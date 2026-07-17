อย่าคิดว่าจะยอม! “ออย แสงศิลป์” ฟาดเดือดครอบครัวเด็ก 11 ชนพ่อดับ ไร้คำขอโทษ โพสต์ปุ๊บญาติติดต่อทันที

“ออย แสงศิลป์” สุดจะทน สูญเสียพ่อจากเหตุเด็ก 11 ขับรถชน ครอบครัวคู่กรณีเงียบกริบไร้คำขอโทษ ลั่นฆ่าคนตายเป็นสิบคิดว่าจะยอมเหรอ ภายหลังโพสต์เดือด ญาติเด็ก 11 ติดต่อทันที
สูญเสียพ่อจากเหตุเด็กวัย 11 ขับรถกระบะชนพระธุดงค์ มรณภาพหลายรูป ก็เจ็บปวดมากพอดู แต่ไม่วายก็มีเรื่องให้ดรามา สำหรับ “ออย แสงศิลป์”หรือ “ชยธร ทองบุราณ”นักร้องลูกทุ่งอินดี้และหมอลำชื่อดังชาวอุบลราชธานี เจ้าของฉายา ราชารถแห่ โด่งดังจากเพลงฮิต 200 ล้านวิวอย่าง “ภาวะแทรกซ้อน” ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ฉะเดือดถึงครอบครัวของเด็ก 11 ที่จนถึงวันนี้ยังเงียบ ไม่มีแต่คำขอโทษสักคำ ลั่นหลานมึงฆ่าคนตายไป 10 คนขอโทษสักคำพวกมึงยังไม่มีเลย มึงคิดว่ากูจะยอมมึงเหรอ!
“คือคดีเด็ก 11 ขับรถชน พ่อกูมันจะจบแค่นี้ จริงเหรอวะ มันไม่ได้ กูไม่ยอมนะ เป็นไปไม่ได้ , ขอโทษสักคำพวกมันยังไม่มีเลย มึงหน้าด้านอยู่ได้ยังไง ทั้งครอบครัวมึงอ่ะ , จังแม่นกูสูนคัก , คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้”
ต่อมาโพสต์บอกว่า “ถ้ามันจะจบง่ายขนาดนี้ กูปล่อยให้ลูกกูไปชนมึง ก็ได้ดิแบบเนี่ย . มันไม่ใช่แค่กูคนเดียวนะ มันกี่ครอบครัว ที่เขาเสียหายไอ้เด็กเวร , หลานมึงฆ่าคนตายไป 10 คนขอโทษสักคำพวกมึงยังไม่มีเลย มึงคิดว่ากูจะยอมมึงเหรอ , ใจพวกมึงดำคักกูสงสารญาติทุกคนมาก เดี๋ยวมึงจำคำกูไว้กูไม่ยอมพวกมึงแน่นอน”
นอกจากนี้ “ออย แสงศิลป์” ยังได้โพสต์ทิ้งท้ายท้าชนว่า “เรื่องนี้โหนกระแส ได้หมดเลยนะคับ อยากเจอหน้าจริงๆ ครอบครัวนี้ไม่เคยเห็นเลย”
ภายหลังโพสต์ดังกล่าว กลายเป็นข่าว ออย แสงศิลป์ ก็ได้อัปเดตว่า ได้รับการประสานมาแล้ว วันที่ 17 ก.ค. คงได้มีโอกาสพูดคุยกับทางญาติเด็ก 11