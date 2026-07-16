เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จับมือ สภากาชาดไทย ชวนคนไทยร่วมส่งต่อชีวิต ผ่านการบริจาคโลหิต 16 กรกฎาคมนี้ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน มอบตั๋วหนังฟรี 2 ที่นั่ง แทนคำขอบคุณ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ตอกย้ำบทบาทองค์กรที่มุ่งสร้างคุณค่าคืนสู่สังคม เดินหน้าส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการให้ที่ยั่งยืน ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนผู้มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตกับกิจกรรม “ให้โลหิต ให้ชีวิต” ครั้งที่ 3 ของปี ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้อง M Passion ชั้น 14 อาคารอเวนิว เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เปิดพื้นที่แห่งการแบ่งปันส่งต่อพลังแห่งชีวิต รณรงค์สร้างพลังบวกจากภายในองค์กรสู่ภายนอก ตั้งเป้าสร้างวัฒนธรรมการบริจาคเลือดทุก 3 เดือน เพื่อเป็นเส้นเลือดใหญ่คอยซัพพอร์ตโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยผู้ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 2 ที่นั่ง แทนคำขอบคุณสำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ความร่วมมือของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริจาคโลหิตได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน ในการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตสำรองให้เพียงพอสำหรับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และร่วมผลักดันเป้าหมายของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในการจัดหาโลหิตให้ได้ 3,000 ยูนิตต่อวัน
สถิติน่าใจหายระบุว่า “ในทุก ๆ 10 วินาที มีผู้ป่วยต้องการโลหิต 1 ถุง เพื่อรักษาชีวิต” โลหิตเป็นสิ่งที่มีค่าไม่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้ และมีอายุการเก็บรักษาที่จำกัด การบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ทุกคนสามารถร่วมเป็นพลังในการต่อชีวิตผู้ป่วย และช่วยสร้างคลังโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ เชื่อมโยงพลังของคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมกันเตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อร่วมเปลี่ยน “การให้” ให้เป็นพลังส่งต่อชีวิต เพียง...พักผ่อนให้เพียงพอ : นอนหลับไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงก่อนวันบริจาคโลหิต, เติมน้ำและอาหาร : ดื่มน้ำ 300-500 ซีซี และรับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง, งดพฤติกรรมเสี่ยง : งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง รวมถึงไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หมายเหตุ : หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค กรุณาแจ้งแพทย์หรือพยาบาลผู้ตรวจ คัดกรองสุขภาพให้ทราบทุกครั้ง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “การให้” เพราะโลหิต 1 ถุง อาจหมายถึงโอกาสในการมีชีวิตของใครอีกหลายคน