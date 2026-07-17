4 ศิลปินเลือดภูเก็ต แท็กทีมสร้างชื่อเสียงกระฉ่อนเวทีระดับโลก-ระดับประเทศ

กลายเป็นกระแสฮือฮาและสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวใต้แบบสุด ๆ เมื่อ 4 ศิลปินคุณภาพที่มีบ้านเกิดจากจังหวัดภูเก็ต แท็กทีมสร้างชื่อเสียงกระฉ่อนวงการบันเทิง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ผ่านรายการประกวดร้องเพลงชื่อดัง จนกลายเป็นตัวท็อปที่ใครๆ ก็รู้จัก แต่ละคนโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เก่งครบเครื่องจนต้องขอปักหมุดให้เป็น #ของดีภูเก็ต ยุคนี้
“เนเน่ รอยัล” โกอินเตอร์ไปสร้างชื่อเสียงไกลถึงต่างแดน ด้วยการโชว์พลังเสียงและเสน่ห์ล้นเหลือ จนสามารถผ่านรอบออดิชันในรายการระดับโลกอย่าง America's Got Talent (AGT) ได้สำเร็จ ทำเอาแฟน ๆ ชาวไทยปลื้มปริ่มกันถ้วนหน้า
“แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น” ดีว่าตัวแม่พ่นไฟจากเวที เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 4 ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็น “ผู้หญิงคนแรก” ที่คว้าแชมป์ของรายการนี้ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี เคยสร้างผลงานและโชว์ความสามารถระดับโลกมาแล้วหลายครั้ง อาทิ
-สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินหญิงไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่น Frozen II ร่วมกับตัวแทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก บนเวทีงานประกาศรางวัลระดับโลกอย่าง ออสการ์ ครั้งที่ 92 ปี 2020
-ร่วมขับร้องเพลงกับ อันเดรอา โบเชลลี นักร้องโอเปร่าและศิลปินระดับโลกชาวอิตาลีในงานอีเวนต์ใหญ่ระดับประเทศของไทย
“โดม จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม” หนุ่มเสียงนุ่มทรงพลัง เจ้าของตำแหน่งแชมป์เดอะสตาร์ ปี 8 ที่ใช้เสียงร้องคุณภาพและความสามารถรอบด้าน มัดใจคนดูจนคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จ ปัจจุบันโดมก้าวข้ามความเป็นศิลปินเบื้องหน้า สู่บทบาทผู้บริหารค่ายเพลง LIT Entertainment อย่างเต็มตัว ปลุกปั้นเกิร์ลกรุ๊ป T-POP ชื่อดัง วง PIXXiE ผลักดัน T-POP ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและนอกประเทศ
“นนท์ ธนนท์” นักร้องหนุ่มสุดฮอตเจ้าของเพลงฮิตติดหูทั่วบ้านทั่วเมือง ซึ่งเขาคนนี้คือแชมป์คนแรกของประเทศไทย จากรายการ The Voice Thailand ซีซัน 1 ที่ยังคงรักษามาตรฐานและฮอตไม่มีตกจนถึงปัจจุบัน
บอกได้คำเดียวว่าภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยและอาหารอร่อยจริง แต่ยังเป็นแหล่งรวม “คนมีของ” ระดับคุณภาพ บ่มเพาะบุคลากรสายดนตรีระดับคุณภาพคับแก้วที่พร้อมจะก้าวไปสร้างชื่อเสียงในทุกระดับอีกด้วย