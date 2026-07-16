กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินหน้ายกระดับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภาค 5 จัดสัมมนาเชิงรุก มุ่งเป้าบริหารงบประมาณปี 2570 ให้แม่นยำและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เปิดฉากการประชุมสัมมนาผู้ขอรับการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณฯ ประเภทสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด (ครั้งที่ 1) ภาค 5 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2569 โดยมุ่งเน้นหัวข้อ “หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่มีศักยภาพ และแนวทาง วิธีการ เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างมียุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570”
งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงนำโดย นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ นายมนตรี หาญใจ กรรมการบริหารกองทุนฯ ร่วมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อวางรากฐานการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เจาะลึกกลยุทธ์งบประมาณ 2570 การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเด็นสำคัญ ได้แก่:
•แนวทางการจัดทำคำขอกองทุนฯ ให้ตรงเป้าและแม่นยำตามกรอบการจัดสรร
•นโยบายการจัดทำงบประมาณรัฐบาลปี 2570 ที่เน้นความโปร่งใสและไม่ซ้ำซ้อน
•หลักการบริหารจัดการงบประมาณแบบ Value for Money (4E) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อวงการกีฬา
•การบูรณาการงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินทุน
ทิศทางอนาคตกีฬาไทย นอกจากนี้ นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อทิศทางการพัฒนานักกีฬาไทยและแนวทางการพัฒนาศักยภาพกีฬา เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เพื่อให้สมาคมกีฬาในภาค 5 นำไปปรับใช้ให้เกิดรูปธรรม
ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการสัมมนา คุณชนาสิน สิมะดำรงค์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายการเงิน ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินงานและการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน และสามารถเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามกรอบเวลาที่กำหนด
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อมุ่งสู่การพัฒนากีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล