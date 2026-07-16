RISA NARISA ส่งเพลง “ชอบกลับได้ยัง” พร้อมสานต่อจาก “my daisy” ได้ “มาเบล PiXXiE” และ “ปอร์เช่ ศิวกร” ร่วมแสดง MV อีกครั้ง

ริสา หรือ RISA NARISA ศิลปินสาววัย 17 ปี ที่ชื่นชอบในการร้องเพลงเป็นอย่างมาก ริสา เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ 10 ปี และได้เริ่มทำคลิป cover สั้นๆ ลง Instagram หลังจากนั้นก็ได้เริ่มทำลง Youtube เพื่อให้เป็นที่รู้จักในตอนนี้
RISA NARISA เป็น AKA ที่มาจากชื่อจริงของริสาเอง ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นที่มาของชื่อใน ฐานะศิลปินหญิงเดี่ยวอิสระนั่นเอง และริสาได้มีการปล่อยเพลงที่ไวรัลไปคือเพลง “my daisy” ที่ได้ยอดวิวเกือบ 10 ล้านวิว
“ชอบกลับได้ยัง” ซิงเกิลที่ 3 ของ RISA NARISA บทเพลงแทนความรู้สึกของคนที่แอบชอบใครสักคนมานาน จนเริ่มอยากรู้คำตอบจากอีกฝ่ายว่า “ชอบกลับบ้างหรือยัง” หลังจากได้ส่งความรู้สึกดี ๆ ไปให้ทุกวัน
เพลงนี้ถือเป็นภาคต่อของ “my daisy” ซิงเกิลแรกที่พาเราไปรู้จักกับความรู้สึกของการตกหลุมรักใครสักคนก่อนจะเดินทางมาสู่ “ชอบกลับได้ยัง” ที่ความรู้สึกเริ่มชัดเจนมากขึ้น จากคนที่เคยแอบมองอยู่ไกล ๆ กลายเป็นคนที่อยากรู้สถานะของหัวใจอีกฝ่ายสักที
เนื้อหาของเพลงเล่าถึงความรู้สึกของคนที่มีความสุขทุกครั้งเมื่อได้เจอคนที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาแค่ไหนก็กลายเป็นวันที่สดใสขึ้นมาได้ทันที แต่ยิ่งเวลาผ่านไป ความรู้สึกก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น จนอดไม่ได้ที่จะถามออกไปตรง ๆ ผ่านท่อนฮุกอย่าง “ก็มันชอบเธอมาตั้งนาน อยากจะถามชอบกลับได้ยัง” ที่เชื่อว่าจะโดนใจใครหลายคนที่กำลังตกอยู่ในสถานะแอบชอบ
ความพิเศษของ MV เพลงนี้ยังได้ “มาเบล (PiXXiE)” และ “ปอร์เช่ ศิวกร” กลับมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวต่อจาก MV “my daisy” นอกจากนี้ยังได้คู่รักนักแต่งเพลงอย่าง พัด Vorapat และ MUKU มาร่วมเขียนเนื้อเพลงอีกครั้ง เติมเต็มความน่ารัก สดใส และความเขินของคนแอบชอบได้อย่างลงตัว ก่อนจะถูกถ่ายทอดผ่านเสียงร้องอันมีเสน่ห์ของ RISA NARISA จนกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงรักที่ชวนให้ยิ้มตามตั้งแต่ต้นจนจบ!
สามารถติดตามผลงานพร้อม MV “ชอบกลับได้ยัง” ได้ทาง Youtube : marr team official , Instagram : marrteam.offical , Tiktok : marr_team
MV LINK : https://youtu.be/FXSi_96MSU4?si=MBtKrW2f54WD0KoO
#ชอบกลับได้ยัง_RisaNARISAxPorscheMabelz
#ชอบกลับได้ยัง
#RISANARISA
#PorscheMabelz