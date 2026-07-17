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ปมฝังใจ 16 ปี! “ปั๊ป โปเตโต้” โดนตบหน้า ยิงขู่หน้าเวที คู่กรณีเป็นปลัดอำเภอ สาเหตุหึงแฟนจับมือนักร้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สืบเนื่องมาจากการที่ “เจ๋ง บิ๊กแอ๊ส” เดชา โคนาโล แสดงบนเวทีในร้านนึง และในจังหวะที่กำลังกระโดดอยู่นั้น เจ้าตัวก็ได้กระโดดจนทะลุเวที เป็นรูขนาดใหญ่ จนทำให้เจ้าหน้าที่ของร้าน รวมไปถึงเพื่อนร่วมวงต้องเข้าช่วยเหลือรีบพยุงขึ้นมา เลยกลายเป็นที่มาของการถกเถียงว่าความปลอดภัยของศิลปินอยู่ตรงไหน

ล่าสุด “จ๋าย ไททศมิตร” อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี ก็ได้ตั้งกระทู้ถามถึงเพื่อนๆ ศิลปินว่ามีวงไหนบ้างที่เล่นแล้วเคยเวทีทะลุ “ถามแบบเบสิคของความปลอดภัยเล่นๆ อยากรู้เฉยๆ พี่ๆ วงไหนเคยเล่น แล้วเวทีทะลุข้างครับ” หนึ่งในนั้นที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้คือ “ปั๊ป โปเตโต้” พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข ที่ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่จำไม่ลืมว่ามากกว่าเวทีทะลุก็โดนตบหน้า และยิ่งขู่

“เวทีทะลุก็มีหลายที่แต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นรูโบ๋ แต่สำหรับฉันเคยมี ทีหนึ่งที่ฉันโดนตบหน้า พบว่ามีการพกอาวุธปืน และยิ่งขู่”

และนี่อาจจะเป็นปมในใจของ ปั๊ป โปเตโต้ มาโดยตลอด เพราะหน้าที่นักร้องคือไปมอบความสุขให้กับแฟนๆ เพลงที่มารอชม แต่นี่ต้องกลายมาเป็นผู้ประสบภัย จากการโดนทำร้าย เพราะย้อนกลับไปตอนที่ “เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์” โดนทำร้ายบนเวที ปั๊ปก็เคยออกมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งว่า

“ทำให้นึกถึงเมื่อนานมาแล้วประมาณ 16 ปีก่อน ณ จังหวัดนึงตอนจบโชว์ กำลังจับมือร่ำลา ก็มีมือยื่นมาตบที่หน้า!! มีพี่ที่มาดูแล ผลักผมลอยออกจากโซนที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นก็ชุลมุนวุ่นวาย มีการชกต่อย กันจนมีการลั่นกระสุนกันในร้าน ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บ แต่มันก็ยังหลอนผมมาจนถึงทุกวันนี้ .... เป็นกำลังใจให้น้า และนักดนตรีทุกท่านนะครับ ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะฮะ”

และก็มีคนมาคอมเมนต์ที่จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่า “ผมจำได้สิพี่ เคยเป็นปลัดจังหวัดก่อนจะเลื่อนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด รู้สึกตอนนี้มีตำแหน่งในมหาดไทย จำได้แม่กระทั่งพี่สาวที่ถูกขู่ให้ยอมความด้วย แต่ผมไม่ชอบหน้าแม่x พี่พร้อมเปิด ผมก็พร้อมดัน สู้ๆ พี่” หรืออีกหนึ่งเมนต์ “จำได้ค่ะ ออกข่าว สรยุทธด้วย นานมาก ปลัดหึงแฟน แฟนมาจับมือพี่ปั๊บก็ควักปืนมาเลย”













ปมฝังใจ 16 ปี! “ปั๊ป โปเตโต้” โดนตบหน้า ยิงขู่หน้าเวที คู่กรณีเป็นปลัดอำเภอ สาเหตุหึงแฟนจับมือนักร้อง
ปมฝังใจ 16 ปี! “ปั๊ป โปเตโต้” โดนตบหน้า ยิงขู่หน้าเวที คู่กรณีเป็นปลัดอำเภอ สาเหตุหึงแฟนจับมือนักร้อง
ปมฝังใจ 16 ปี! “ปั๊ป โปเตโต้” โดนตบหน้า ยิงขู่หน้าเวที คู่กรณีเป็นปลัดอำเภอ สาเหตุหึงแฟนจับมือนักร้อง
ปมฝังใจ 16 ปี! “ปั๊ป โปเตโต้” โดนตบหน้า ยิงขู่หน้าเวที คู่กรณีเป็นปลัดอำเภอ สาเหตุหึงแฟนจับมือนักร้อง
ปมฝังใจ 16 ปี! “ปั๊ป โปเตโต้” โดนตบหน้า ยิงขู่หน้าเวที คู่กรณีเป็นปลัดอำเภอ สาเหตุหึงแฟนจับมือนักร้อง
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