซี้ อย่างเรื่องวัยทองของ “ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด” รวมไปถึงสาเหตุของการเลิกรากับแฟนฝรั่ง ของ “สุนารี ราชสีมา”ที่เลิกกันเพราะว่า ไอ้นั่น มันปิดแล้ว ไอ้นั่นมันแห้งแล้ว
“พี่สุจากคนที่ไม่ค่อยพูด พอ 5-4-3-2 ปุ๊ป! คัตปั๊ป หงุดหงิดไปหมด ที่เลิกกับผัวก็เพราะเขาไม่ให้ผัวเอาไง เขาบอกว่า….เขาแห้ง หนูอันนี้ดูดออกนะลูก เขาบอกว่าเขาเจ็บ เราก็บอกไปว่า เจ๊วาสลีนสิ หนูเพิ่งไปตรวจภายในมา เพราะว่าตอนเราไปหาหมอ ไม่รู้เขาเอาอะไรไปแหย่ เราก็เยี่ยวแตกทั้งวันเลย เขาก็เลยบอกว่าเจ๊ลองหมดแล้ว มันเหมือนปิดตึก เหมือนว่าจิ๋xเขาไม่เปิด อันนี้มันเป็นเรื่องราวของเขา แต่กูเอามาเล่า เขาจะด่ากูไหม ถ้ามึงตัดทิ้งได้ มึงตัดทิ้งนะ ตัดออกได้ ตัดออกอากาศเลยนะ แล้วก็ควรเชิญพี่สุมาด้วย เพราะเขาเป็นคนทำกับข้าวน่ากินมาก แต่ผงชูรสแค่นี้ไม่พอหรอก”
“ซึ่งถามว่าเราสนิทกับพี่สุ กับตั๊กยังไงบ้าง คือมาจากการเป็นคอมเมนต์เตเตอร์ในรายการเดียวกัน เหมือนว่าเรามาจากถิ่นเดียวกัน คุยไปคุยมา ไปสนิทกันตอนไหนก็ไม่รู้ พูดแรงแค่ไหนก็ไม่โกรธกัน ก็ขำ ก็สนุกกัน เหมือนว่ามันลงตัวกันเฉยเลย คือตั๊กมันสนุกอยู่แล้ว แต่ใครจะไปคิดว่าพี่สุจากนางพญา พี่สุจังไรมาก จังไรกว่าเพื่อนอีกสามคน บางอย่างเรายังไม่กล้าพูดเลย และบางอย่างที่เราพูด สุนารีพูดได้ กูก็ต้องพูดได้ กลายเป็นว่าสนิท”
“แต่เราก็ห่วงแกตอนที่แกมีปัญหากับแฟนแก เราก็รู้หมดนะ มันเป็นปัญหาของแต่ละคน แต่เขาก็เล่าให้เราฟัง แล้วเขาไม่ให้ผัวเขาไง อันนี้เราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่ อย่างวันนั้นเราไปหาเขา เขาเลี้ยงหมา เราก็บอกว่าระวังนะเจ๊ หมามันร้องแปลกๆ เขาก็ด่ากลับมาว่ามึงคิดเหี้xอะไรเนี่ย (หัวเราะ) ส่วนตั๊กเป็นคนขี้นอยด์ มันนอยด์ทุกคน แล้วตอนที่มันเป็นวัยทอง แล้วก็หันมาว่าเสียงซิกซิกจากไหน สรุปนางร้องไห้ อินในเรื่องของเขา แต่มันไม่ใช่เรื่องของมึงไหม ก็ถามไปว่าเกินไปไหมมึง และอีตั๊กเป็นคนที่ขำหนักมาก กูยังขำไม่ถึงจุดนั้นเลย แต่มึงขำนำกูไปแล้ว แต่พอมันอยู่กับตัวเอง เบรกกินข้าวปุ๊บ น้ำตาก็จะไหล เราก็จะจะรู้เลยว่าอ๋อ วัยทองมีจริง”