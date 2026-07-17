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เปิดตำนานสายเปย์ “เซบาสเตียน ลี” ถึงรักใหม่ “วู้ดดี้ ล่ำซำ” ของ “ดิว อริสรา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ส่องมาตรฐานรัก “ดิว อริสรา” เทียบชัดๆ “เซบาสเตียน ลี” สายเปย์เล่นใหญ่สะท้านวงการ ปะทะ “วู้ดดี้ ล่ำซำ” รักนิ่งลึกมั่งคั่งระดับตำนาน

กลายเป็นประเด็นที่ขาเผือกและแวดวงไฮโซให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง สำหรับเรื่องราวความรักของ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนหรือเปิดตัวคนรักคนใด ก็มักจะสร้างมาตรฐานให้กับวงการบันเทิงอยู่เสมอ

ครั้งนี้ถือเป็นการปะทะกันทางไลฟ์สไตล์ ระหว่างรักครั้งเก่าที่เคยแต่งงานมีโซ่ทองคล้องใจอย่าง “เซบาสเตียน ลี” นักธุรกิจหนุ่มชาวไต้หวัน กับวิถีซูเปอร์ ลักชัวรี และความรักที่มีโปรไฟล์ระดับประเทศอย่าง “วู้ดดี้ พุฒิพงศ์ ล่ำซำ” กับความนิ่งลึก มั่นคง มั่งคั่งระดับตำนานของเมืองไทย

ย้อนตำนานสายเปย์ตัวพ่อ “เซบาสเตียน ลี” เล่นใหญ่ ใส่สุด
หากพูดถึง เซบาสเตียน ลี อดีตสามีสุดเนี้ยบของสาวดิว สังคมไทยต่างยอมรับว่านี่คือที่สุดของความเล่นใหญ่ ใส่สุด ด้วยสไตล์ความรักแบบ Super Luxury ที่เน้นสร้างคอนเทนต์ความโรแมนติกแบบเฉพาะตัว และใส่ใจรายละเอียดสุด จนเกิดเป็น 5 วีรกรรมความเปย์สะท้านวงการ

1.คุกเข่าขอแต่งงานกลางทะเลทรายดูไบ พร้อมแหวนเพชรแบรนด์หรูระดับโลก
โมเมนต์สุดประทับใจเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เซบาสเตียนได้จัดเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยการคุกเข่าขอสาวดิวแต่งงานท่ามกลางทะเลทรายสุดอลังการที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ความพีกอยู่ที่กล่องแหวนสีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นแบรนด์อัญมณีระดับโลกอย่าง Harry Winston ตัวเรือนเป็นรุ่น Winston Cluster ประกอบด้วยเพชรน้ำงาม 5 เม็ด น้ำหนักรวม 3.92 กะรัต ดีไซน์สามมิติเล่นแสงวิบวับ ซึ่งมูลค่าของแหวนวงนี้ถูกคาดการณ์ว่าสูงถึงหลักล้านไปจนถึงระดับ 8 หลักเลยทีเดียว

2. ของขวัญวันเกิดชิ้นยักษ์
เนรมิต “ห้องสปา-ซาลอนส่วนตัวครบวงจร” ไว้ในบ้าน เพื่อไม่ให้ภรรยาต้องเหนื่อยออกไปนอกบ้าน เซบาสเตียนได้มอบของขวัญวันเกิดสุดพิเศษด้วยการยกพื้นที่คอนโด/บ้าน 1 ยูนิตเต็มๆ ใช้เวลาซุ่มทำเงียบๆ นานถึง 2 เดือนเต็มโดยห้ามไม่ให้สาวดิวเข้าไปดูเลย เพื่อเนรมิตห้องดังกล่าวให้กลายเป็น ห้องสปา ห้องซาลอนทำผม ทำเล็บ และห้องซาวน่าส่วนตัว ที่ตกแต่งอย่างหรูหราประหนึ่งยกสปาระดับ 5 ดาวมาไว้ในบ้าน โดยเซบาสเตียนเป็นคนเลือกของและจัดแจงรายละเอียดทุกชิ้นด้วยตัวเองเพื่อให้ถูกใจภรรยาที่สุด

3. ปิดโรงภาพยนตร์ส่วนตัวสวีตหวานที่อเมริกา
ในทริปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาช่วงคบหากัน เซบาสเตียนตอกย้ำความเป็นสายเปย์ด้วยการปิดโรงภาพยนตร์ เพื่อให้ได้นั่งชมภาพยนตร์และใช้เวลาสวีตหวานด้วยกันสองต่อสองแบบมีความเป็นส่วนตัวขั้นสุดโดยไม่มีใครรบกวน

4. ถอยรถหรูป้ายแดงเซอร์ไพรส์ถึงหน้าบ้านหลังกักตัวครบ 14 วัน
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่สาวดิวต้องกักตัวเพื่อความปลอดภัยให้ครบ 14 วัน ทันทีที่กักตัวเสร็จปุ๊บ เซบาสเตียนก็จัดเซอร์ไพรส์หนักปั๊บ ด้วยการถอยรถสปอร์ตหรูป้ายแดงคันงาม (มูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท) ที่อัดแน่นไปด้วยดอกไม้สดเต็มคันรถนำมาจอดเซอร์ไพรส์รอต้อนรับเธอถึงหน้าบ้าน เพื่อสร้างความบันเทิงและมอบความสุขให้ภรรยาหายเหนื่อยจากการอุดอู้อยู่แต่ในห้อง

5. วาเลนไทน์ทุ่งดอกไม้สด & ปาร์ตี้ฉลองวันเกิดจุดพลุสนั่น
วาเลนไทน์แรกเซบาสเตียนทุ่มทุนสร้างเพื่อความประทับใจแรกด้วยการเนรมิตห้องรับประทานอาหารสุดหรูให้กลายเป็นทุ่งกุหลาบนานาชนิด" พร้อมขึ้นป้ายอักษรดอกไม้หวานๆ ว่า “SEB ❤️ DUE”

วันเกิดดิวจัดงานฉลองสุดอลังการริมแม่น้ำในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมีไฮไลต์เด็ดคือการสั่งจุดพลุฉลองส่วนตัวกลางแม่น้ำถึง 200 นัด เพื่อมอบความสุขระดับบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนสาว (แม้ว่าภายหลังเหตุการณ์จุดพลุนี้จะกลายเป็นดรามาร้อนเรื่องเสียงดังรบกวนชุมชนในยามวิกาลก็ตาม)

แหวนแทนใจ “วู้ดดี้ ล่ำซำ” มาตรฐานความนิ่งลึก มั่งคั่งระดับตำนาน
ตัดภาพมาที่ฝั่งของ “วู้ดดี้ ล่ำซำ” ดิวเปิดตัวฝ่ายชายด้วยการเผยให้เห็นแหวนแทนใจที่ใส่คู่กัน เป็นแหวนที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ รูปเชือกมัดเป็นปม ที่มีปลายเฉียงแหลมข้างหนึ่ง แหวนคู่นี้คือเครื่องประดับแบรนด์หรูระดับโลกอย่าง Tiffany & Co. คอลเลกชั่นยอดฮิต Tiffany Knot Ring แม้ดูเรียบๆ แต่ราคาค่อนข้างแพงและสมฐานะ สำหรับแบรนด์ระดับไฮเอนต์ ราคารวมสองวงคาดอยู่ที่ประมาณ 1.2-1.4 แสนบาท ถ้าเป็นเป็นรุ่นประดับเพขรคู่ ราคาจะพุ่งไปที่ 2.5-2.8 แสนบาท

วู้ดดี้ เป็นภาพลักษณ์แบบ Old Money / ผู้ดีเก่า ไม่เน้นความหวือหวาหวาดเสียว หรือการโชว์ไลฟ์สไตล์สุดโต่งผ่านโซเชียลมีเดีย แต่จะเน้นไปที่ความมั่นคงทางธุรกิจระดับประเทศ (กลุ่มการเงิน ประกันภัย อสังหาริมทรัพย์) มีความน่าเชื่อถือและบารมีสูงในสังคม

เชื่อว่าทุกคนล้วนมีช่วงเวลาและจังหวะชีวิต ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่ารักครั้งเก่าหรือครั้งใหม่จะเป็นอย่างไร มาตรฐานคนรักของ “ดิว อริสรา” ก็ยังคงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เธอคือผู้หญิงที่คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดในทุกจังหวะชีวิตจริงๆ!












































เปิดตำนานสายเปย์ “เซบาสเตียน ลี” ถึงรักใหม่ “วู้ดดี้ ล่ำซำ” ของ “ดิว อริสรา”
เปิดตำนานสายเปย์ “เซบาสเตียน ลี” ถึงรักใหม่ “วู้ดดี้ ล่ำซำ” ของ “ดิว อริสรา”
เปิดตำนานสายเปย์ “เซบาสเตียน ลี” ถึงรักใหม่ “วู้ดดี้ ล่ำซำ” ของ “ดิว อริสรา”
เปิดตำนานสายเปย์ “เซบาสเตียน ลี” ถึงรักใหม่ “วู้ดดี้ ล่ำซำ” ของ “ดิว อริสรา”
เปิดตำนานสายเปย์ “เซบาสเตียน ลี” ถึงรักใหม่ “วู้ดดี้ ล่ำซำ” ของ “ดิว อริสรา”
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