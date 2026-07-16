MONO ปลุกพลังแฟนบอลไทย! เนรมิต Stadium 29 สู่แลนด์มาร์กการเชียร์นัดชิงฟุตบอลโลก 2026

ค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลโลกกำลังจะมาถึง เมื่อศึก FIFA World Cup 2026™ รอบชิงชนะเลิศ เตรียมระเบิดความมันส์ในคืนวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคมนี้ และประเทศไทยกำลังจะมีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของการเชียร์ฟุตบอลโลก
บรรยากาศก่อนนัดชิงชนะเลิศยิ่งทวีความร้อนแรง หลังทีมชาติอาร์เจนติน่าโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะทีมชาติอังกฤษ 2-1 ประตู ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ เข้าไปพบกับทีมชาติสเปนในศึกตัดสินแชมป์โลก ส่งผลให้กระแสการเชียร์ฟุตบอลโลกพุ่งสูงขึ้น และทำให้ MONOMAX WATCH PARTY : FIFA World Cup 2026™ – THE FINAL กลายเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่แฟนบอลไทยต่างรอคอย เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนแห่งการตัดสินแชมป์โลก
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสด FIFA World Cup 2026™ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เตรียมเนรมิต Stadium29 ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ให้กลายเป็นศูนย์รวมของแฟนฟุตบอลทั่วประเทศ ในงาน MONOMAX WATCH PARTY : FIFA World Cup 2026™ – THE FINAL เปิดพื้นที่ให้แฟนบอลร่วมเชียร์นัดชิงชนะเลิศบนจอยักษ์ พร้อมสัมผัสบรรยากาศการเชียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย
คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน การได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสด FIFA World Cup 2026™ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ JAS และ MONO ในการนำคอนเทนต์กีฬาระดับโลกมาสู่คนไทย สำหรับ MONOMAX WATCH PARTY เราตั้งใจสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการรับชมฟุตบอล แต่เป็นพื้นที่ที่แฟนบอลได้ร่วมเชียร์ ร่วมฉลอง และสร้างความทรงจำครั้งสำคัญไปด้วยกัน พร้อมยกระดับ Stadium29 ให้เป็นแลนด์มาร์กด้านกีฬาและความบันเทิงแห่งใหม่ของประเทศไทย"
นอกจากการรับชมการแข่งขันบนจอยักษ์ พร้อมระบบภาพและเสียงคุณภาพสูงแล้ว ภายในงานยังจัดเต็มด้วย Fan Zone กิจกรรมอินเตอร์แอ็กทีฟ เกมร่วมสนุก ของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงความบันเทิงบนเวที การแสดงสดจากวง SPF และ F.HERO พร้อมพิธีกรชื่อดังที่จะร่วมสร้างสีสันและปลุกบรรยากาศก่อนเกมนัดชิงให้คึกคักตลอดทั้งคืน นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูให้แฟนบอลได้ร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกัน
เมื่อเสียงนกหวีดเริ่มการแข่งขัน แฟนบอลจะได้สัมผัสประสบการณ์เชียร์ฟุตบอลโลกบนจอยักษ์ระดับสเตเดียม พร้อมร่วมลุ้นว่าชาติใดจะก้าวขึ้นครองตำแหน่ง แชมป์โลก FIFA World Cup 2026™ ในค่ำคืนที่แฟนฟุตบอลทั่วโลกจับตามอง MONO ตั้งใจให้ MONOMAX WATCH PARTY : FIFA World Cup 2026™ – THE FINAL เป็นมากกว่างานถ่ายทอดสดฟุตบอล แต่เป็นอีเวนต์ที่รวบรวมพลังของแฟนบอล ความบันเทิง และบรรยากาศการเชียร์ระดับโลกไว้ในสถานที่เดียว พร้อมสร้างอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการอีเวนต์กีฬาของประเทศไทย
ผู้สนใจสามารถ เข้าร่วมงานฟรี เพียงลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน PEEP SHARE (https://open.peepshare.ai/Yxf0/Link) โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. ก่อนถ่ายทอดสดการแข่งขันเวลา 02.00 น. ที่ Stadium29 ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และจะปิดรับลงทะเบียนทันทีเมื่อเต็ม
สำหรับแฟนบอลที่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถรับชมการถ่ายทอดสด FIFA World Cup 2026™ รอบชิงชนะเลิศ ทาง MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 หรือรับชมแบบ Full HD ผ่านแอปพลิเคชัน MONOMAX และหลังจบฟุตบอลโลก เตรียมต่อเนื่องกับความมันส์ของ พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026/27 ครบทุกแมตช์ ผ่านแพ็กเกจ Sports Premium ราคา 5,999 บาทต่อปี รับชมพร้อมกัน 2 อุปกรณ์ รองรับความคมชัดระดับ 4K พร้อมคอนเทนต์กีฬาระดับโลกอีกมากมาย
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