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อย่าคิดว่าจะยอม! “ออย แสงศิลป์” ฟาดเดือดครอบครัวเด็ก 11 ชนพ่อดับ ไร้คำขอโทษ โพสต์ปุ๊บญาติติดต่อทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



 “ออย แสงศิลป์” สุดจะทน สูญเสียพ่อจากเหตุเด็ก 11 ขับรถชน ครอบครัวคู่กรณีเงียบกริบไร้คำขอโทษ ลั่นฆ่าคนตายเป็นสิบคิดว่าจะยอมเหรอ ภายหลังโพสต์เดือด ญาติเด็ก 11 ติดต่อทันที 

สูญเสียพ่อจากเหตุเด็กวัย 11 ขับรถกระบะชนพระธุดงค์ มรณภาพหลายรูป ก็เจ็บปวดมากพอดู แต่ไม่วายก็มีเรื่องให้ดรามา สำหรับ “ออย แสงศิลป์”หรือ “ชยธร ทองบุราณ”นักร้องลูกทุ่งอินดี้และหมอลำชื่อดังชาวอุบลราชธานี เจ้าของฉายา ราชารถแห่ โด่งดังจากเพลงฮิต 200 ล้านวิวอย่าง “ภาวะแทรกซ้อน” ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ฉะเดือดถึงครอบครัวของเด็ก 11 ที่จนถึงวันนี้ยังเงียบ ไม่มีแต่คำขอโทษสักคำ ลั่นหลานมึงฆ่าคนตายไป 10 คนขอโทษสักคำพวกมึงยังไม่มีเลย มึงคิดว่ากูจะยอมมึงเหรอ!
“คือคดีเด็ก 11 ขับรถชน พ่อกูมันจะจบแค่นี้ จริงเหรอวะ มันไม่ได้ กูไม่ยอมนะ เป็นไปไม่ได้ , ขอโทษสักคำพวกมันยังไม่มีเลย มึงหน้าด้านอยู่ได้ยังไง ทั้งครอบครัวมึงอ่ะ , จังแม่นกูสูนคัก , คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้”

ต่อมาโพสต์บอกว่า “ถ้ามันจะจบง่ายขนาดนี้ กูปล่อยให้ลูกกูไปชนมึง ก็ได้ดิแบบเนี่ย . มันไม่ใช่แค่กูคนเดียวนะ มันกี่ครอบครัว ที่เขาเสียหายไอ้เด็กเวร , หลานมึงฆ่าคนตายไป 10 คนขอโทษสักคำพวกมึงยังไม่มีเลย มึงคิดว่ากูจะยอมมึงเหรอ , ใจพวกมึงดำคักกูสงสารญาติทุกคนมาก เดี๋ยวมึงจำคำกูไว้กูไม่ยอมพวกมึงแน่นอน”

นอกจากนี้ “ออย แสงศิลป์” ยังได้โพสต์ทิ้งท้ายท้าชนว่า “เรื่องนี้โหนกระแส ได้หมดเลยนะคับ อยากเจอหน้าจริงๆ ครอบครัวนี้ไม่เคยเห็นเลย”

ภายหลังโพสต์ดังกล่าว กลายเป็นข่าว ออย แสงศิลป์ ก็ได้อัปเดตว่า ได้รับการประสานมาแล้ว วันที่ 17 ก.ค. คงได้มีโอกาสพูดคุยกับทางญาติเด็ก 11


















อย่าคิดว่าจะยอม! “ออย แสงศิลป์” ฟาดเดือดครอบครัวเด็ก 11 ชนพ่อดับ ไร้คำขอโทษ โพสต์ปุ๊บญาติติดต่อทันที
อย่าคิดว่าจะยอม! “ออย แสงศิลป์” ฟาดเดือดครอบครัวเด็ก 11 ชนพ่อดับ ไร้คำขอโทษ โพสต์ปุ๊บญาติติดต่อทันที
อย่าคิดว่าจะยอม! “ออย แสงศิลป์” ฟาดเดือดครอบครัวเด็ก 11 ชนพ่อดับ ไร้คำขอโทษ โพสต์ปุ๊บญาติติดต่อทันที
อย่าคิดว่าจะยอม! “ออย แสงศิลป์” ฟาดเดือดครอบครัวเด็ก 11 ชนพ่อดับ ไร้คำขอโทษ โพสต์ปุ๊บญาติติดต่อทันที
อย่าคิดว่าจะยอม! “ออย แสงศิลป์” ฟาดเดือดครอบครัวเด็ก 11 ชนพ่อดับ ไร้คำขอโทษ โพสต์ปุ๊บญาติติดต่อทันที
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