4 แนวทางวางแผนการเงินหลังเกษียณ

การก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอายุถือเป็นหมุดหมายสำคัญของชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญ ในปี 2026 นี้ ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าช่วงเวลาที่เราต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีรายได้จากการทำงานประจำจะยาวนานขึ้นตามไปด้วย การเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป สำหรับคนวัยทำงานที่ต้องการออกแบบอนาคตที่สุขสบาย มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ การศึกษาขั้นตอนการวางแผนการเงินหลังเกษียณอย่างมีระบบระเบียบ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยแปรเปลี่ยนความกังวลใจให้กลายเป็นความมั่นคงในชีวิตประจำวันในทุก ๆ วัน
1. การคำนวณงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป้าหมายเงินกองทุนรวม
ขั้นตอนแรกสุดที่เป็นรากฐานของการวางแผนการเงินหลังเกษียณคือ การสำรวจพฤติกรรมการใช้ชีวิตและประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คุณต้องประเมินว่าหลังจากหยุดทำงานแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายส่วนใดที่ลดลง เช่น ค่าเดินทาง หรือค่าเสื้อผ้าทำงาน และมีค่าใช้จ่ายส่วนใดที่จะเพิ่มขึ้น เช่น ค่าท่องเที่ยว หรือค่าว่องไวในการดูแลสุขภาพ การกำหนดตัวเลขเป้าหมายเงินออมที่ชัดเจนล่วงหน้าจะช่วยให้กระบวนการวางแผนการเงินหลังเกษียณมีทิศทางที่แม่นยำ ช่วยให้คุณรู้ว่าต้องสะสมเงินทุนเพิ่มอีกเท่าใดจึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีพ
2. การจัดสรรพอร์ตการลงทุนเพื่อเอาชนะอัตราเงินเฟ้อ
หลาย ๆ คนมักเข้าใจผิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นควรเก็บเงินทั้งหมดไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริง อัตราเงินเฟ้อสามารถกัดกินมูลค่าที่แท้จริงของเงินออมของเราได้อย่างน่ากลัว การเดินหน้าวางแผนการเงินหลังเกษียณที่มีประสิทธิภาพจึงต้องพึ่งพาการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) ที่สมดุล คุณควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อความมั่นคง และแบ่งอีกส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เช่น หุ้นกู้คุณภาพดี หรือกองทุนรวมดัชนี เพื่อช่วยให้เงินงอกเงยและรักษาอำนาจการซื้อไว้ได้ตลอดรอดฝั่ง
3. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง
อุปสรรคชิ้นใหญ่ที่อาจทำให้แผนการเงินที่เตรียมไว้ต้องพังทลายลงคือ ค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ในกระบวนการวางแผนการเงินหลังเกษียณคุณจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการโอนย้ายความเสี่ยงทางการเงินไปยังบริษัทประกันภัย การเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและสอดคล้องกับสวัสดิการของรัฐที่มีอยู่ จะช่วยป้องกันไม่ให้เงินออมทั้งชีวิตที่คุณสะสมมาต้องหมดไปกับค่าหมอและค่ายาในโรงพยาบาล ช่วยให้กระบวนการวางแผนการเงินหลังเกษียณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยในทุก ๆ สถานการณ์
4. การจัดการหนี้สินให้เป็นศูนย์ก่อนวันหยุดทำงานจริง
กฎเหล็กข้อสุดท้ายที่ละเลยไม่ได้คือ การเคลียร์ภาระผูกพันทางการเงินทั้งหมดให้หมดสิ้น การเริ่มต้นชีวิตวัยเกษียณพร้อมกับการมีหนี้บ้านหรือหนี้รถยนต์ที่ต้องผ่อนชำระในทุก ๆ เดือน จะสร้างความกดดันทางจิตใจและสร้างความเสี่ยงต่อกระแสเงินสดอย่างมหาศาล ในช่วงปีท้าย ๆ ของการทำงาน คุณควรมุ่งเน้นไปที่การโปะหนี้สินเหล่านั้นให้กลายเป็นศูนย์ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุกบาทที่ถอนออกมาใช้จ่ายหลังจากนี้ จะถูกนำมาใช้เพื่อความสุขและการดำเนินชีวิตของคุณอย่างแท้จริง