xs
xsm
sm
md
lg

“กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” ฟาดแรงคนไทยต้องหยุด Mindset ไม่พัฒนา ชี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะบริโภคแต่ของห่วย อยู่ในกะลา!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เจอกระแสดรามาอยู่เรื่อยๆ สำหรับ “กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” หลังเปิดตัวไอศกรีมเจลาโต้ร้าน PARAMETER โดยเฉพาะเรื่องราคาที่ค่อนข้างแรง โดยมีราคาตั้งแต่ 159 ไปจนถึง 299 บาทต่อถ้วย เมื่อเทียบกับปริมาณที่เสิร์ฟในถ้วยขนาดเล็ก (ประมาณ 100 กว่ากรัม) ทำให้ถูกมองว่าแพงเกินไปเมื่อเทียบกับตลาดเจลาโต้ทั่วไป

แม้ กฤษณ์ ได้ออกมาชี้แจงว่า ต้นทุนวัตถุดิบและคุณภาพของเจลาโต้สูงมาก โดยเขาได้ทุ่มเทเวลาศึกษาศาสตร์การทำเจลาโต้จากทั้งอิตาลี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายปี กฤษณ์ยอมรับว่าราคาแพงกว่าทั่วไป แต่ชี้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่คัดสรรมาแล้ว

ล่าสุดก็เกิดกระแดสรามาสนั่นโซเชียลอีกครั้ง หลังจากเจ้าตัวเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว โพสต์ข้อความแสดงทัศนะอย่างดุเดือดเกี่ยวกับทัศนคติของคนไทย ลั่นต้องหยุด Mindset ไม่พัฒนา ชี้หากไม่เปลี่ยน ประเทศจะมีแต่ของห่วย บริโภคแต่ของแย่ๆ ถูกๆ ไปเรื่อยๆ อยู่แต่ในกะลา

“คนไทยต้องหยุด mindset ที่ไม่พัฒนา แบบนี้ครับ มิเช่นนั้น ประเทศชาติจะมีแต่ของแย่ๆ ห่วยๆ เต็มประเทศไปหมด ใครคิดจะทำอะไรดีๆ ก็จะโดนด่า พวกเค้าหมดกำลังใจ และหยุดทำ / ในต่างประเทศที่เจริญแล้ว สังคมให้ค่าของดี ของที่มี นวัตกรรม ของที่มีความพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะมันทำยาก พวกคุณต้องสนับสนุนคนเหล่านี้ เชิดชูเค้า เพราะเค้าสร้างความเปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้น > พวกคุณก็จะบริโภคแต่ของแย่ๆ ถูกๆ ไปเรื่อยๆ ไม่พัฒนา อยู่แต่ในกะลา

จากใจเลยนะครับ ตอนนี้คนติดต่อ มาให้ไปเปิดสาขาเยอะมากๆในต่างประเทศ แต่ผมยังไม่อยากไปเลย ผมอยากให้คนไทยได้รู้สึกกับสิ่งที่ผมรู้สึกเมื่อ 5ปี ที่แล้วที่ Italy มันพิเศษมากๆครับ ผมอยากให้ทุกคนได้กิน”

ขณะที่มีชาวเน็ตเข้ามาโต้กลับ กฤษณ์ก็ตอบคอมเมนต์แบบสู้มือ อาทิ...

ชาวเน็ต 1 : มีร้านเจลาโต้อยู่นอกห้าง ของเขาไม่ได้แย่กว่า ที่เขาถูกกว่าเพราะเขาไม่ต้องบวกค่าเช่าที่ ค่าแต่งร้านครับ

กฤษณ์ : แย่กว่าเยอะครับ คุณไม่มีความรู้เรื่องเจาลาโต้ และไอศกรีมครับ

ชาวเน็ต 2 : ผมเชื่อว่าไอติมพี่ไม่แพง เนื่องจากกระบวนการ และต้นทุนต่างๆ ก็คงมีความพิเศษแหละ แต่ระดับราคานี้ก็คงมีแค่คนบางกลุ่มที่เข้าถึงได้ ส่วน Mindset ของผมคือ ผมหารายได้ ได้แค่นี้ ผมจะไม่ดันทุรังไปกินเจลาโต้ถ้วยละ 3-400 ครับ ถ้าผมรายได้เยอะกว่านี้เมื่อไหร่จะไปลองชิมสักทีเดียวเพื่อเป็นประสบการณ์ แล้วก็คงพอ ต่อจากนั้นคงเอาเงินไปหาความรู้พัฒนาตัวเองเพิ่มเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองคงจะเหมาะกับผมมากกว่าเอาเงินมาซื้อไอติมครับ จะขายข้อดีของสินค้าผมว่าโอเคอยู่ แต่ใช้วิธีด้อยค่าความคิดในทางลบ ผมว่าฟังแล้วมันเหมือนกดคนอื่นให้ต่ำเพื่อยกตัวเองให้สูงอะคับ

กฤษณ์ : กินแบบเดิมต่อไปครับ ใช้ชีวิตแบบเดิม ดีแล้วครับ

ชาวเน็ต 3 : mindset ที่พัฒนาในแบบคนไทยที่ขื่อ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ แบบนี่แหละ ที่ทำให้ของ Made In China ตีตลาดติดได้ทั่วโลก คำถาม คือ ประเทศจีนมีแต่ของแย่ๆ ถูกๆ ให้บริโภคหรือ !?! จากใจเลยนะ จะขายก็ขาย จะไปเปิดสาขาในต่างประเทศก็ไป และไม่ต้องมาหวังให้ทุกคนได้กิน เพราะทุกคนไม่ได้คิดหวังที่จะกินเหมือนๆ กัน

กฤษณ์ : ใช่ครับ ต้อง mindset แบบผมทุกคนครับ และประเทศจะเจริญ

ชาวเน็ต 4 : เข้าใจในสิ่งที่จะสื่อนะ แต่ผมว่าราคาไอติมที่ใช้ของ ok อาจจะดีจริง แต่มันจำเป็นต้องแพงขนาดนี้เลยเหรอครับ ราคาขนาดนี้ สำหรับบางคน อาจจะไม่สะเทือนกระเป๋า แต่หลายคนก็คิดตั้งคำถามว่ามันอาจจะดูสมเหตุสมผลมากกว่านี้ถ้าให้เยอะกว่านี้ เลยไม่ค่อยเก็ตว่าที่แพงนั่นคือต้องการ cover ค่าเช่าพื้นที่มากกว่า หรือมันแพงเพราะวัตถุดิบมันดีอะครับ

กฤษณ์ : ถ้าจะทำของที่สุดยอด จำเป็นต้องราคาสูงครับ

ชาวเน็ต 5 : ขายของไปเถอะครับ เวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเองครับ แต่อย่าด้อยค่าคนไทยเรื่อง mindset เลย

กฤษณ์ : ไม่ได้ด้อยค่าครับ พูดเรื่องจริง กะลา land

ชาวเน็ต 6 : ผมซื้อของในงบที่ผมจะเอื้อมมือซื้อได้และคิดว่าสิ่งที่ผมซื้อมันจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดเพราะผมเเม่xจน

กฤษณ์ : อยู่แบบเดิมต่อไปครับ

ชาวเน็ต 7 : ทำได้นะ มันอยู่ที่สมอง บางคนมีวัตถุดิบดี แต่ผลิตออกมาด้วยกระบวนการโง่ๆ ก็ใช้ต้นทุน และค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนฉลาด
 
กฤษณ์ : ทำแบบผมไม่ได้ครับ ยากมากที่จะถูก ผมฉลาดแล้วนะครับ ยังทำได้ถูกเท่านี้เลย




























“กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” ฟาดแรงคนไทยต้องหยุด Mindset ไม่พัฒนา ชี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะบริโภคแต่ของห่วย อยู่ในกะลา!
“กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” ฟาดแรงคนไทยต้องหยุด Mindset ไม่พัฒนา ชี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะบริโภคแต่ของห่วย อยู่ในกะลา!
“กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” ฟาดแรงคนไทยต้องหยุด Mindset ไม่พัฒนา ชี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะบริโภคแต่ของห่วย อยู่ในกะลา!
“กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” ฟาดแรงคนไทยต้องหยุด Mindset ไม่พัฒนา ชี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะบริโภคแต่ของห่วย อยู่ในกะลา!
“กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์” ฟาดแรงคนไทยต้องหยุด Mindset ไม่พัฒนา ชี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะบริโภคแต่ของห่วย อยู่ในกะลา!
+9