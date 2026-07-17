แบรนด์สุดคิวท์จากจีนเปิดตัว Tagi. Sabaai House แห่งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Tagi. (ทากิ) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดยหลอมรวมความสร้างสรรค์และจินตนาการอันไร้ขอบเขตที่ชวนให้ทุกคนออกเดินทางเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจในแบบของตนเอง ผ่านช่วงเวลาที่แสนธรรมดาแต่เปี่ยมไปด้วยความหมาย ล่าสุดได้เปิดตัว Tagi. Sabaai House ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 โซน Eden ซึ่งถือเป็นแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทย โดยมี ตี๋ตี๋ วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ และ ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์ มาร่วมสร้างความสดใสในการเปิดตัวครั้งนี้
Tagi. มาจากการย่อคำในประโยคว่า Timely access of gripping imagination ที่มีความหมายว่า การเข้าถึงจินตนาการอันน่าหลงใหลได้อย่างทันท่วงที โดยมาพร้อมกับแนวคิดหลักคือ Imagination, Warmth, Surprise, Art และ Healing การสร้างแบรนด์ที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับทุกคนในทุกวัน และมีความเชื่อว่าชีวิตเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่รอให้เราได้สังเกตและสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ ความรู้สึก หรือโมเมนต์เล็กๆ ที่ทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษ ถ่ายทอดผ่านทุก ๆ โปรดักส์ของแบรนด์ให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
จากแนวคิดนี้ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญของบทใหม่สำหรับ Tagi. ด้วยเสน่ห์ของผู้คนที่เป็นมิตร วัฒนธรรมเมืองที่มีชีวิตชีวา และจังหวะการใช้ชีวิตอันเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสีสัน ซึ่งล้วนสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ Tagi. เชื่อมั่นและถ่ายทอดมาโดยตลอด การก้าวเข้าสู่ตลาดประเทศไทยจึงไม่ใช่เพียงการขยายธุรกิจ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
แบรนด์ได้มีการเปิดตัว Elly หนึ่งในคาแรกเตอร์ IP อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ มาทำความรู้จักกับชาวไทยเป็นครั้งแรกผ่านช้างน้อยสีชมพูผู้มีความฝันอยากเป็นศิลปิน เต็มเปี่ยมด้วยจินตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น และความสุขจากรายละเอียดเล็ก ๆ ในชีวิต ระหว่างการเดินทาง Elly ได้ค้นพบเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ทั้งบรรยากาศอันคึกคัก สีสันของเมือง และวิถีชีวิตที่ผ่อนคลาย จนตกหลุมรักเมืองแห่งนี้ และเลือกให้กรุงเทพฯ เป็นบ้านหลังใหม่ของเธอ
จากเรื่องราวของ Elly มาสคอตช้างสีชมพู ได้ต่อยอดสู่การสร้าง Tagi. Sabaai House แฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกของ Tagi. ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "Weaving a Home in Bangkok" ที่ถ่ายทอดภาพของการสร้างบ้านหลัง
หนึ่งใจกลางกรุงเทพฯ พื้นที่แห่งนี้จึงถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าร้านค้า แต่เป็นบ้านที่พร้อมต้อนรับทุกคนให้เข้ามาใช้เวลาอย่างผ่อนคลาย ได้พักจากความเร่งรีบ เชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัว และค้นพบความสุขจากความเรียบง่ายของชีวิตในทุก ๆ วันภายในร้านถูกอออกแบบด้วยความใส่ใจโดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมเขตร้อนและงานหัตถกรรมไทย ผสมผสานงานจักสานไม้ไผ่ สิ่งทอ พื้นผิวจากธรรมชาติ และต้นไม้เขตร้อน เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น มีชีวิตชีวา และเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังผสมผสานวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเข้ากับวิถีชีวิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และเป็นมิตรกับทุกคน
แบรนด์เชื่อว่าความสุขมักเกิดจากช่วงเวลาเล็ก ๆ ที่มีความหมาย จึงนำสถานการณ์ในชีวิตประจำวันมาต่อยอดเป็นโปรดักส์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและคุณค่าทางอารมณ์ ผ่านคอลเลกชันที่ออกแบบขึ้นเองหลากหลายรูปแบบ อาทิ Haha & Popcorn Collection ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลูกสุนัขสองตัวที่ถ่ายทอดบุคลิกแสนซุกซนลงบนสินค้าไลฟ์สไตล์, Hotdog Collection ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของใช้ประจำวันและอุปกรณ์เดินทาง เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางและชวนให้ทุกคนออกไปสำรวจโลก และ Imagine Apple Collection หนึ่งในคอลเลกชันซิกเนเจอร์ของแบรนด์ที่ใช้แอปเปิลเป็นสัญลักษณ์ สะท้อนถึงจินตนาการที่สามารถเติบโตได้ พร้อมเติมเต็มความสุขเล็ก ๆ ในทุกวัน
เฉลิมฉลองการเปิดแฟล็กชิปสโตร์ Tagi. ได้รังสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษด้วย Elly-themed Tuk-Tuk Experience ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรถตุ๊กตุ๊ก และรถตุ๊กตุ๊กคันนี้จะกลายเป็นประสบการณ์ของแบรนด์ที่เคลื่อนที่ไปตามท้องถนนในกรุงเทพฯ ทักทายเพื่อน ๆ ชาวไทย ผู้เยี่ยมชมสามารถร่วมสนุกกับจุดถ่ายภาพภายในร้านและเข้าร่วมกิจกรรม Lucky Draw เพื่อลุ้นรับของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟและเซอร์ไพรส์พิเศษ ทำให้การมาเยือนเต็มไปด้วยความสนุกและความทรงจำที่น่าประทับใจ
โดย Tagi. มีเป้าหมายที่จะครองใจแฟน ๆ ชาวไทยผ่านความร่วมมือจากกิจกรรมเพื่อชุมชน และการสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่น่าประทับใจ โดยการเปิด Tagi. Sabaai House ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของแบรนด์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
Tagi. หวังว่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คน ด้วยการส่งมอบความสุข ความอบอุ่น และแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่อง โดยพร้อมให้ทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ของการฮีลลิ่งผ่านสีสันอันแสนสดใสร่วมกันแล้ว ณ Tagi. Sabaai House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 โซน Eden และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมของทางแบรนด์ได้ที่ Instagram: tagi.global หรือช็อปปิ้งสินค้าออนไลน์สุดน่ารักจาก Tagi. ได้ที่เว็บไซต์ https://tagiofficial.com