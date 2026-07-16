“Moderndog” ชวนแฟนเพลงสัมผัสตัวตนอีกด้าน ในคอนเสิร์ตครั้งสำคัญ ‘The Very Beside of Moderndog’ 19 ก.ย. 69 นี้!

สิ้นสุดการรอคอย! Moderndog (โมเดิร์นด็อก) วงอัลเทอร์เนทีฟร็อกยอดนิยมของเมืองไทย ที่เป็นตำนานมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี เตรียมพาแฟนเพลงร่วมสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีในคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปี โดยครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญของโมเดิร์นด็อก ที่สมาชิกทั้ง 3 อย่าง ป๊อด-ธนชัย อุชชิน (ร้องนำ), เมธี น้อยจินดา (กีตาร์) และ โป้ง-ปวิณ สุวรรณชีพ (กลอง) จะมาร่วมบอกเล่าตัวตนของโมเดิร์นด็อก เผย ‘Beside’ อีกด้านที่แฟนเพลงอาจไม่เคยได้เห็น ไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่ยังคงชัดเจนในความเป็นโมเดิร์นด็อก กับคอนเสิร์ต “The Very Beside of Moderndog” ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2569 ณ One Bangkok Forum, One Bangkok จัดโดย Suud Entertainment บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด ผู้จัดฝีมือดีที่พร้อมสร้างสรรค์โปรดักชันอลังการให้เป็นอีกหนึ่งปรากฎการณ์ทางดนตรีครั้งสำคัญที่น่าจดจำ
คอนเสิร์ต “The Very Beside of Moderndog” ครั้งนี้จะเป็นการพาแฟนเพลงตัวจริงของโมเดิร์นด็อกย้อนเวลาไปกับบทเพลงที่ไม่ค่อยได้ถูกนำมาแสดงสดบนเวที เพลงที่นำมาร้องอาจไม่ใช่เพลงที่ฮิตที่สุด แต่เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าต่อแฟนเพลงไม่น้อยไปกว่ากัน โดยนำมาถ่ายทอดบนเวทีคอนเสิร์ตอย่างเต็มรูปแบบกับเวทีที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษกลั่นกรองออกมาจากตัวตนของสมาชิกทั้ง 3 คน แฟนๆ จะได้เห็นมุมมองครบทุกด้านแบบ 360 องศาของ
โมเดิร์นด็อก พลาดครั้งนี้อาจไม่มีอีกแล้ว!
ร่วมค้นหาตัวตนที่ซ่อนอยู่ในเพลงไปด้วยกัน ในคอนเสิร์ต “The Very Beside of Moderndog” เริ่มจำหน่ายบัตร วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บัตรนั่งราคา 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 1,800 บาท และ บัตรยืนราคา 1,500 บาท ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ผ่านทาง I HAVE TICKET หรือคลิก https://www.ihaveticket.com/events/TheVeryBesideofModerndog
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