“เต้ย พงศกร” ชวนเพื่อนซี้ “เอี๊ยง สิทธา” ไหว้พระปฐมเจดีย์-ชมนวัตกรรมสกินแคร์จากข้าว บุกอาณาจักร “ซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้” ใน “หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร”

"เต้ย พงศกร” พิธีกรหนุ่มรายการ "หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร" แท็กทีมเพื่อนซี้สุดหล่อออร่าแรง “เอี๊ยง สิทธา” พาแฟนรายการขยับมาเช็คอินที่จังหวัดนครปฐม ดินแดนทวารวดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในรูปแบบทริปท่องเที่ยวแนวเกษตร "เที่ยว กิน ฟิน"
เริ่มต้นทริปด้วยความสิริมงคล ณ ลานหน้า "องค์พระปฐมเจดีย์" แลนด์มาร์คสําคัญที่ตั้งเด่นเป็นสง่าคู่บ้านคู่เมือง ก่อนพาไปเติมพลังที่ร้านในตํานาน "ปฐมโภชนา 1" ลิ้มรสข้าวหมูแดงหมูกรอบสูตรโบราณ ที่สืบทอดความอร่อยมานานกว่า 52 ปี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" มีความเด็ดอยู่ที่หมูกรอบสะท้านและนํ้าราดเข้มข้นกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ จากนั้นพาไปเจาะลึกนวัตกรรมเกษตรขั้นเทพที่ "วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน" พิสูจน์ความมหัศจรรย์ของ ข้าวสายสุขภาพพันธุ์ กข43 ที่ถูกยกระดับให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสกินแคร์กู้ผิวระดับพรีเมียม
พร้อมดื่มด่ำไปกับอาณาจักรดอกไม้ที่ "Air Orchids Supermarket" ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งแรกของไทย ชมขบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการแปรรูปกล้วยไม้จริง สู่เครื่องประดับเรซิ่นเลอค่าและนํ้าหอมสุดคราฟต์ ในการเปลี่ยนสินค้าเกษตรต้นนํ้าให้กลายเป็นโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ โดยมี ธ.ก.ส. เป็นพาร์ทเนอร์สําคัญที่คอยสนับสนุนทั้งเงินทุนและนวัตกรรมเพื่อยกระดับชุมชนสู่ตลาดสากล
มาร่วมติดตามเรื่องราวดีๆ ของการเดินทางที่เปลี่ยนภูมิปัญญาไทย ให้กลายเป็นสินค้าสุดพรีเมียมได้ในรายการ "หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร" วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมนี้ เวลา 20.20 น. ทางช่อง 9 MCOT HDกด 30